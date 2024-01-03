Ловить красочные вспышки в ночном небе, гулять по Мурманску и Териберке и гладить северных оленей
Вас также ждут встреча с морем, брызги огромных волн Северного Ледовитого океана и знакомство с жизнью и бытом коренных народов. Присоединяйтесь!
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Чтобы увидеть северное сияние, требуется совпадение нескольких факторов. Первый — это солнечная активность. Она правдиво прогнозируется за несколько дней, и велик шанс, что может быть несколько дней подряд без сильных вспышек. А они — основной фактор появления северного сияния. Второй — это погода. На севере погода очень нестабильная, может быть несколько дней плотная низкая облачность, из-за которой сияние не будет видно. Соответственно, чем больше дней быть на месте, тем больше шансов, что все условия совпадут и можно будет нормально наблюдать за сиянием.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, выезд за сиянием
Встречаемся и едем в гостиницу в Кандалакше. Разместимся, познакомимся друг с другом поближе, а вечером отправимся на охоту за северным сиянием.
Прогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сиянием
Сегодня исследуем окрестности города. Погуляем, словно в декорациях к зимней сказке, и полюбуемся елями, укутанными в снежные одежды, будто в шубы. А вечером снова поедем ловить Аврору.
Гора Крестовая, выезд за сиянием
В этот день побываем на вершине горы Крестовая, откуда открываются головокружительные панорамы Белого моря и города. И, уже по традиции, вечером отправляемся искать разноцветные всполохи на ночном небе.
Саамская деревня, прогулка по Мурманску
После завтрака отправляемся в Мурманск. По пути заедем в саамскую деревню, где воссозданы жизнь и быт северного народа. Вы познакомитесь с его традициями, послушаете увлекательные легенды и посмотрите на северных оленей.
По прибытии разместимся в отеле и прогуляемся по крупнейшему городу-порту за полярным кругом в свете вечерних огней.
Экскурсия по Териберке
Сегодня едем в Териберку, к берегу Баренцева моря. Погуляем по старой части посёлка и по новой, которую местные называют Лодейное. Вы сможете проникнуться пронзительной и гипнотической атмосферой этого места на краю Земли, полюбоваться океанскими просторами и чистейшей прозрачной водой, узнать историю и познакомиться с современным укладом жизни. К вечеру вернёмся в Мурманск.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. Можно приобретать обратные билеты с вылетом 8 января в любое время.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:00Завершение: Мурманск, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.