Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми. Сперва вы пройдете инструктаж и услышите о технике безопасности. Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с этими животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку.

Конная прогулка. У вас будет около часа, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет инструктор по верховой езде. Вы исследуете окрестности Мурманска и взглянете на город с необычного ракурса, впечатлитесь видом на незамерзающий Кольский залив. Получите море эмоций от езды, а еще сделаете отличные фотографии.

Кому подойдет прогулка

Всем путешественникам старше 9 лет, особой подготовки не требуется

Организационные детали

Конная прогулка длится около часа; одновременно на прогулке может быть до 2 человек — остальные гости могут совершить прогулку после первой группы, а ожидание скрасить во время экскурсии по комплексу