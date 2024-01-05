Мы устроим для вас погружение в сравнительно недавнюю, но очень богатую и временами тяжелую историю города-героя Мурманска. Вы откроете неизвестные страницы его прошлого: как строили железную дорогу во времена Первой Мировой войны, взрывали атомный ледокол и пробурили самую глубокую скважину в мире.

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Описание

Что вас ожидает

Мурманск сквозь века

Чтобы у вас сложилось представление, как развивалась история Мурманска и почему он является образцом мужества и стойкости, мы посетим наиболее значимые исторические места:

мемориал морякам, погибшим в мирное время, с фрагментом рубки подводной лодки Курск

мемориал Защитникам Советского Заполярья с вторым по величине памятником в России

памятник «Ждущая»

морской вокзал с первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой — ледоколом Ленин.

Самобытный Мурманск

Далее будем изучать окрестности города: через самый длинный мост за Полярным кругом поедем смотреть на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Посетим поморскую набережную в городе Кола — одно из самых древних поселений на Кольском полуострове. По возвращению в Мурманск забронируем для вас столик в одном из ресторанов, где вы оцените арктическую кухню из местных морепродуктов.

Организационные детали