На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день

Душевное путешествие за город: оценить открыточные виды и побыть наедине с природой края

5
15 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Разве можно отправляться в трекинг поздним вечером? На Севере — да! В период, когда солнце не оставляет наши широты без присмотра, мы поднимемся на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска. Вы оцените панорамы города, Кольского залива, бескрайних тундровых далей. И ощутите необыкновенную атмосферу летнего вечера в Заполярье.
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
6
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сопка Мишукова находится примерно в 30 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле и затем отправимся пешком к вершине (350 м над уровнем моря). По дороге заедем на смотровую Абрам-Мыса с лучшим видом на Мурманск. Во время прогулки будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. А поднявшись наверх, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память.

Вы насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Взглянете на Мурманск глазами местного жителя. А сон после этого лёгкого трекинга будет просто волшебным.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
  • Возьмите с собой перекус для пикника
  • Сезонность маршрута: с конца мая до конца августа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы Park Inn
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Оля)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Валерия)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Валерия)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Валерия)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Валерия)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Ольга)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Ольга)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Елена)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Елена)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Елена)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Елена)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Михаил)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Сергей)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Сергей)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Сергей)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Павел)На сопку Мишукова - вечерняя прогулка в полярный день (Павел)
О
29 июля 2023
Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!
Нам сказочно повезло, что сложилось всё так удачно!
Виды… Потрясают…
А сейчас еще и ягод по пути - упевай только съедать))) морошка, вороника, черника, голубика…
Север - это любовь. Хоть мы и соседи (Карелия), но свой шарм у региона точно есть. Водопад тоже очень понравился. Такая мощь.
Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!
Валерия
29 июля 2023
Поднимались на сопку с гидом Татьяной - очень располагающий к себе человек, который искренне любит то, чем занимается, и это настроение передаётся тебе.

В день прогулки Татьяна с нами связалась, обговорили место встречи (забрала от нашего места проживания), дала рекомендации по одежде. Подъем сам по себе идёт круто вверх, но не сильно продолжительный, темп комфортный, есть места для отдыха. Гид подготовлен ко всему: вода, средство от насекомых, специальные бахилы (если вы боитесь запачкать свою обувь) и даже перекус. Открывающийся вид определенно стоит затраченных сил. По маршруту подъёма Татьяна рассказала о встреченных растениях, на вершине - обо всех видимых объектах и городах вокруг. На обратном пути заехали к водопаду на реке Лава.

Фотографий с вершины на город прикладывать не буду - очень рекомендую данную прогулку, не сомневайтесь ни минуты (а если повезёт с погодой, как повезло нам, то просто сказка).
Поднимались на сопку с гидом Татьяной - очень располагающий к себе человек, который искренне любит то,Поднимались на сопку с гидом Татьяной - очень располагающий к себе человек, который искренне любит то,Поднимались на сопку с гидом Татьяной - очень располагающий к себе человек, который искренне любит то,Поднимались на сопку с гидом Татьяной - очень располагающий к себе человек, который искренне любит то,
М
24 июля 2023
Вчера ходили с оч классными ребятами - Вася и Катя. Ответили на все мои вопросы об истории (по образованию они историки)🤍
Приеду в сл раз - продолжим экскурс😁
Ольга
23 июля 2023
Сегодня ходили на сопку. Девушки Катя и Таня доставили нас (6 человек) на двух машинах быстро и профессионально к началу пути. Потом проводили до запланированной вершины. Терпеливо ждали наших медленных участников, кормили чаем из морошки, шиповника и чебреца (очень вкусно!), кофе и вкусняшками! Пока Катя вела взрослых участников наверх к видам и рассказывала о Мурманске, Таня осталась с нашим уставшим младшим участником на середине пути ждать нашего возвращения.
У нас остались очень приятные впечатления от путешествия. Очень душевно, с заботой, красиво и позитивно!
Сегодня ходили на сопку. Девушки Катя и Таня доставили нас (6 человек) на двух машинах быстроСегодня ходили на сопку. Девушки Катя и Таня доставили нас (6 человек) на двух машинах быстро
Елена
21 июля 2023
В «погожий» ветреный вечер открыла для себя ворота в Арктику. Спасибо гиду Татьяне за хорошую компанию, душевный разговор и возможность прикоснуться к потрясающей природе Кольского🙏🏻 Город предстает в совершенно новом свете. Ну и сама гора Мишукова полна знаковых полуостровных достопримечательностей - березки по колено, морошка и ягель мягкий-мягкий! Красота!
В «погожий» ветреный вечер открыла для себя ворота в Арктику. Спасибо гиду Татьяне за хорошую компанию,В «погожий» ветреный вечер открыла для себя ворота в Арктику. Спасибо гиду Татьяне за хорошую компанию,В «погожий» ветреный вечер открыла для себя ворота в Арктику. Спасибо гиду Татьяне за хорошую компанию,В «погожий» ветреный вечер открыла для себя ворота в Арктику. Спасибо гиду Татьяне за хорошую компанию,
М
21 июля 2023
Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.
Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.
С
21 июля 2023
Очень понравился маршрут, спасибо гиду Татьяне. Незабываемые впечатления.
Очень понравился маршрут, спасибо гиду Татьяне. Незабываемые впечатления.Очень понравился маршрут, спасибо гиду Татьяне. Незабываемые впечатления.Очень понравился маршрут, спасибо гиду Татьяне. Незабываемые впечатления.
П
14 июля 2023
Светлана и Анатолий были отличными гидами. Поддерживали беседу, отвечали на вопросы.
Компания собралась небольшая, поэтому в машине уместились комфортно. Когда поднимались на сопку Мишукова, так же придерживались темпа всей группы. Показывали и рассказывали про растения и деревья, которые встречались по-пути. После, чуть изменили маршрут, что бы заехать и дойти до Лавнинского водопада (комары там конечно дикие, но наличие спрея у гидов спасало). Ну и Абрам-Мыс само собой:)

С погодой повезло, поэтому виды с сопки были отличные! Да и сама сопка просто отличная:)

Если кто пойдет в относительно теплое время года, надевайте брюки:) оводы/слепни достают и с ними ничего не сделать, к сожалению:)
Светлана и Анатолий были отличными гидами. Поддерживали беседу, отвечали на вопросы.Светлана и Анатолий были отличными гидами. Поддерживали беседу, отвечали на вопросы.Светлана и Анатолий были отличными гидами. Поддерживали беседу, отвечали на вопросы.Светлана и Анатолий были отличными гидами. Поддерживали беседу, отвечали на вопросы.
Ирина
14 июля 2023
Это была первая экскурсия в Мурманске для нас, и мы не ошиблись с выбором. Ребята-гиды, это Толя и Света, сами заядлые путешественники, очень любят свой родной край. Много интересного рассказали про Кольский полуостров, удивительную природу, достопримечательности. Восхождение на сопку Мишукова -прогулка с остановками на фотографирование, перевести дух, полюбоваться заливом, послушать увлекательный рассказ. На вершине, нас угостили очень вкусным чаем и печеньками. Поездка на водопад тоже принесла приятные впечатления, прогулка вдоль реки Лавна и вот он водопад. Затем смотровая площадка с красивым видом на Мурманск. Рекомендую посетить эту экскурсию, особенно тем, кто только приехал, в качестве знакомства с городом и окрестностями. Ребятам-организаторам спасибо за заботу и интересный рассказ.
М
12 июля 2023
Очень классный поход! Ребята гиды просто отличные - масса положительных впечатлений.
Маршрут непростой, нужно иметь мало-мальскую физ. подготовку.
Были на сопке Мишукова, водопаде и Абрам-мысе.
Е
9 июля 2023
Спасибо огромное за новые впечатления и новые эмоции. В свой ДР я получила массу ярких и незабываемых еще и фотографий)) Посмотреть город с высоты, услышать шум водопада, насладиться прогулкой по неизбитому маршруту.
Спасибо огромное за новые впечатления и новые эмоции. В свой ДР я получила массу ярких иСпасибо огромное за новые впечатления и новые эмоции. В свой ДР я получила массу ярких и
Ю
7 июля 2023
Гид Иван влюблен в Мурманск и свое дело. Трек прошел насыщенно, на протяжение всей экскурсии Иван был очень внимателен ко всей группе и деталям экскурсии. Были на горе Мишукова и водопадах. Дополнительным бонусом посетили деревянную церковь. Маршрут эксклюзивный и единственный ночной, из всех программ Мурманска, так что если хотите провести вечер с пользой, вам сюда!
Гид Иван влюблен в Мурманск и свое дело. Трек прошел насыщенно, на протяжение всей экскурсии ИванГид Иван влюблен в Мурманск и свое дело. Трек прошел насыщенно, на протяжение всей экскурсии ИванГид Иван влюблен в Мурманск и свое дело. Трек прошел насыщенно, на протяжение всей экскурсии ИванГид Иван влюблен в Мурманск и свое дело. Трек прошел насыщенно, на протяжение всей экскурсии Иван
А
5 июля 2023
Мы сходили на Сопку Мишукова и водопад Лавна
Все прошло на высшем уровне,советую 🤠
Мы сходили на Сопку Мишукова и водопад ЛавнаМы сходили на Сопку Мишукова и водопад Лавна
Е
29 июня 2023
Отличная прогулка!
Иван - прекрасный гид. Старается, говорит с душой и самое главное - видно, что ему самому в кайф лазить по природе.
Чай был просто обалденный.
Любой вопрос - всё знает, всё рассказывает: от "где купить рыбу" до исторических фактов.
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
Н
27 июня 2023
Иван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова и водопад недалеко от Мурманска. Чувствуется большая любовь гида к местам, по которым он готов провести гостей. Невероятно приятный человек, замечательная прогулка в вечернее время.
Иван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова иИван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова иИван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова иИван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова иИван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова и

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Вечерние
Водные развлечения
Ночные
Летние
Активный отдых
Выездные
Кольский полуостров
Мыс Абрам
Популярные места
Мурманская область
Смотровые площадки
Для студентов
Природа и пейзажи

Похожие туры из Мурманска

Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
93 отзыва
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
Кольский залив с малоизвестного ракурса и интересные факты о Заполярье, его природе и этнокультуре
на Привокзальной площади
3 авг
4 авг
5 авг
6 авг
26001 820 за человека
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
в районе гостиницы Park Inn
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
40003 400 за человека
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
5 авг
6 авг
12 авг
19 авг
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ