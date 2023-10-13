Сегодня снова встречаемся в холле отеля и ориентировочно в 08:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану!

Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края.

По приезде сначала познакомимся со старой частью посёлка, напоминающей те самые традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Вы увидите «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы. Затем посетим природный парк, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями.

Вторая часть экскурсии пройдёт в Лодейном с относительно новыми домами советской постройки. Здесь вы сможете насладиться видами отвесных скал и шумом океана. А после отправляемся на поиски китов! Вас ждёт морское путешествие по водам Баренцева моря. По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, подышим солёным воздухом и, если повезёт, увидим китов, косаток и других морских обитателей.

Вернувшись, пообедаем, и продолжим гулять: пройдёмся по песчаному пляжу, покачаемся на самых северных качелях, посмотрим на огромный скелет чудо-рыбы и корабль, выброшенный на берег. Вечером вернёмся в Мурманск.

В случае неудачной поездки за северным сиянием в первый день, сегодня совершим повторный выезд при благоприятном прогнозе погоды.