Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты полярного свечения

Северное сияние — одно из самых захватывающих природных чудес на планете. Вы услышите, как и на какой высоте оно образуется, какие последствия может иметь и в каких странах его можно наблюдать. А также раскроете, где впервые была замечена «игра света» на небосводе и почему с давних времен она вызывает у людей не только чувство восхищения, но и небольшое беспокойство.

Охота за северным сиянием

До конца предсказать наличие северного сияния в определенный день и час невозможно. Оно зависит от солнечной активности, ветровых нагрузок и облачных масс. А его продолжительность может составлять минуты, часы и сутки. Будьте готовы, что наше путешествие станет веселой охотой за разноцветным солнечным ветром!

Организационные детали

Я сделаю все возможное, чтобы вы увидели северное сияние. Но если поймать его все-таки не получится, я верну 50% от стоимости экскурсии 🧭.