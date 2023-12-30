Мы прогуляемся по Териберке, где посетим пляж «Яйца каменного дракона» и полюбуемся бескрайними просторами Баренцева моря. Пообедаем в уютном чуме и познакомимся с традициями саамов. А еще мы порадуем вас увлекательной поездкой по зимнему лесу на санях в собачьей упряжке.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Привет, Кольский
Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель на заселение.
После обеда отправимся в центр Мурманска на экскурсию, посетим атомный ледокол «Ленин», памятник «Алеша», памятник «Ждущая».
Далее поужинаем в одном из лучших ресторанов города и отправимся ловить сполохи северной Авроры!
Новогодние будни
Отдыхаем, проводим время в нашей теплой и уютной компании.
В этот день мы будем праздновать и наслаждаться атмосферой праздника. Вас будут ждать сюрпризы, праздничные и городские активности.
Териберка
Собираемся у отеля в 9:00 утра. Нас ждет дорога через бескрайнюю тундру к поселку Териберка.
Это место настоящих контрастов: увидим развалины опустевших домов и кладбище старых деревянных карбасов на фоне пейзажей чистейших озер, величественных скал и, конечно, знаменитого водопада.
Далее отправимся на пляж «Яйца каменного дракона», сделаем много крутых фотографий и поедем на обед в ресторан.
Рядом с рестораном проведем фотосессию на качелях на фоне Баренцева моря и со скелетом кита.
Далее возвращаемся в отель и готовимся на второй выезд за сиянием, если не увидели в первый раз.
Хаски-парк
Во время путешествия в хаски-парк вы узнаете удивительную историю породы сибирский хаски и пообщаетесь с этими очаровательными ласковыми собаками.
Познакомитесь с прекрасными северными оленями и побываете в реконструированном саамском поселении, где узнаете много нового и интересного о традициях народов Севера.
А главное — мы порадуем вас увлекательной поездкой по зимнему лесу на санях в собачьей упряжке.
Пообедав в теплом уютном чуме и сделав множество фотографий, отправимся в обратный путь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортном парк-отеле 3* Экспедиция Мурманск. Двухместное размещение.
Варианты проживания
Парк-отель Экспедиция Мурманск 3
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида (русскоговорящие гиды по программе и сопровождение тимлидера от нашей команды путешественников на протяжении всего маршрута тура)
- Проживание: будем жить в комфортабельных отелях с 2-местным размещением в городах по программе
- Питание (завтраки, комплексный обед в Териберке и Хаски-парке, чай и печенье на экскурсиях, новогодний банкет включен в новогодний тур)
- Трансфер (все переезды по программе, трансферы аэропорт-отель-аэропорт включены)
- Входные билеты по программе (все билеты, кроме ледокола «Ленин»)
- Охота за северным сиянием: опытные «охотники», с которыми мы работам, постоянно мониторят погодную ситуацию, также есть вероятность увидеть сияние по специальным приложениям
- Что не входит
- Билеты до Мурманска и обратно
- Ужины и обеды, не включенные в программу
- Второй выезд на охоту за северным сиянием (по желанию)
- Входные билеты на ледокол «Ленин»
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно:
- паспорт;
- медицинский страховой плис (ОМС);
- наличные деньги на сувениры и прочие расходы;
- авиабилеты;
- телефон и зарядное устройство;
- наушники;
- PowerBank;
- индивидуальная аптечка (ваши лекарства);
- солнцезащитные очки.
Дополнительно:
- камера, карты памяти в гермоупаковке;
- небольшие настольные игры / карты;
- JBL-колонку для атмосферы:)
Одежда:
- рюкзак/чемодан;
- небольшой рюкзак (для экскурсий);
- теплая куртка (не менее -20℃);
- термобелье;
- комплект одежды для перелета/переезда в машине и отдыха для сна: брюки, рубашка, шорты, футболка;
- теплая шапка, перчатки (c Touch Screen) / варежки;
- шарф / бафф / балаклава;
- теплые носки (3-4 пары);
- теплая обувь (не менее -20℃);
- сменная обувь для отдыха.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору