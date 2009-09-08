Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Морская прогулка по Кольскому фьорду

Увидеть Мурманск и окрестности с залива, а также узнать больше о прошлом города

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Мурманска
Предлагаем вам интересный вариант ощутить соленый привкус волн и ветер северных морей! Это прогулка 👣 по Кольскому заливу на теплом корабле 🛳️ с гидом и по совместительству механиком ледокола «Ленин».

За 4 часа вы прикоснетесь к морской жизни Мурманска и представите, как в старину здесь выходили на промысел, как возвращались домой и как ждали у моря 🌊 погоды.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 7 800 ₽ за человека

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Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду

Что вас ожидает

На корабле 🛳️ в компании гида и «морского волка»
Утром вы отправитесь в захватывающее приключение на комфортном судне. Бороздить просторы вам предстоит с нашим гидом, который по совместительству является действующем механиком на атомном ледоколе «Ленин». Он расскажет о здешних суровых местах, откроет факты из истории 📖 освоения Кольского полуострова и, конечно, поделится морскими байками.

Мурманск и окрестности с необычного ракурса
Корабль будет ждать вас рядом с первым в мире атомным ледоколом «Ленин»: приезжайте с запасом времени, чтобы успеть сфотографироваться на фоне этого легендарного судна. А уже во время плавания вы увидите:

  • Памятник «Алёша» — величественный монумент Защитникам Заполярья; подсвеченные портальные краны, маяк Мишуково, огромные стройки Лавна и Новотек.
  • Портовые сооружения, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», базу «Атомфлота» и ледоколы разных поколений.
  • Поселки Росляково и Сафоново, памятник гидросамолету Бе-6 (в мире их осталось четыре — один на Украине, два в Китае и один у нас).
  • Закрытый военный город 🏙️ Североморск, где вы рассмотрите современные боевые корабли, стоящие на причале.

Прогулка завершится у Морского вокзала.

Организационные детали

Судно оборудовано всем необходимым для комфортного отдыха. Есть теплая уютная каюта, где вы сможете попить чаю; туалет и умывальники. Палуба и надстройка — удобные места для просмотра всех попутных объектов. На судне есть все средства спасения.

Особенности формата

  • Обратите внимание: выход море 🌊 зависит от погоды. Она всегда может испортиться даже в самый последний момент. Это тоже часть морского приключения. Но если погода позволит нам безопасно провести прогулку 👣 — мы обязательно это сделаем.
  • В силу обстоятельств продолжительность прогулки может незначительно уменьшаться или увеличиваться
Начало и место завершения
🚩 на морском вокзале Мурманска
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду
Морская прогулка по Кольскому фьорду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Мы команда гидов по всей России. Уже несколько лет проводим экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале, в Мурманске, по Золотому кольцу. Приглашаем вас посетить наши прогулки и туры: вы получите первоклассный сервис, новые знания и яркие эмоции!
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