Открыть для себя арктический курорт и погулять по Ловозерским тундрам
Вы попробуете местные деликатесы, поднимитесь на живописную гору Аллуайв, отправитесь в открытое море на аутентичном рыбацком судне и, если повезет, увидите китов и косаток.
сен
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Приключения начинаются
Мы встретим тебя в аэропорту Мурманска и сразу отправимся в один из лучших ресторанов города — нас ждет обед с местными деликатесами. Ты готов к приключению! По норвежской дороге на комфортном минивене отправимся к водопадам. Северные водопады не очень высокие, но зато широкие и полноводные, окруженные зелеными лесами. Крайне художественные и фотогеничные!
Путь до первой точки — реки Лавна — проходит по пешей тропе среди могучих северных деревьев, затем мы увидим водопад на реке Западная Лица. А водопад на реке Ура некоторое называют «маленькая Ниагара». Высота — не более пяти метров, но он широкий, со скалистыми берегами.
Еще одно местное водное диво — живописный каскад водопадов на реке Титовка, который также называют «мельничный» из-за старой, неработающей финской мельницы рядом. Любители заброшек точно оценят! Мы перекусим в небольшом кафе и отправимся дальше, через Долину Славы — мемориальный комплекс, сооруженный на участке, где во время Великой Отечественной войны проходил оборонительный рубеж Заполярья.
Нас ждет гостеприимный загородный отель «Арктик Хоум», в котором мы останемся на две ночи. Отель находится в лесу, рядом с Кильдинским озером, и гармонично вписан в ландшафт. Настоящая русская баня из карельской сосны, на дровах, порадуют поклонников пара или покорят тех, кто думает, что баня — не для него.
Териберка
Сегодня мы отправимся на этот арктический курорт. Да-да, это не опечатка. Небольшое село на берегу Баренцева моря, возможно, не имеет всей инфраструктуры, свойственной раскрученному курортному месту. Но широкий песчаный пляж, умиротворяющие пейзажи, бескрайний вид на суровое море, за которым простирается Северный Ледовитый океан — создают ощущение, что ты на краю света. Это многого стоит.
Ты увидишь каменный пляж с гигантской галькой, прозванной фанатами сериала «Игра престолов» «яйцами дракона» — уж очень напоминает локации из известного фэнтези. Нужного эффекта добавит вид на водопад Батарейский, впадающий в Баренцево море (будет трудно поверить, что это не Исландия!).
Затем мы выйдем в открытое море на аутентичном бывшем рыбацком судне, которое сейчас переоборудовано под пассажирский транспорт. И если повезет, то сможем увидеть настоящих китов или косаток, которые заходят в Териберскую бухту.
А далее мы побываем в старой части Териберки, где находится большой песчаный пляж, скелет кита из фильма «Левиафана» и жутковатое кладбище кораблей.
Дотянуться до края земли
Возможно, ты удивишься, но на севере тоже есть горы — самобытные и очень красивые. Сегодня мы отправимся в Ловозерские тундры — второй по величине горный массив региона. Это причудливое сочетание голых скальных обрывов, озер, широких панорамных видов. Гарантируем, что получатся отличные фотографии!
Мы увидим цирки Раслака — это гигантские чаши, которые остались от древних ледников (возрастом 12 тысяч лет!). Побываем на горе Аллуайв — одной из самых высоких вершин Ловозерских тундр, высота которой достигает 1051 метр. Полюбуемся издалека на Сейдозеро, которое считается священным, место паломничества и последнего пути для древних шаманов.
Здесь у нас будет походный пикник: пироги с типичными для северной кухни начинками (семга, брусника, оленина), горячий чай, но главное — потрясающий инопланетный вид! Уверены, что впечатлений будет море! Ими сможем поделиться на обратном пути к аэропорту Мурманска, так что дорога скучной точно не будет!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00Завершение: Мурманск, аэропорт, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.