Что вас ожидает

Далекое прошлое мурманской земли

Вы прикоснетесь к истории заполярного края, уходящей в глубь веков и тысячелетий. Выясните, в чем таинственность коренного народа Северной Европы — саамов, живущих в скандинавских странах и на Кольском полуострове. А также побываете на Бараньем лбу у озера Семеновское, которому 2, 5 миллиарда лет, и узнаете, почему сюда постоянно приплывали англичане, датчане и шведы.

Памятники советского и современного Мурманска

Вы побываете у одного из самых высоких мемориалов России, названного в народе Алёшей, и узнаете о роли нашего города-героя в защите Заполярья. Погуляете в атмосферном месте у Морского вокзала, где возвышается первый в мире атомный ледокол «Ленин». Увидите рубку печально известной подводной лодки «Курск» и познакомитесь с историей храма Спас-на-Водах. А еще проедете мимо самого длинного дома в России и одного из самых длинных в мире.

Панорамы города с разных ракурсов

В путешествии вы откроете несколько впечатляющих точек, с которых по-разному взглянете на Мурманск и окрестности. Это и смотровые площадки, и поселок Абрам-Мыс на другой стороне залива, где вы понаблюдаете за фактурной портовой жизнью Севера.

Организационные детали

Мы заберем вас из любой точки Мурманска и после экскурсии доставим до любого удобного места в городе

Дополнительных расходов по пути, за исключением возможных личных трат, не предвидится

Бараний лоб может быть недоступен для посещения зимой из-за больших сугробов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.