Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Ловозерские цирки, озера и горные вершины Во время прогулки по окрестностям вы полюбуетесь заснеженными сопками и суровым ландшафтом тундры. Осмотрите два скальных цирка Раслака: это величественная «арена» с 300-метровыми отвесными стенами. Мы пройдём в один из них и увидим озеро, застеленное льдом. Если будет время и подходящая погода — поднимемся на гору Алуайв и Кидыхвырпах. Здесь вас ждёт ещё одна впечатляющая панорама Кольского и застывших озёр. По пути я расскажу о появлении этого горного массива, истории 📖 его населения и геологической значимости, а также о жизни местных поселенцев.
Организационные детали
Выезд в 9-10 утра, место сбора мы сообщим вам перед встречей
Трансфер входит в стоимость программы
Аренда снегоступов входит в стоимость поездки, но если у вас есть свой любимый инвентарь, возьмите его с собой
Одежда должна быть теплой и защищать от ветра; по вопросам экипировки мы вас проконсультируем
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я увлечен Кольским полуостровом и считаю, что мне очень повезло родиться в таком прекрасном месте как Крайний Север. Я готов показать вам все красоты нашего края. Рассказывать о нем могу бесконечно. Экскурсии и различные поездки я провожу много лет, являюсь опытным водителем.