Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Чтобы путешествие удалось, мы собираем команду единомышленников — тех, кто будет на одной волне и с кем будет хорошо и комфортно. Перед поездкой мы общаемся с каждым путешественником и убеждаемся, что у нас получится отличная команда, разделяющая одни ценности.
Путешествие подойдет тем, кто ценит комфорт и безопасность, при этом хочет получить насыщенную, но не перегруженную программу. Если вы мечтаете не просто поставить отметку на карте, что видели Кольский полуостров, а хотите отправиться в приключение с людьми со схожими интересами, то вам сюда.
Перед путешествием мы создаем общий чат, где знакомимся друг с другом и обсуждаем предстоящее путешествие. Наши гиды делятся лайфхаками и формируют чек-лист, что из вещей стоит взять с собой. А также проводим общий видео-звонок в ZOOM для знакомства с участниками и гидом-проводником.
Мы путешествуем в небольших группах и делаем страховку от COVID-19 каждому участнику. Наше путешествие спланировано так, чтобы избежать толп и не пересекаться с другими туристическими группами. Если путешествие не состоится из-за ограничений правительства, мы возвращаем полную стоимость тура.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска
Завершение: Аэропорт Апатиты или ж / д - вылеты обратно не раньше 20:30 для Санкт-Петербурга и не раньше 21:30 для Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 7% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Мурманске
Привет! Мы — Гена и Даша, основатели бюро осознанных путешествий. Однажды мы оставили офисную работу и уехали в Таиланд на перезагрузку. Это оказалось настолько крутым решением, что мы захотели поделиться своим опытом с другими людьми — так и появился наш проект.
Небольшие перезагрузочные путешествия стали нашим основным направлением. Мы хотим, чтобы наши гости отдыхали в комфортных условиях и возвращались домой заряженными на активную жизнь и новые свершения.
Сначала мы запускали йога-ретриты в Тайланд и на Бали. Сейчас — организуем путешествия по России. Главное, что объединяет эти форматы: недельная продолжительность, большое количество впечатлений, упор на перезагрузку, местный колорит, опытные гиды, а также тепло и забота, которыми мы окружаем наших гостей.