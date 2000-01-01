Мурманск: обзорная по городу и окрестностям

Проехать по главным достопримечательностям и окрестностям Мурманска и насладиться его живописными...

5
11 отзывов
Проехать по главным достопримечательностям и окрестностям Мурманска и насладиться его живописными видами под рассказы об истории самого северного города за Полярным кругом.
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям

Что вы увидите 🤩

  • Ледокол «Ленин»
  • Стелла при въезде в город
  • Кольский мост
  • Мемориальный комплекс п. Абрамыс
  • фрагмент АПЛ Курск
  • Памятник «ждущая»
  • Памятник основателям Арктики
  • Театральный бульвар
  • Посещение пожарного музея (по договорённости) и комнаты боевой славы (по договорённости)
  • Памятник жертвам интервенции
  • Кладбище кораблей
  • Старинная церковь
  • Смотровая площадка
Проехать по главным достопримечательностям и окрестностям Мурманска и насладиться его живописными видами под рассказы об истории самого северного города за Полярным кругом.
В одном из самых больших незамерзающих портов России вы узнаете, как складывалась поморская жизнь и культура Мурманска, осмотрите монументы, посвященные морякам, погибшим в арктических водах. У величественных военных мемориалов услышите о подвигах мурманчан и увидите первый в мире атомный ледокол.
Мы расскажем о ключевых моментах в истории города как крупного и очень значимого российского порта. Вы узнаете о древнем промысле на берегах Баренцева моря, развитии торговли и климатических особенностях, благодаря которым в Мурманске создали базу морского флота.
Мы посетим мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время. Здесь же вы увидите фрагмент рубки АПЛ «Курск» и услышите о трагическом событии, произошедшем в 2000 году. Также в программе трогательный памятник «Ждущая» и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Я обращу ваше внимание на стелу на въезде в Мурманск, на которой указаны координаты города. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который до недавнего времени был самым длинным за Полярным кругом. Пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — и рассмотрите памятник треске, где вы узнаете о рыбной культуре мурманчан.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартный билет
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей(по договоренности, заранее) от 400-700₽, плюс за ожидание гида дополнительно 1000₽
  • Обед в любом заведении города(по желанию), предложим и отвезём(средний чек 1000-1500₽)
  • Рыбный магазин с дегустацией
  • Трансфер в аэропорт или встреча в аэропорту 700₽
  • Посещение Долины Славы (смерти), по договоренности от 1000₽
Место начала и завершения
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время согласовываем с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день, время согласовываем с туристом

Артур
Артур
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