Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Ловозерские цирки, озера и горные вершины

Во время прогулки по окрестностям вы полюбуетесь заснеженными сопками и суровым ландшафтом тундры. Осмотрите два скальных цирка Раслака: это величественная «арена» с 300-метровыми отвесными стенами. Мы пройдём в один из них и увидим озеро, застеленное льдом.

Если будет время и подходящая погода — поднимемся на гору Алуайв и Кидыхвырпах. Здесь вас ждёт ещё одна впечатляющая панорама Кольского и застывших озёр.

По пути я расскажу о появлении этого горного массива, истории 📖 его населения и геологической значимости, а также о жизни местных поселенцев.

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