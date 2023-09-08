Мы встретим тебя в аэропорту Мурманска и сразу отправимся в один из лучших ресторанов города — нас ждет обед с местными деликатесами. Ты готов к приключению! По норвежской дороге на комфортном минивене отправимся к водопадам. Северные водопады не очень высокие, но зато широкие и полноводные, окруженные зелеными лесами. Крайне художественные и фотогеничные!

Путь до первой точки — реки Лавна — проходит по пешей тропе среди могучих северных деревьев, затем мы увидим водопад на реке Западная Лица. А водопад на реке Ура некоторое называют «маленькая Ниагара». Высота — не более пяти метров, но он широкий, со скалистыми берегами.

Еще одно местное водное диво — живописный каскад водопадов на реке Титовка, который также называют «мельничный» из-за старой, неработающей финской мельницы рядом. Любители заброшек точно оценят! Мы перекусим в небольшом кафе и отправимся дальше, через Долину Славы — мемориальный комплекс, сооруженный на участке, где во время Великой Отечественной войны проходил оборонительный рубеж Заполярья.

Нас ждет гостеприимный загородный отель «Арктик Хоум», в котором мы останемся на две ночи. Отель находится в лесу, рядом с Кильдинским озером, и гармонично вписан в ландшафт. Настоящая русская баня из карельской сосны, на дровах, порадуют поклонников пара или покорят тех, кто думает, что баня — не для него.