Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

На корабле 🛳️ в компании гида и «морского волка»

Утром вы отправитесь в захватывающее приключение на комфортном судне. Бороздить просторы вам предстоит с нашим гидом, который по совместительству является действующем механиком на атомном ледоколе «Ленин». Он расскажет о здешних суровых местах, откроет факты из истории 📖 освоения Кольского полуострова и, конечно, поделится морскими байками.

Мурманск и окрестности с необычного ракурса

Корабль будет ждать вас рядом с первым в мире атомным ледоколом «Ленин»: приезжайте с запасом времени, чтобы успеть сфотографироваться на фоне этого легендарного судна. А уже во время плавания вы увидите:

Памятник «Алёша» — величественный монумент Защитникам Заполярья; подсвеченные портальные краны, маяк Мишуково, огромные стройки Лавна и Новотек.

Портовые сооружения, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», базу «Атомфлота» и ледоколы разных поколений.

Поселки Росляково и Сафоново, памятник гидросамолету Бе-6 (в мире их осталось четыре — один на Украине, два в Китае и один у нас).

Закрытый военный город 🏙️ Североморск, где вы рассмотрите современные боевые корабли, стоящие на причале.

Прогулка завершится у Морского вокзала.

Организационные детали

Судно оборудовано всем необходимым для комфортного отдыха. Есть теплая уютная каюта, где вы сможете попить чаю; туалет и умывальники. Палуба и надстройка — удобные места для просмотра всех попутных объектов. На судне есть все средства спасения.

Особенности формата