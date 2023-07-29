Душевное путешествие за город: оценить открыточные виды и побыть наедине с природой края
Разве можно отправляться в трекинг поздним вечером? На Севере — да! В период, когда солнце не оставляет наши широты без присмотра, мы поднимемся на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска. Вы оцените панорамы города, Кольского залива, бескрайних тундровых далей. И ощутите необыкновенную атмосферу летнего вечера в Заполярье.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сопка Мишукова находится примерно в 30 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле и затем отправимся пешком к вершине (350 м над уровнем моря). По дороге заедем на смотровую Абрам-Мыса с лучшим видом на Мурманск. Во время прогулки будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. А поднявшись наверх, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память.
Вы насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Взглянете на Мурманск глазами местного жителя. А сон после этого лёгкого трекинга будет просто волшебным.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
- Возьмите с собой перекус для пикника
- Сезонность маршрута: с конца мая до конца августа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе гостиницы Park Inn
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 72 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любит своё дело, поэтому нам можно довериться!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Оля
29 июля 2023
Экскурсия - огонь. Локация - огонь. Ребята экскурсоводы - огонь!
Нам сказочно повезло, что сложилось всё так удачно!
Виды… Потрясают…
А сейчас еще и ягод по пути - упевай только съедать))) морошка, вороника, черника, голубика…
Север - это любовь. Хоть мы и соседи (Карелия), но свой шарм у региона точно есть. Водопад тоже очень понравился. Такая мощь.
Нам сказочно повезло, что сложилось всё так удачно!
Виды… Потрясают…
А сейчас еще и ягод по пути - упевай только съедать))) морошка, вороника, черника, голубика…
Север - это любовь. Хоть мы и соседи (Карелия), но свой шарм у региона точно есть. Водопад тоже очень понравился. Такая мощь.
Валерия
29 июля 2023
Поднимались на сопку с гидом Татьяной - очень располагающий к себе человек, который искренне любит то, чем занимается, и это настроение передаётся тебе.
В день прогулки Татьяна с нами связалась, обговорили место встречи (забрала от нашего места проживания), дала рекомендации по одежде. Подъем сам по себе идёт круто вверх, но не сильно продолжительный, темп комфортный, есть места для отдыха. Гид подготовлен ко всему: вода, средство от насекомых, специальные бахилы (если вы боитесь запачкать свою обувь) и даже перекус. Открывающийся вид определенно стоит затраченных сил. По маршруту подъёма Татьяна рассказала о встреченных растениях, на вершине - обо всех видимых объектах и городах вокруг. На обратном пути заехали к водопаду на реке Лава.
Фотографий с вершины на город прикладывать не буду - очень рекомендую данную прогулку, не сомневайтесь ни минуты (а если повезёт с погодой, как повезло нам, то просто сказка).
В день прогулки Татьяна с нами связалась, обговорили место встречи (забрала от нашего места проживания), дала рекомендации по одежде. Подъем сам по себе идёт круто вверх, но не сильно продолжительный, темп комфортный, есть места для отдыха. Гид подготовлен ко всему: вода, средство от насекомых, специальные бахилы (если вы боитесь запачкать свою обувь) и даже перекус. Открывающийся вид определенно стоит затраченных сил. По маршруту подъёма Татьяна рассказала о встреченных растениях, на вершине - обо всех видимых объектах и городах вокруг. На обратном пути заехали к водопаду на реке Лава.
Фотографий с вершины на город прикладывать не буду - очень рекомендую данную прогулку, не сомневайтесь ни минуты (а если повезёт с погодой, как повезло нам, то просто сказка).
М
Марика
24 июля 2023
Вчера ходили с оч классными ребятами - Вася и Катя. Ответили на все мои вопросы об истории (по образованию они историки)🤍
Приеду в сл раз - продолжим экскурс😁
Приеду в сл раз - продолжим экскурс😁
Ольга
23 июля 2023
Сегодня ходили на сопку. Девушки Катя и Таня доставили нас (6 человек) на двух машинах быстро и профессионально к началу пути. Потом проводили до запланированной вершины. Терпеливо ждали наших медленных участников, кормили чаем из морошки, шиповника и чебреца (очень вкусно!), кофе и вкусняшками! Пока Катя вела взрослых участников наверх к видам и рассказывала о Мурманске, Таня осталась с нашим уставшим младшим участником на середине пути ждать нашего возвращения.
У нас остались очень приятные впечатления от путешествия. Очень душевно, с заботой, красиво и позитивно!
У нас остались очень приятные впечатления от путешествия. Очень душевно, с заботой, красиво и позитивно!
Елена
21 июля 2023
В «погожий» ветреный вечер открыла для себя ворота в Арктику. Спасибо гиду Татьяне за хорошую компанию, душевный разговор и возможность прикоснуться к потрясающей природе Кольского🙏🏻 Город предстает в совершенно новом свете. Ну и сама гора Мишукова полна знаковых полуостровных достопримечательностей - березки по колено, морошка и ягель мягкий-мягкий! Красота!
М
Михаил
21 июля 2023
Доброжелательные ребята, создают прекрасную атмосферу.
С
Сергей
21 июля 2023
Очень понравился маршрут, спасибо гиду Татьяне. Незабываемые впечатления.
П
Павел
14 июля 2023
Светлана и Анатолий были отличными гидами. Поддерживали беседу, отвечали на вопросы.
Компания собралась небольшая, поэтому в машине уместились комфортно. Когда поднимались на сопку Мишукова, так же придерживались темпа всей группы. Показывали и рассказывали про растения и деревья, которые встречались по-пути. После, чуть изменили маршрут, что бы заехать и дойти до Лавнинского водопада (комары там конечно дикие, но наличие спрея у гидов спасало). Ну и Абрам-Мыс само собой:)
С погодой повезло, поэтому виды с сопки были отличные! Да и сама сопка просто отличная:)
Если кто пойдет в относительно теплое время года, надевайте брюки:) оводы/слепни достают и с ними ничего не сделать, к сожалению:)
Компания собралась небольшая, поэтому в машине уместились комфортно. Когда поднимались на сопку Мишукова, так же придерживались темпа всей группы. Показывали и рассказывали про растения и деревья, которые встречались по-пути. После, чуть изменили маршрут, что бы заехать и дойти до Лавнинского водопада (комары там конечно дикие, но наличие спрея у гидов спасало). Ну и Абрам-Мыс само собой:)
С погодой повезло, поэтому виды с сопки были отличные! Да и сама сопка просто отличная:)
Если кто пойдет в относительно теплое время года, надевайте брюки:) оводы/слепни достают и с ними ничего не сделать, к сожалению:)
Ирина
14 июля 2023
Это была первая экскурсия в Мурманске для нас, и мы не ошиблись с выбором. Ребята-гиды, это Толя и Света, сами заядлые путешественники, очень любят свой родной край. Много интересного рассказали про Кольский полуостров, удивительную природу, достопримечательности. Восхождение на сопку Мишукова -прогулка с остановками на фотографирование, перевести дух, полюбоваться заливом, послушать увлекательный рассказ. На вершине, нас угостили очень вкусным чаем и печеньками. Поездка на водопад тоже принесла приятные впечатления, прогулка вдоль реки Лавна и вот он водопад. Затем смотровая площадка с красивым видом на Мурманск. Рекомендую посетить эту экскурсию, особенно тем, кто только приехал, в качестве знакомства с городом и окрестностями. Ребятам-организаторам спасибо за заботу и интересный рассказ.
М
Марина
12 июля 2023
Очень классный поход! Ребята гиды просто отличные - масса положительных впечатлений.
Маршрут непростой, нужно иметь мало-мальскую физ. подготовку.
Были на сопке Мишукова, водопаде и Абрам-мысе.
Маршрут непростой, нужно иметь мало-мальскую физ. подготовку.
Были на сопке Мишукова, водопаде и Абрам-мысе.
Е
Елена
9 июля 2023
Спасибо огромное за новые впечатления и новые эмоции. В свой ДР я получила массу ярких и незабываемых еще и фотографий)) Посмотреть город с высоты, услышать шум водопада, насладиться прогулкой по неизбитому маршруту.
Ю
Юлия
7 июля 2023
Гид Иван влюблен в Мурманск и свое дело. Трек прошел насыщенно, на протяжение всей экскурсии Иван был очень внимателен ко всей группе и деталям экскурсии. Были на горе Мишукова и водопадах. Дополнительным бонусом посетили деревянную церковь. Маршрут эксклюзивный и единственный ночной, из всех программ Мурманска, так что если хотите провести вечер с пользой, вам сюда!
А
Алиса
5 июля 2023
Мы сходили на Сопку Мишукова и водопад Лавна
Все прошло на высшем уровне,советую 🤠
Все прошло на высшем уровне,советую 🤠
Е
Елена
29 июня 2023
Отличная прогулка!
Иван - прекрасный гид. Старается, говорит с душой и самое главное - видно, что ему самому в кайф лазить по природе.
Чай был просто обалденный.
Любой вопрос - всё знает, всё рассказывает: от "где купить рыбу" до исторических фактов.
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
Иван - прекрасный гид. Старается, говорит с душой и самое главное - видно, что ему самому в кайф лазить по природе.
Чай был просто обалденный.
Любой вопрос - всё знает, всё рассказывает: от "где купить рыбу" до исторических фактов.
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
Н
Наталья
27 июня 2023
Иван, как местный житель, провел по не самым туристическим местам около Мурманска - сопка Мишукова и водопад недалеко от Мурманска. Чувствуется большая любовь гида к местам, по которым он готов провести гостей. Невероятно приятный человек, замечательная прогулка в вечернее время.
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