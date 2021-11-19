Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска

Зарядиться эмоциями от верховой езды, насладиться пейзажами и видом на Кольский залив

Всего несколько минут от центра города — и вот вы уже в нашем гостеприимном подворье.

Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми — а затем на коне отправитесь осматривать городские окрестности и любоваться природой Крайнего Севера.
Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска
Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска
Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска
Легенды севера: конная прогулка в окрестностях Мурманска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми. Сперва вы пройдете инструктаж и услышите о технике безопасности. Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с этими животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку.

Конная прогулка. У вас будет около часа, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет инструктор по верховой езде. Вы исследуете окрестности Мурманска и взглянете на город с необычного ракурса, впечатлитесь видом на незамерзающий Кольский залив. Получите море эмоций от езды, а еще сделаете отличные фотографии.

Кому подойдет прогулка

Всем путешественникам старше 9 лет, особой подготовки не требуется

Организационные детали

  • Конная прогулка длится около часа; одновременно на прогулке может быть до 2 человек — остальные гости могут совершить прогулку после первой группы, а ожидание скрасить во время экскурсии по комплексу
  • Для прогулки выбирайте удобную одежду по погоде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от центра Мурманска, в 5 минутах езды
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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