Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

  1. Россия
  2. Экскурсии

На снегоступах — в горы!

Отправиться в необычный поход, покорить вершину и впечатлиться видами Арктики

Александр
Александр – Гид из Мурманска
Это будет снежная сказка: горы ⛰️ в серебристой дымке, закованные льдом озера, бескрайние просторы тундры и отвесные скалы природных цирков.

Я раскрою историю 📖 этих мест и их освоения, помогу оценить их значение как природных памятников.

А снегоступы облегчат наш путь: передвигаться на них совсем несложно, вы научитесь этому по пути.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
На снегоступах — в горы!
На снегоступах — в горы!

Что вас ожидает

Ловозерские цирки, озера и горные вершины
Во время прогулки по окрестностям вы полюбуетесь заснеженными сопками и суровым ландшафтом тундры. Осмотрите два скальных цирка Раслака: это величественная «арена» с 300-метровыми отвесными стенами. Мы пройдём в один из них и увидим озеро, застеленное льдом.
Если будет время и подходящая погода — поднимемся на гору Алуайв и Кидыхвырпах. Здесь вас ждёт ещё одна впечатляющая панорама Кольского и застывших озёр.
По пути я расскажу о появлении этого горного массива, истории 📖 его населения и геологической значимости, а также о жизни местных поселенцев.

Организационные детали

  • Выезд в 9-10 утра, место сбора мы сообщим вам перед встречей
  • Трансфер входит в стоимость программы
  • Аренда снегоступов входит в стоимость поездки, но если у вас есть свой любимый инвентарь, возьмите его с собой
  • Одежда должна быть теплой и защищать от ветра; по вопросам экипировки мы вас проконсультируем
На снегоступах — в горы!
На снегоступах — в горы!
На снегоступах — в горы!
На снегоступах — в горы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Я увлечен Кольским полуостровом и считаю, что мне очень повезло родиться в таком прекрасном месте как Крайний Север. Я готов показать вам все красоты нашего края. Рассказывать о нем могу бесконечно. Экскурсии и различные поездки я провожу много лет, являюсь опытным водителем.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
11 700
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
40 отзывов
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
Путешествие в Териберку в мини-группе
5 000
10 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
32 отзыва
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
От 12 000
10 часов
Териберка — открыть неистовую красоту Арктики
32 отзыва
Побывать на берегу Северного Ледовитого океана и оценить фактурные пейзажи прославленного поселка
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
7 000
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
31 отзыв
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
5 000
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
31 отзыв
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
11 500
8 часов
«Здесь начинается земля» — в Териберку с историком
22 отзыва
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии