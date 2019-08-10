Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур

Экскурсия по городу, знакомство с арктической кухней, чайная церемония, морская прогулка и пикник

До конца июля солнце над Мурманском не зайдет за горизонт и будет освещать его день и ночь — прекрасное время для знакомства с городом! На автомобиле мы объедем Мурманск, увидим его ключевые достопримечательности и даже побываем у водопада. Прервемся на ужин, познакомимся с чайными традициями. А после вас ждет прогулка на катере по Кольскому фьорду и пикник на природе.
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
Мурманск, залитый ночным солнцем: вечерний тур
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Описание

Что вас ожидает

Ночной город при свете солнца

С комфортом мы проедем по улицам безлюдного города и осмотрим его лучшие локации. Ледокол «Ленин», памятник Алеше, маяк — будут популярные и малоизвестные городские памятники и скульптуры. Вы полюбуетесь панорамой города и побываете на другом берегу залива, а еще сделаете снимки у водопада и оцените красоту северной природы.

Гастро-дополнение

Сделаем паузу на полноценный ужин: для знакомства с арктической кухней рекомендую попробовать гребешок и морского ежа. После во время чайной церемонии попробуем разные сорта чая и послушаем игру на народных музыкальных инструментах. Или же устроим кофейный мастер-класс и раскроем вкусы этого ароматного напитка.

Мурманск с воды

Затем совершим морскую прогулку по Кольскому фьорду. Отправляемся с Морского вокзала, проплывем мимо памятника «Алеша» и маяка Мишуково. Вы увидите портовые сооружения города и ледоколы, российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и базу “Атомфлота, а также современные боевые корабли.

Пикник

Завершить вечер предлагаю небольшим пикником на природе со сладостями, вкусным чаем с ягодами и кофе — будет время обсудить события этого дня, который и не собирается заканчиваться.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Чайная церемония или кофейный мастер-класс, а также пикник входят в стоимость

Дополнительные расходы

  • Билеты на ледокол «Ленин» (посещение с гидом ледокола) — 400 руб. взрослый, 100 руб. дети до 17 лет
  • Морская прогулка на катере (3 часа) — от 500-1000 руб. /чел.
  • Ужин — 500-700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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