Организационные детали

Дорога до Териберки не всегда хорошо проходима, если она будет сильно заметена снегом, доехать до Баренцева моря не получится. В этом случае мы заменим программу на экскурсию по Кировску, живописное место среди Хибинских гор, где тоже можно отлично провести время: подняться по канатной дороге на горы и посмотреть на все с высоты.

Северное сияние — это природное явление, так что мы не можем гарантировать, что точно его увидим. Перед выездом наши гиды смотрят погоду и организуют выезд только тогда, когда вероятность увидеть северное сияние довольно высокая. Тем не менее, это явление непредсказуемое — будем надеяться, что нам повезет.

Обязательно берите с собой теплые вещи, непродуваемые штаны и куртку, варежки и шапку — зимой на Кольском полуострове довольно холодно.

Если будете жить в гостинице «Огни Мурманска», то возьмите купальные принадлежности — в проживание включен один час в аквакомплексе.

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответа организаторов; приобретайте билеты до Мурманска и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.