После завтрака отправляемся в Мурманск. По пути заедем в саамскую деревню, где воссозданы жизнь и быт северного народа. Вы познакомитесь с его традициями, послушаете увлекательные легенды и посмотрите на северных оленей.

По прибытии разместимся в отеле и прогуляемся по крупнейшему городу-порту за полярным кругом в свете вечерних огней.