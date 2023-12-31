Поедем во владения полярной ночи, где не встаёт солнце, северное сияние окрашивает небо в яркие цвета, а в бухту заплывают горбатые киты. Нас ждёт в гости саамская семья, оленей которых мы покормим ягелем, попробуем арктическую кухню и сами приготовим одно из блюд на мастер-классе. Прокатимся на собачьих и оленьих упряжках, с ветерком промчим на снегоходах по тундре и увидим замёрзший водопад. Прогуляемся по Териберке и встретим праздники в компании единомышленников.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур проводится для групп от 5 до 14 человек.

Билеты необходимо покупать заранее! Из-за новогодних праздников могут быть проблемы с наличием билетов. Ближе к дате стоимость билетов существенно увеличивается.

На новогодних праздниках за полярным кругам подходит к концу полярная ночь, то есть солнца ещё нет. Круглосуточно сумрачно или темно. Погода бывает разная — ясная, облачная, возможны снегопады. Температура может быть в районе -5-25 градусов. Возможны сильные снегопады и метели.

В случае форс-мажора из-за закрытия дороги из Териберки при сильных снегопадах дополнительные ночёвки в Териберке оплачиваются дополнительно, в стоимость тура они не входят.