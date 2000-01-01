Проехать по главным достопримечательностям и окрестностям Мурманска и насладиться его живописными видами под рассказы об истории самого северного города за Полярным кругом.

В одном из самых больших незамерзающих портов России вы узнаете, как складывалась поморская жизнь и культура Мурманска, осмотрите монументы, посвященные морякам, погибшим в арктических водах. У величественных военных мемориалов услышите о подвигах мурманчан и увидите первый в мире атомный ледокол.

Мы расскажем о ключевых моментах в истории города как крупного и очень значимого российского порта. Вы узнаете о древнем промысле на берегах Баренцева моря, развитии торговли и климатических особенностях, благодаря которым в Мурманске создали базу морского флота.

Мы посетим мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время. Здесь же вы увидите фрагмент рубки АПЛ «Курск» и услышите о трагическом событии, произошедшем в 2000 году. Также в программе трогательный памятник «Ждущая» и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Я обращу ваше внимание на стелу на въезде в Мурманск, на которой указаны координаты города. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который до недавнего времени был самым длинным за Полярным кругом. Пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — и рассмотрите памятник треске, где вы узнаете о рыбной культуре мурманчан.