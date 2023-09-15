Познакомиться с историческими и природными достопримечательностями заполярного города
Мы отправимся в увлекательное путешествие по городу и его окрестностям.
Вы подниметесь на сопку Зелёный мыс, с которой весь Мурманск — как на ладони, увидите «Алёшу», пройдёте по тундре к «Печной трубе», познакомитесь с котом Семёном. Окунётесь в историю военного времени и узнаете местные легенды.
Вы подниметесь на сопку Зелёный мыс, с которой весь Мурманск — как на ладони, увидите «Алёшу», пройдёте по тундре к «Печной трубе», познакомитесь с котом Семёном. Окунётесь в историю военного времени и узнаете местные легенды.
Ближайшие даты:
8
янв
янв
9
янв
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы делаем упор не только на историческую часть, но и на более современную, показываем не только памятники, но ещё и природу. Итак, в программе:
- «Ждущая» — памятник женщине, ждущей своего моряка. Расскажем, как и когда его здесь установили.
- «Алёша». Официальное название мемориала — «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Но местные жители с теплотой называют его «Алёша» — как в песне, посвящённой советскому солдату-освободителю. Монумент установлен на одной из самых высоких сопок города: полюбуемся отличный видом на Кольский залив и сделаем фото.
- «Печная труба». Во время ВОВ Мурманск был практически стёрт с лица земли: от города остались лишь печные трубы. Этот памятник служит напоминанием о стойкости и мужестве мурманчан в военные годы.
- Памятник коту Семёну — символ преданности домашних животных. Вы узнаете, какая красивая история, основанная на реальных событиях, связана с его появлением.
- Мемориальный комплекс «Маяк», посвящённый морякам, погибшим в мирное время. Вы увидите храм Спас на Водах и символический маяк, напоминающий о тех, кого забрало море.
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Саши Ковалёва
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 156 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 сен 2023
Очень интересная экскурсия, проходит по местам, удаленным от центра города, куда самостоятельно я скорее всего не доехала бы. Знакомство с памятниками сочетается с прогулкой по природным красотам. Чудесная возможность получить информацию о городе и его достопримечательностях от любящего и знающего город гида.
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