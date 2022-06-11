Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье

Погулять по побережью Баренцева моря и погостить у саамов

Авторский тур
Самая яркая идея для зимнего путешествия — это отправиться за Полярный круг! В этом приключении мы будем ловить Северное сияние, прокатимся на оленях, погреемся чаем в саамском чуме и увидим главные достопримечательности столицы Русской Арктики.

Эти три дня влюбят вас в Север и вызовут желание вернуться сюда еще.
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Мурманск, Териберка и саамы - путешествие в Заполярье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Дорога до Териберки не всегда хорошо проходима, если она будет сильно заметена снегом, доехать до Баренцева моря не получится. В этом случае мы заменим программу на экскурсию по Кировску, живописное место среди Хибинских гор, где тоже можно отлично провести время: подняться по канатной дороге на горы и посмотреть на все с высоты.

Северное сияние — это природное явление, так что мы не можем гарантировать, что точно его увидим. Перед выездом наши гиды смотрят погоду и организуют выезд только тогда, когда вероятность увидеть северное сияние довольно высокая. Тем не менее, это явление непредсказуемое — будем надеяться, что нам повезет.

Обязательно берите с собой теплые вещи, непродуваемые штаны и куртку, варежки и шапку — зимой на Кольском полуострове довольно холодно.

Если будете жить в гостинице «Огни Мурманска», то возьмите купальные принадлежности — в проживание включен один час в аквакомплексе.

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответа организаторов; приобретайте билеты до Мурманска и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, рейсы после 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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