До конца июля солнце над Мурманском не зайдет за горизонт и будет освещать его день и ночь — прекрасное время для знакомства с городом! На автомобиле мы объедем Мурманск, увидим его ключевые достопримечательности и даже побываем у водопада. Прервемся на ужин, познакомимся с чайными традициями. А после вас ждет прогулка на катере по Кольскому фьорду и пикник на природе.

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Описание

Что вас ожидает

Ночной город при свете солнца

С комфортом мы проедем по улицам безлюдного города и осмотрим его лучшие локации. Ледокол «Ленин», памятник Алеше, маяк — будут популярные и малоизвестные городские памятники и скульптуры. Вы полюбуетесь панорамой города и побываете на другом берегу залива, а еще сделаете снимки у водопада и оцените красоту северной природы.

Гастро-дополнение

Сделаем паузу на полноценный ужин: для знакомства с арктической кухней рекомендую попробовать гребешок и морского ежа. После во время чайной церемонии попробуем разные сорта чая и послушаем игру на народных музыкальных инструментах. Или же устроим кофейный мастер-класс и раскроем вкусы этого ароматного напитка.

Мурманск с воды

Затем совершим морскую прогулку по Кольскому фьорду. Отправляемся с Морского вокзала, проплывем мимо памятника «Алеша» и маяка Мишуково. Вы увидите портовые сооружения города и ледоколы, российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и базу “Атомфлота, а также современные боевые корабли.

Пикник

Завершить вечер предлагаю небольшим пикником на природе со сладостями, вкусным чаем с ягодами и кофе — будет время обсудить события этого дня, который и не собирается заканчиваться.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле

Чайная церемония или кофейный мастер-класс, а также пикник входят в стоимость

Дополнительные расходы