Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

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Магическое северное сияние

Отправиться на охоту за сюрреалистической «игрой света» и раскрыть тайны этого феномена

Ростислав
Ростислав – Гид из Мурманска
Северное сияние — таинственное и невероятно красивое 🤩 природное явление, которое можно наблюдать в Мурманске с сентября до начала мая.

Мы подберем самый подходящий день и час и поедем на поиски разноцветных разливов на небе.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу, как образуется волшебное сияние и какие легенды с ним связаны.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Магическое северное сияние
Магическое северное сияние

Что вас ожидает

Секреты полярного свечения
Северное сияние — одно из самых захватывающих природных чудес на планете. Вы услышите, как и на какой высоте оно образуется, какие последствия может иметь и в каких странах его можно наблюдать. А также раскроете, где впервые была замечена «игра света» на небосводе и почему с давних времен она вызывает у людей не только чувство восхищения, но и небольшое беспокойство.

Охота за северным сиянием
До конца предсказать наличие северного сияния в определенный день и час невозможно. Оно зависит от солнечной активности, ветровых нагрузок и облачных масс. А его продолжительность может составлять минуты, часы и сутки. Будьте готовы, что наше путешествие станет веселой охотой за разноцветным солнечным ветром!

Организационные детали

Я сделаю все возможное, чтобы вы увидели северное сияние. Но если поймать его все-таки не получится, я верну 50% от стоимости экскурсии 🧭.

Магическое северное сияние
Магическое северное сияние
Магическое северное сияние
Магическое северное сияние
Магическое северное сияние
Магическое северное сияние

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
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