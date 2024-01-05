Мурманск, Кола и северная кухня
Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Главные достопримечательности и лучшие виды северного города на автомобильной экскурсии

Мы устроим для вас погружение в сравнительно недавнюю, но очень богатую и временами тяжелую историю города-героя Мурманска.

Вы откроете неизвестные страницы его прошлого: как строили железную дорогу во времена Первой Мировой войны, взрывали атомный ледокол и пробурили самую глубокую скважину в мире.
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Мурманск, Кола и северная кухня
Ближайшие даты:
5
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мурманск сквозь века

Чтобы у вас сложилось представление, как развивалась история Мурманска и почему он является образцом мужества и стойкости, мы посетим наиболее значимые исторические места:

  • мемориал морякам, погибшим в мирное время, с фрагментом рубки подводной лодки Курск
  • мемориал Защитникам Советского Заполярья с вторым по величине памятником в России
  • памятник «Ждущая»
  • морской вокзал с первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой — ледоколом Ленин.

Самобытный Мурманск

Далее будем изучать окрестности города: через самый длинный мост за Полярным кругом поедем смотреть на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Посетим поморскую набережную в городе Кола — одно из самых древних поселений на Кольском полуострове. По возвращению в Мурманск забронируем для вас столик в одном из ресторанов, где вы оцените арктическую кухню из местных морепродуктов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса. Забираем по месту проживания и возвращаем туда же.
  • Возможна организация экскурсии для группы до 12 человек (подробности уточняйте у гида)
  • По желанию можно заехать в рыбный магазин, чтобы приобрести местные морепродукты
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно (от 1000 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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