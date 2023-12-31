Отправиться на поиски китов, увидеть северное сияние и прокатиться в собачьих и оленьих упряжках
Нас ждёт в гости саамская семья, оленей которых мы покормим ягелем, попробуем арктическую кухню и сами приготовим одно из блюд на мастер-классе.
Прокатимся на собачьих и оленьих упряжках, с ветерком промчим на снегоходах по тундре и увидим замёрзший водопад. Прогуляемся по Териберке и встретим праздники в компании единомышленников.
дек
янв
Описание
Организационные детали
Тур проводится для групп от 5 до 14 человек.
Билеты необходимо покупать заранее! Из-за новогодних праздников могут быть проблемы с наличием билетов. Ближе к дате стоимость билетов существенно увеличивается.
На новогодних праздниках за полярным кругам подходит к концу полярная ночь, то есть солнца ещё нет. Круглосуточно сумрачно или темно. Погода бывает разная — ясная, облачная, возможны снегопады. Температура может быть в районе -5-25 градусов. Возможны сильные снегопады и метели.
В случае форс-мажора из-за закрытия дороги из Териберки при сильных снегопадах дополнительные ночёвки в Териберке оплачиваются дополнительно, в стоимость тура они не входят.
Программа тура по дням
Мурманск, саамская семья и северные олени
Встречаемся в Мурманске до 12:00 и отправляемся в гости к саамам в посёлок Лопарская. Познакомимся с северным народом, покормим оленей и попробуем блюда саамской кухни. Ближе к вечеру разместимся в отеле и отдохнём. В новогодние даты соберёмся вместе за столом и отпразднуем Новый год!
В любой день есть шанс увидеть северное сияние. Гид всё путешествие будет следить за прогнозом.
Снегоходы, катание в упряжках, кулинарный мастер-класс и прогулка по лесу
После сытного завтрака отправимся в короткую прогулку по зимнему лесу до парка, где начнётся активная программа нашей поездки — катание на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Хорошо повеселившись, вернёмся в отель. Вместо ужина пойдём на кулинарный мастер-класс, на котором научимся готовить одно из блюд арктической кухни. Обязательно продегустируем результат.
Териберка
После завтрака выезжаем из отеля и отправляемся в Териберку (в пути 3 часа), где заселимся в отель на 2 ночи. До обеда успеем прокатиться на санях до Батарейского водопада и по побережью Баренцева моря. Увидим пляж с «драконьими яйцами» и места съёмок фильма «Левиафан». Наш отель находится чуть в стороне от посёлка, что даёт нам преимущество в лучшем обзоре северного сияния, так как нет засвета.
Морская прогулка, поиски китов и достопримечательности Териберки
Сегодня у нас в планах морская прогулка на 2 часа с поиском горбатых китов. Ощутим мощь Северного Ледовитого океана и будем верить, что повстречаем дружелюбных гигантов. После обеда прогуляемся по посёлку и его главным достопримечательностям. Вечером вернёмся в отель. Желающие смогут посетить баню на берегу моря за доплату (бронировать необходимо заранее).
Отъезд
В 10:00 выезжаем в Мурманск. В городе будем не ранее 13:00. Отвезём в аэропорт или в центр — по договорённости.
Рекомендуем покупать билеты с возможностью изменения даты вылета, так как зимой дорогу в Териберку часто закрывают из-за плохой погоды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, до 12:00Завершение: Мурманск, 13:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.