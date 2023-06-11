Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска

Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками

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Приглашаем вместе подняться на вершины Ловозёрских тундр — на авто и пешком.

В пути вы понаблюдаете за удивительной сменой пейзажа: от полярной тайги до низкорослой каменной тундры. Увидите следы ледника, Хибины и Сейдозеро.

Раскроете, в чём геологические особенности этих мест, почему они так значимы для саамов и какие экспедиции здесь проходили.
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ловозёрские тундры: путешествие из Мурманска
Ближайшие даты:
11
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы доберёмся на авто и пешком до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на плоской поверхности горы. Такие образования называют «жандармами». Далее отправимся к перевалу Геологов. Дойдём до места, где можно постоять на краю отвесной скалы, наслаждаясь фантастической панорамой Умбозера и Хибин. А с вершины Кедыкварпахк посмотрим на легендарное Сейдозеро. В завершение устроим привал с чаем и выпечкой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • По вашему желанию, мы будем подниматься от подножия горы полностью пешком или частично на машине
  • В пути мы заедем в пекарню, чтобы закупиться к пикнику. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Кольский полуостров
Ловозеро
Хибины
Сейдозеро
Популярные места
Мурманская область
Гора Аллуайв
Природа и пейзажи
Горы

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