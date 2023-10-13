Посетить самые красивые места области и половить в объективы северное сияние и морских обитателей
Мы отправимся бороздить морские просторы в поисках китов и испытаем удачу на вечерней фотоохоте на северное сияние.
Побываем в парке, где живут хаски и северные олени, исследуем природные и рукотворные достопримечательности Териберки и покачаемся на самых северных качелях на безлюдном побережье. Север влюбляет, проверьте!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
С собой вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобная непромокаемая обувь, в идеале — треккинговые ботинки или кроссовки.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Программа тура по дням
Развлечения в парке отдыха, поездка на поиски северного сеяния
Встречаемся и отправляемся в парк отдыха, где вы сможете покормить хаски и северных оленей, узнаете, как появилась эта порода собак и как использовали оленей народы севера. Желающие поучаствуют в северном многоборье и играх: саамском футболе, перетягивании палки, прыжках через нарты и др. Во время обеда вы попробуете наваристую уху на трёх видах рыбы и иван-чай с добавлением лепестков ягод и сублимированными ягодами.
Затем выезжаем охотиться с фотоаппаратами и телефонами на северное сияние. Уедем подальше от городских огней, чтобы они не мешали наблюдать цветные переливы на ночном небе. «Охота» может занять от 2 до 5 часов. Во время поиска гид не только поделится секретами и правилами фотосъёмки, но и поведает о чудесах, связанных с сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах этого явления. После вернёмся в Мурманск. Не волнуйтесь, если сегодня мы не застанем это природное явление, завтра будет ещё одна попытка!
Экскурсия по Териберке, морская прогулка в поисках китов
Сегодня снова встречаемся в холле отеля и ориентировочно в 08:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану!
Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края.
По приезде сначала познакомимся со старой частью посёлка, напоминающей те самые традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Вы увидите «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы. Затем посетим природный парк, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями.
Вторая часть экскурсии пройдёт в Лодейном с относительно новыми домами советской постройки. Здесь вы сможете насладиться видами отвесных скал и шумом океана. А после отправляемся на поиски китов! Вас ждёт морское путешествие по водам Баренцева моря. По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, подышим солёным воздухом и, если повезёт, увидим китов, косаток и других морских обитателей.
Вернувшись, пообедаем, и продолжим гулять: пройдёмся по песчаному пляжу, покачаемся на самых северных качелях, посмотрим на огромный скелет чудо-рыбы и корабль, выброшенный на берег. Вечером вернёмся в Мурманск.
В случае неудачной поездки за северным сиянием в первый день, сегодня совершим повторный выезд при благоприятном прогнозе погоды.
Знакомство с достопримечательностями Мурманска
В этот день в 10:00 отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете происхождение названия города и познакомитесь с его значимыми архитектурными достопримечательностями. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Затем побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк и храм Спас-на-Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».
Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата, высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалеку, олицетворяющий собирательный образ всех женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску, приобрести сувениры или поужинать в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, холл отеля «Меридиан», 15:00Завершение: Мурманск, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.