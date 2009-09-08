Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

На корабле 🛳️ в компании гида и «морского волка»
Утром вы отправитесь в захватывающее приключение на комфортном судне. Бороздить просторы вам предстоит с нашим гидом, который по совместительству является действующем механиком на атомном ледоколе «Ленин». Он расскажет о здешних суровых местах, откроет факты из истории 📖 освоения Кольского полуострова и, конечно, поделится морскими байками.
Мурманск и окрестности с необычного ракурса
Корабль будет ждать вас рядом с первым в мире атомным ледоколом «Ленин»: приезжайте с запасом времени, чтобы успеть сфотографироваться на фоне этого легендарного судна. А уже во время плавания вы увидите:
Прогулка завершится у Морского вокзала.
Судно оборудовано всем необходимым для комфортного отдыха. Есть теплая уютная каюта, где вы сможете попить чаю; туалет и умывальники. Палуба и надстройка — удобные места для просмотра всех попутных объектов. На судне есть все средства спасения.
Особенности формата