Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа

Составить объемное представление об удивительном городе крайностей и загадок

Мурманск молод, но земля, на которой он стоит, имеет очень древнюю историю.

Он находится на Крайнем Севере, но вода в Кольском заливе не замерзает даже в самые лютые морозы.

Он весь расположен вдоль воды, но здесь нет набережной.

Список парадоксов длинный, но главное то, что Мурманск — яркий симбиоз стихии и человека, и я познакомлю вас с этим интересным явлением.
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа
Мурманск: крупнейший город Заполярья за 3 часа

Что вас ожидает

Далекое прошлое мурманской земли

Вы прикоснетесь к истории заполярного края, уходящей в глубь веков и тысячелетий. Выясните, в чем таинственность коренного народа Северной Европы — саамов, живущих в скандинавских странах и на Кольском полуострове. А также побываете на Бараньем лбу у озера Семеновское, которому 2, 5 миллиарда лет, и узнаете, почему сюда постоянно приплывали англичане, датчане и шведы.

Памятники советского и современного Мурманска

Вы побываете у одного из самых высоких мемориалов России, названного в народе Алёшей, и узнаете о роли нашего города-героя в защите Заполярья. Погуляете в атмосферном месте у Морского вокзала, где возвышается первый в мире атомный ледокол «Ленин». Увидите рубку печально известной подводной лодки «Курск» и познакомитесь с историей храма Спас-на-Водах. А еще проедете мимо самого длинного дома в России и одного из самых длинных в мире.

Панорамы города с разных ракурсов

В путешествии вы откроете несколько впечатляющих точек, с которых по-разному взглянете на Мурманск и окрестности. Это и смотровые площадки, и поселок Абрам-Мыс на другой стороне залива, где вы понаблюдаете за фактурной портовой жизнью Севера.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из любой точки Мурманска и после экскурсии доставим до любого удобного места в городе
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением возможных личных трат, не предвидится
  • Бараний лоб может быть недоступен для посещения зимой из-за больших сугробов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в удобной вам точке города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Роман
Роман
Меня зовут Роман, я коренной мурманчанин, журналист и исследователь Кольского полуострова. Организатор Международного культурного фестиваля «Птица Баренц», в рамках которого придумал и реализовал десятки проектов с артистами из Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и Фарерских островов. Последние пять лет я работаю гидом и специализируюсь на уникальных туристических продуктах для Мурманской области с использованием инновационных технологий. Каждый мой проект разрабатывался в течение нескольких лет с привлечением местных и международных экспертов — исследователей, представителей местных коренных народов, культурологов и многих других. Для меня важно создать такую экскурсию, которой до этого не было в регионе и тем самым каждый раз поднимать планку. Во все проекты я вкладываю душу и профессионализм. И поэтому я и моя команда гидов гордимся каждым из них.
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