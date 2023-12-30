1 день

Привет, Кольский

Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель на заселение.

После обеда отправимся в центр Мурманска на экскурсию, посетим атомный ледокол «Ленин», памятник «Алеша», памятник «Ждущая».

Далее поужинаем в одном из лучших ресторанов города и отправимся ловить сполохи северной Авроры!