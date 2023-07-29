Разве можно отправляться в трекинг поздним вечером? На Севере — да! В период, когда солнце не оставляет наши широты без присмотра, мы поднимемся на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска. Вы оцените панорамы города, Кольского залива, бескрайних тундровых далей. И ощутите необыкновенную атмосферу летнего вечера в Заполярье.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сопка Мишукова находится примерно в 30 км от города — мы подъедем к ней на автомобиле и затем отправимся пешком к вершине (350 м над уровнем моря). По дороге заедем на смотровую Абрам-Мыса с лучшим видом на Мурманск. Во время прогулки будем останавливаться в красивых фотолокациях и наслаждаться воздухом Баренцева моря. А поднявшись наверх, устроим небольшой пикник и сделаем замечательные кадры на память.

Вы насладитесь северной красотой, тишиной и уединением. Взглянете на Мурманск глазами местного жителя. А сон после этого лёгкого трекинга будет просто волшебным.

Организационные детали