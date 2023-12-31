Новый год и каникулы на Кольском

Новогодний тур в Мурманске
Отправляемся на Кольский полуостров встречать праздники со снежной зимой, морозным дыханием Баренцева моря и весёлым путешествием в этнодеревню! Этот тур — настоящий конструктор. Мы предоставили каждому гостю возможность выбрать активности, которые наиболее интересны.

Можно провести размеренный экскурсионный отдых по Арктике или дополнить его развлечениями — от выезда на северное сияние до снегоходной прогулки по Хибинам! А проживать будем в уютном отеле с максимальным комфортом. Очередность проведения экскурсий может быть изменена!
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Новый год и каникулы на Кольском
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Путешествие в этнодеревню
Путешествие в этнодеревню
Познакомимся с пушистыми обитателями севера и прокатимся на упряжках
Снежное искусство
Снежное искусство
Полюбуемся на удивительные скульптуры изо льда и снега в Снежной деревне
Звенящая тишина Териберки
Звенящая тишина Териберки
Нас ждут фото-стопы в самых атмосферных местах и море времени для прогулок
Столица Арктики
Столица Арктики
Посетим все самые важные локации — маяк, памятник «Алёша», мемориальные комплексы
Снегоходная прогулка
Снегоходная прогулка
При желании отправимся кататься на снегоходах по Хибинам. Можно даже новичкам!
Охота на северное сияние
Охота на северное сияние
При хорошей погоде возможна организация выезда на северное сияние. Даже на Новый год!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, трансфер в отель

Мы можем провести данный тур в индивидуальном формате для вашей семьи или компании друзей – запрашивайте!

Прилёт в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14 часов по международным правилам.

Трансфер и заселение в отели:АйТерра, Хвоя, Румс энд Брекфаст, по запросу, с коррекцией цены – Азимут, Меридиан, 69 Параллель. По наличию мест возможны другие отели – согласуем в индивидуальном порядке.

Заезд 31 декабря: новогодний ужин – за доп. плату, варианты банкетов запрашивайте, бронь ужина – заранее!

Заезд 3 января: ужин – самостоятельно. Мы можем заказать для вас столик в ресторанах Мурманска: Царская Охота, Grey Goose, 7 небо, Терраса, Тундра и других. Просим заказывать заранее: пиковые даты!

Также вы можете пережить удивительный опыт и встретить Новый год в погоне за северным сиянием! Шампанское, мандарины, горячий чай и печенье будут с нами. Доплата за выезд – 15000 руб. / чел.

Выезжаем только при благоприятной погоде, когда у нас будет шанс увидеть северное сияние!

Прибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отельПрибытие в Мурманск, трансфер в отель
2 день

Этническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходы

Плотно завтракаем в отеле.

Выезжаем на экскурсию в этнодеревню Огни Имандры.

Нам проведут экскурсию по этнической деревне, мы покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами, гусями (ми-ми-ми обеспечено).

Нам расскажут про историю и быт саамов.

По погоде мы покатаемся на оленьих упряжках!

Комплексный обед (включен).

Переезжаем в Снежную Деревню: снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы, а фантазия, ум и стойкость человека позволяют реализовать самые смелые идеи.

По желанию группы в Кировске можно подняться на канатной дороге на Большой Вудъявр.

Для желающих, вместо Снежной Деревни: маршрут на снегоходах по Хибинам (2 часа, маршрут для новичков) – доплата 7 тыс. / чел., если вы едете на снегоходе один, и 5,5 тыс. /чел. – если вдвоем. Узнавайте возможность и наличие мест при оформлении поездки!

Позднее возвращение в отель.

Ужин – самостоятельно.

Выезжаем на охоту за северным сиянием. Поездка за доп. плату – 6000 руб. /чел., зависит от погодных условий. Качественные фото обеспечим.

Этническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходыЭтническая деревня Огни Имандры и Снежная деревня / снегоходы
3 день

Поездка в Териберку

Плотно завтракаем в отеле.

Выезжаем в Териберку – самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете).

По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж). Мы с собой берем термос с горячим чаем, бутерброды и печенье.

По приезде все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.

Обед в Териберке – самостоятельный заказ по меню. Мы забронируем группе столик в одном из ресторанов: Гребешки, Моле, Териберский берег и др.

Свободное время: гулять-гулять-гулять по морскому берегу, сопкам и скалам (и запечатлеть каждый момент на фото!)

Возвращаемся в отель в Мурманске.

Важно! В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п.

Выезжаем на охоту за северным сиянием. Поездка за доп. плату – 6000 руб. /чел., зависит от погодных условий.

Поездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в ТериберкуПоездка в Териберку
4 день

Обзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт

Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.

Выезжаем на обзорную экскурсию по Мурманску.

Знакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики. Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом.

Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» – памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс – «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс».

Осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией – билеты приобретаются на месте).

Обедаем в городе – самостоятельный заказ по меню. Для группы мы заказываем столик в одном из ресторанов города.

Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах. 3 января 2024 выбирайте рейсы с вылетом после 18:00, 6 января 2024 выбирайте рейсы с вылетом после 20:00.

Обзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортОбзорная экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт

Варианты проживания

Iterra Hotel

3 ночи

Современный отель на 25 номеров.

В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.

Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.

Iterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra HotelIterra Hotel

Rooms and Breakfast 3

3 ночи

Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.

Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3Rooms and Breakfast 3

Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)

3 ночи

Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади Пять Углов. Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.

Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.

Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.

Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)Бутик-Отель Ренессанс 4* (с коррекцией цены)

Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)

3 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.

По утрам сервируется континентальный завтрак.

Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)

Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.

Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)Отель Азимут 4* (с коррекцией цены)

Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)Конгресс-отель Меридиан 4* (с коррекцией цены)

Хвоя

3 ночи

Мини-отель «Хвоя» расположен в центре города Мурманска.

8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле.

На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт: встретим любой рейс с прилетом от 8 до 20 часов, отвезем к любому обратному рейсу
  • Проживание: 3 ночи в отеле Айтерра, Хвоя или Румс энд Брекфаст (отели Азимут, Меридиан, 69 Параллель, другие — по запросу, с коррекцией цены), стоимость дана за одного человека в двухместном номере
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод
  • Питание — завтраки, 1 обед
  • Входные билеты в Снежную деревню
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение (доплата — 8000-10000 руб. в зависимости от отеля)
  • Личные расходы
  • Билет на ледокол Ленин — 100-600 руб., в зависимости от категории граждан
  • Канатная дорога на гору Большой Вудъявр
  • Тур на снегоходах по Хибинам — около 7000 руб. с человека (1 человек на снегоходе), 5500 руб. (2 человека на снегоходе)
  • Выезд на северное сияние — 6000 руб. /чел. за выезд, включая фотографии
  • Выезд на северное сияние в новогоднюю ночь 31 декабря — 15000 руб. /чел.
  • Плата за посещение нац. парка Териберка — 360 руб. /чел (при необходимости гид окажет техническую помощь)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Посещение некоторых объектов зависит от графика работы и погоды. Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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