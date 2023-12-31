1 день

Прибытие в Мурманск, трансфер в отель

Мы можем провести данный тур в индивидуальном формате для вашей семьи или компании друзей – запрашивайте!

Прилёт в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14 часов по международным правилам.

Трансфер и заселение в отели:АйТерра, Хвоя, Румс энд Брекфаст, по запросу, с коррекцией цены – Азимут, Меридиан, 69 Параллель. По наличию мест возможны другие отели – согласуем в индивидуальном порядке.

Заезд 31 декабря: новогодний ужин – за доп. плату, варианты банкетов запрашивайте, бронь ужина – заранее!

Заезд 3 января: ужин – самостоятельно. Мы можем заказать для вас столик в ресторанах Мурманска: Царская Охота, Grey Goose, 7 небо, Терраса, Тундра и других. Просим заказывать заранее: пиковые даты!

Также вы можете пережить удивительный опыт и встретить Новый год в погоне за северным сиянием! Шампанское, мандарины, горячий чай и печенье будут с нами. Доплата за выезд – 15000 руб. / чел.

Выезжаем только при благоприятной погоде, когда у нас будет шанс увидеть северное сияние!