На праздники на край света к Северному Ледовитому океану

Отправиться на поиски китов, увидеть северное сияние и прокатиться в собачьих и оленьих упряжках

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Поедем во владения полярной ночи, где не встаёт солнце, северное сияние окрашивает небо в яркие цвета, а в бухту заплывают горбатые киты.

Нас ждёт в гости саамская семья, оленей которых мы покормим ягелем, попробуем арктическую кухню и сами приготовим одно из блюд на мастер-классе.

Прокатимся на собачьих и оленьих упряжках, с ветерком промчим на снегоходах по тундре и увидим замёрзший водопад. Прогуляемся по Териберке и встретим праздники в компании единомышленников.
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
На праздники на край света к Северному Ледовитому океану
Ближайшие даты:
31
дек
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур проводится для групп от 5 до 14 человек.

Билеты необходимо покупать заранее! Из-за новогодних праздников могут быть проблемы с наличием билетов. Ближе к дате стоимость билетов существенно увеличивается.

На новогодних праздниках за полярным кругам подходит к концу полярная ночь, то есть солнца ещё нет. Круглосуточно сумрачно или темно. Погода бывает разная — ясная, облачная, возможны снегопады. Температура может быть в районе -5-25 градусов. Возможны сильные снегопады и метели.

В случае форс-мажора из-за закрытия дороги из Териберки при сильных снегопадах дополнительные ночёвки в Териберке оплачиваются дополнительно, в стоимость тура они не входят.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск, саамская семья и северные олени

Встречаемся в Мурманске до 12:00 и отправляемся в гости к саамам в посёлок Лопарская. Познакомимся с северным народом, покормим оленей и попробуем блюда саамской кухни. Ближе к вечеру разместимся в отеле и отдохнём. В новогодние даты соберёмся вместе за столом и отпразднуем Новый год!

В любой день есть шанс увидеть северное сияние. Гид всё путешествие будет следить за прогнозом.

Мурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олениМурманск, саамская семья и северные олени
2 день

Снегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесу

После сытного завтрака отправимся в короткую прогулку по зимнему лесу до парка, где начнётся активная программа нашей поездки — катание на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Хорошо повеселившись, вернёмся в отель. Вместо ужина пойдём на кулинарный мастер-класс, на котором научимся готовить одно из блюд арктической кухни. Обязательно продегустируем результат.

Снегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесуСнегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесу
3 день

Териберка

После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся в Териберку (в пути 3 часа), где заселимся в отель на 2 ночи. До обеда успеем прокатиться на санях до Батарейского водопада и по побережью Баренцева моря. Увидим пляж с «драконьими яйцами» и места съёмок фильма «Левиафан». Наш отель находится чуть в стороне от посёлка, что даёт нам преимущество в лучшем обзоре северного сияния, так как нет засвета.

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4 день

Морская прогулка, поиски китов и достопримечательности Териберки

Сегодня у нас в планах морская прогулка на 2 часа с поиском горбатых китов. Ощутим мощь Северного Ледовитого океана и будем верить, что повстречаем дружелюбных гигантов. После обеда прогуляемся по посёлку и его главным достопримечательностям. Вечером вернёмся в отель. Желающие смогут посетить баню на берегу моря за доплату (бронировать необходимо заранее).

Морская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности ТериберкиМорская прогулка, поиски китов и достопримечательности Териберки
5 день

Отъезд

В 10:00 выезжаем в Мурманск. В городе будем не ранее 13:00. Отвезём в аэропорт или в центр — по договорённости.

Рекомендуем покупать билеты с возможностью изменения даты вылета, так как зимой дорогу в Териберку часто закрывают из-за плохой погоды.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, до 12:00
Завершение: Мурманск, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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