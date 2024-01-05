Главные достопримечательности и лучшие виды северного города на автомобильной экскурсии
Мы устроим для вас погружение в сравнительно недавнюю, но очень богатую и временами тяжелую историю города-героя Мурманска.
Вы откроете неизвестные страницы его прошлого: как строили железную дорогу во времена Первой Мировой войны, взрывали атомный ледокол и пробурили самую глубокую скважину в мире.
Вы откроете неизвестные страницы его прошлого: как строили железную дорогу во времена Первой Мировой войны, взрывали атомный ледокол и пробурили самую глубокую скважину в мире.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мурманск сквозь века
Чтобы у вас сложилось представление, как развивалась история Мурманска и почему он является образцом мужества и стойкости, мы посетим наиболее значимые исторические места:
- мемориал морякам, погибшим в мирное время, с фрагментом рубки подводной лодки Курск
- мемориал Защитникам Советского Заполярья с вторым по величине памятником в России
- памятник «Ждущая»
- морской вокзал с первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой — ледоколом Ленин.
Самобытный Мурманск
Далее будем изучать окрестности города: через самый длинный мост за Полярным кругом поедем смотреть на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Посетим поморскую набережную в городе Кола — одно из самых древних поселений на Кольском полуострове. По возвращению в Мурманск забронируем для вас столик в одном из ресторанов, где вы оцените арктическую кухню из местных морепродуктов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса. Забираем по месту проживания и возвращаем туда же.
- Возможна организация экскурсии для группы до 12 человек (подробности уточняйте у гида)
- По желанию можно заехать в рыбный магазин, чтобы приобрести местные морепродукты
- Обед в ресторане оплачивается отдельно (от 1000 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Мурманске
Меня зовут Василий. Всю жизнь прожил на севере и всю его сознательную часть посвятил путешествиям по Кольскому полуострову и России. В пешем формате исследовал различные маршруты в Хибинах, Ловозерских тундрах, Мончетундрах, окрестности Териберки. В июле 2021 года совершил восхождение на Эльбрус (5642 м). По итогу оставил свою основную работу и ушел в туризм с головой! Сейчас вместе со своей командой занимаемся организацией кайфовых путешествий по Кольскому полуострову по всем возможным направлениям и в любых форматах.
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