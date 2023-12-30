Новый год на Кольском

Новогодний тур в Мурманске
Вместе с нами вы окунетесь в атмосферу бескрайней Арктики, сделаете фото на самом краю света, зарядитесь ощущением праздника и отправитесь на «охоту» за самым живописным природным явлением — северным сиянием.

Мы прогуляемся по Териберке, где посетим пляж «Яйца каменного дракона» и полюбуемся бескрайними просторами Баренцева моря. Пообедаем в уютном чуме и познакомимся с традициями саамов. А еще мы порадуем вас увлекательной поездкой по зимнему лесу на санях в собачьей упряжке.
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Новый год на Кольском
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

На охоту за полярным сиянием
На охоту за полярным сиянием
Будем ловить сполохи северной Авроры вместе с опытными «охотниками», поехали с нами!
Пушистые хаски и грациозные олени
Пушистые хаски и грациозные олени
Нас ждут: обнимашки с милыми хаски, знакомство с северными оленями и покатушки на собачьей упряжке по зимнему лесу
Бескрайние просторы Арктики
Бескрайние просторы Арктики
Вдохнем соленый бриз сурового Баренцева моря и исследуем окрестности самобытной Териберки
Атмосфера волшебства
Атмосфера волшебства
Мы приготовили для вас сюрпризы, праздничные и городские активности:)
Вкус Севера
Вкус Севера
Кольский полуостров — это не только живописные места, но и аутентичная кухня, включающая морские деликатесы
Погружение в саамскую культуру
Погружение в саамскую культуру
Познакомимся с традициями коренных жителей и пообедаем в настоящем чуме

Программа тура по дням

1 день

Привет, Кольский

Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель на заселение.

После обеда отправимся в центр Мурманска на экскурсию, посетим атомный ледокол «Ленин», памятник «Алеша», памятник «Ждущая».

Далее поужинаем в одном из лучших ресторанов города и отправимся ловить сполохи северной Авроры!

Привет, КольскийПривет, КольскийПривет, КольскийПривет, Кольский
2 день

Новогодние будни

Отдыхаем, проводим время в нашей теплой и уютной компании.

В этот день мы будем праздновать и наслаждаться атмосферой праздника. Вас будут ждать сюрпризы, праздничные и городские активности.

Новогодние будниНовогодние будниНовогодние будни
3 день

Териберка

Собираемся у отеля в 9:00 утра. Нас ждет дорога через бескрайнюю тундру к поселку Териберка.

Это место настоящих контрастов: увидим развалины опустевших домов и кладбище старых деревянных карбасов на фоне пейзажей чистейших озер, величественных скал и, конечно, знаменитого водопада.

Далее отправимся на пляж «Яйца каменного дракона», сделаем много крутых фотографий и поедем на обед в ресторан.

Рядом с рестораном проведем фотосессию на качелях на фоне Баренцева моря и со скелетом кита.

Далее возвращаемся в отель и готовимся на второй выезд за сиянием, если не увидели в первый раз.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
4 день

Хаски-парк

Во время путешествия в хаски-парк вы узнаете удивительную историю породы сибирский хаски и пообщаетесь с этими очаровательными ласковыми собаками.

Познакомитесь с прекрасными северными оленями и побываете в реконструированном саамском поселении, где узнаете много нового и интересного о традициях народов Севера.

А главное — мы порадуем вас увлекательной поездкой по зимнему лесу на санях в собачьей упряжке.

Пообедав в теплом уютном чуме и сделав множество фотографий, отправимся в обратный путь.

Хаски-паркХаски-паркХаски-парк

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортном парк-отеле 3* Экспедиция Мурманск. Двухместное размещение.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Парк-отель Экспедиция Мурманск 3

3 ночи
Парк-отель Экспедиция Мурманск 3Парк-отель Экспедиция Мурманск 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида (русскоговорящие гиды по программе и сопровождение тимлидера от нашей команды путешественников на протяжении всего маршрута тура)
  • Проживание: будем жить в комфортабельных отелях с 2-местным размещением в городах по программе
  • Питание (завтраки, комплексный обед в Териберке и Хаски-парке, чай и печенье на экскурсиях, новогодний банкет включен в новогодний тур)
  • Трансфер (все переезды по программе, трансферы аэропорт-отель-аэропорт включены)
  • Входные билеты по программе (все билеты, кроме ледокола «Ленин»)
  • Охота за северным сиянием: опытные «охотники», с которыми мы работам, постоянно мониторят погодную ситуацию, также есть вероятность увидеть сияние по специальным приложениям
Что не входит
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины и обеды, не включенные в программу
  • Второй выезд на охоту за северным сиянием (по желанию)
  • Входные билеты на ледокол «Ленин»
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно:

  • паспорт;
  • медицинский страховой плис (ОМС);
  • наличные деньги на сувениры и прочие расходы;
  • авиабилеты;
  • телефон и зарядное устройство;
  • наушники;
  • PowerBank;
  • индивидуальная аптечка (ваши лекарства);
  • солнцезащитные очки.

Дополнительно:

  • камера, карты памяти в гермоупаковке;
  • небольшие настольные игры / карты;
  • JBL-колонку для атмосферы:)

Одежда:

  • рюкзак/чемодан;
  • небольшой рюкзак (для экскурсий);
  • теплая куртка (не менее -20℃);
  • термобелье;
  • комплект одежды для перелета/переезда в машине и отдыха для сна: брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • теплая шапка, перчатки (c Touch Screen) / варежки;
  • шарф / бафф / балаклава;
  • теплые носки (3-4 пары);
  • теплая обувь (не менее -20℃);
  • сменная обувь для отдыха.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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