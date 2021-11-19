Знакомство с лошадьми. Сперва вы пройдете инструктаж и услышите о технике безопасности. Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с этими животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку.
Конная прогулка. У вас будет около часа, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет инструктор по верховой езде. Вы исследуете окрестности Мурманска и взглянете на город с необычного ракурса, впечатлитесь видом на незамерзающий Кольский залив. Получите море эмоций от езды, а еще сделаете отличные фотографии.
Всем путешественникам старше 9 лет, особой подготовки не требуется