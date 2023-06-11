Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Приглашаем вместе подняться на вершины Ловозёрских тундр — на авто и пешком.
В пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа: от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Увидите следы ледника, Хибины и Сейдозеро.
Раскроете, в чём геологические особенности этих мест, почему они так значимы для саамов и какие экспедиции здесь проходили.
В пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа: от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Увидите следы ледника, Хибины и Сейдозеро.
Раскроете, в чём геологические особенности этих мест, почему они так значимы для саамов и какие экспедиции здесь проходили.
Ближайшие даты:
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
16
июн
июн
17
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы доберёмся на авто и пешком до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на плоской поверхности горы. Такие образования называют «жандармами». Далее отправимся к перевалу Геологов. Дойдём до места, где можно постоять на краю отвесной скалы, наслаждаясь фантастической панорамой Умбозера и Хибин. А с вершины Кедыкварпахк посмотрим на легендарное Сейдозеро. В завершение устроим привал с чаем и выпечкой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- По вашему желанию, мы будем подниматься от подножия горы полностью пешком или частично на машине
- В пути мы заедем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Кольский полуостров
Ловозеро
Хибины
Сейдозеро
Популярные места
Мурманская область
Гора Аллуайв
Природа и пейзажи
Горы
Похожие туры из Мурманска
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Покорить гору Аллуайв и перевал Геологов, восхищаясь суровыми пейзажами
11 июня
12 июня
14 июня
15 июня
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра
10 июня
14 июня
16 июня
10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и перевал Геологов - в мини-группе и в формате «всё включено»
Побывать в северных горах и насладиться марсианскими пейзажами
от места вашего проживания
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
8 500₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду