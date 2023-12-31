Можно провести размеренный экскурсионный отдых по Арктике или дополнить его развлечениями — от выезда на северное сияние до снегоходной прогулки по Хибинам! А проживать будем в уютном отеле с максимальным комфортом. Очередность проведения экскурсий может быть изменена!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск, трансфер в отель
Мы можем провести данный тур в индивидуальном формате для вашей семьи или компании друзей – запрашивайте!
Прилёт в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14 часов по международным правилам.
Трансфер и заселение в отели:АйТерра, Хвоя, Румс энд Брекфаст, по запросу, с коррекцией цены – Азимут, Меридиан, 69 Параллель. По наличию мест возможны другие отели – согласуем в индивидуальном порядке.
Заезд 31 декабря: новогодний ужин – за доп. плату, варианты банкетов запрашивайте, бронь ужина – заранее!
Заезд 3 января: ужин – самостоятельно. Мы можем заказать для вас столик в ресторанах Мурманска: Царская Охота, Grey Goose, 7 небо, Терраса, Тундра и других. Просим заказывать заранее: пиковые даты!
Также вы можете пережить удивительный опыт и встретить Новый год в погоне за северным сиянием! Шампанское, мандарины, горячий чай и печенье будут с нами. Доплата за выезд – 15000 руб. / чел.
Выезжаем только при благоприятной погоде, когда у нас будет шанс увидеть северное сияние!
Этническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходы
Плотно завтракаем в отеле.
Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры.
Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено).
Нам расскажут про историю и быт саамов.
По погоде мы покатаемся на оленьих упряжках!
Комплексный обед (включен).
Переезжаем в Снежную Деревню: снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.
По желанию группы в Кировске можно подняться на канатной дороге на Большой Вудъявр.
Для желающих, вместо Снежной Деревни: маршрут на снегоходах по Хибинам (2 часа, маршрут для новичков) – доплата 7 тыс. / чел., если вы едете на снегоходе один, и 5,5 тыс. /чел. – если вдвоем. Узнавайте возможность и наличие мест при оформлении поездки!
Позднее возвращение в отель.
Ужин – самостоятельно.
Выезжаем на охоту за северным сиянием. Поездка за доп. плату – 6000 руб. /чел., зависит от погодных условий. Качественные фото обеспечим.
Поездка в Териберку
Плотно завтракаем в отеле.
Выезжаем в Териберку – самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете).
По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж). Мы с собой берем термос с горячим чаем, бутерброды и печенье.
По приезде все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.
Обед в Териберке – самостоятельный заказ по меню. Мы забронируем группе столик в одном из ресторанов: Гребешки, Моле, Териберский берег и др.
Свободное время: гулять-гулять-гулять по морскому берегу, сопкам и скалам (и запечатлеть каждый момент на фото!)
Возвращаемся в отель в Мурманске.
Важно! В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п.
Выезжаем на охоту за северным сиянием. Поездка за доп. плату – 6000 руб. /чел., зависит от погодных условий.
Обзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт
Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.
Выезжаем на обзорную экскурсию по Мурманску.
Знакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики. Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом.
Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» – памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс – «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс».
Осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией – билеты приобретаются на месте).
Обедаем в городе – самостоятельный заказ по меню. Для группы мы заказываем столик в одном из ресторанов города.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах. 3 января 2024 выбирайте рейсы с вылетом после 18:00, 6 января 2024 выбирайте рейсы с вылетом после 20:00.
Варианты проживания
Iterra Hotel
Современный отель на 25 номеров.
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.
Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
Rooms and Breakfast 3
Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)
Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади Пять Углов. Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.
Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.
Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.
Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.
По утрам сервируется континентальный завтрак.
Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.
Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Хвоя
Мини-отель «Хвоя» расположен в центре города Мурманска.
8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле.
На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: встретим любой рейс с прилетом от 8 до 20 часов, отвезем к любому обратному рейсу
- Проживание: 3 ночи в отеле Айтерра, Хвоя или Румс энд Брекфаст (отели Азимут, Меридиан, 69 Параллель, другие — по запросу, с коррекцией цены), стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод
- Питание — завтраки, 1 обед
- Входные билеты в Снежную деревню
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение (доплата — 8000-10000 руб. в зависимости от отеля)
- Личные расходы
- Билет на ледокол Ленин — 100-600 руб., в зависимости от категории граждан
- Канатная дорога на гору Большой Вудъявр
- Тур на снегоходах по Хибинам — около 7000 руб. с человека (1 человек на снегоходе), 5500 руб. (2 человека на снегоходе)
- Выезд на северное сияние — 6000 руб. /чел. за выезд, включая фотографии
- Выезд на северное сияние в новогоднюю ночь 31 декабря — 15000 руб. /чел.
- Плата за посещение нац. парка Териберка — 360 руб. /чел (при необходимости гид окажет техническую помощь)
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Посещение некоторых объектов зависит от графика работы и погоды. Очередность проведения экскурсий может быть изменена.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору