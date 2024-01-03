Новогодние каникулы в свете северного сияния

Ловить красочные вспышки в ночном небе, гулять по Мурманску и Териберке и гладить северных оленей

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Меняем огни искусственных фейерверков на природные краски полярного сияния — отправляемся на Крайний Север, чтобы устраивать охоту за этим завораживающим явлением, любоваться сказочными зимними пейзажами и гулять по Мурманску и Териберке.

Вас также ждут встреча с морем, брызги огромных волн Северного Ледовитого океана и знакомство с жизнью и бытом коренных народов. Присоединяйтесь!
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Новогодние каникулы в свете северного сияния
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Чтобы увидеть северное сияние, требуется совпадение нескольких факторов. Первый — это солнечная активность. Она правдиво прогнозируется за несколько дней, и велик шанс, что может быть несколько дней подряд без сильных вспышек. А они — основной фактор появления северного сияния. Второй — это погода. На севере погода очень нестабильная, может быть несколько дней плотная низкая облачность, из-за которой сияние не будет видно. Соответственно, чем больше дней быть на месте, тем больше шансов, что все условия совпадут и можно будет нормально наблюдать за сиянием.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, выезд за сиянием

Встречаемся и едем в гостиницу в Кандалакше. Разместимся, познакомимся друг с другом поближе, а вечером отправимся на охоту за северным сиянием.

Встреча, размещение в отеле, выезд за сияниемВстреча, размещение в отеле, выезд за сияниемВстреча, размещение в отеле, выезд за сияниемВстреча, размещение в отеле, выезд за сияниемВстреча, размещение в отеле, выезд за сиянием
2 день

Прогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сиянием

Сегодня исследуем окрестности города. Погуляем, словно в декорациях к зимней сказке, и полюбуемся елями, укутанными в снежные одежды, будто в шубы. А вечером снова поедем ловить Аврору.

Прогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сияниемПрогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сияниемПрогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сияниемПрогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сияниемПрогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сияниемПрогулка по окрестностям Кандалакши, охота за сиянием
3 день

Гора Крестовая, выезд за сиянием

В этот день побываем на вершине горы Крестовая, откуда открываются головокружительные панорамы Белого моря и города. И, уже по традиции, вечером отправляемся искать разноцветные всполохи на ночном небе.

Гора Крестовая, выезд за сияниемГора Крестовая, выезд за сияниемГора Крестовая, выезд за сияниемГора Крестовая, выезд за сияниемГора Крестовая, выезд за сияниемГора Крестовая, выезд за сиянием
4 день

Саамская деревня, прогулка по Мурманску

После завтрака отправляемся в Мурманск. По пути заедем в саамскую деревню, где воссозданы жизнь и быт северного народа. Вы познакомитесь с его традициями, послушаете увлекательные легенды и посмотрите на северных оленей.

По прибытии разместимся в отеле и прогуляемся по крупнейшему городу-порту за полярным кругом в свете вечерних огней.

Саамская деревня, прогулка по МурманскуСаамская деревня, прогулка по МурманскуСаамская деревня, прогулка по МурманскуСаамская деревня, прогулка по Мурманску
5 день

Экскурсия по Териберке

Сегодня едем в Териберку, к берегу Баренцева моря. Погуляем по старой части посёлка и по новой, которую местные называют Лодейное. Вы сможете проникнуться пронзительной и гипнотической атмосферой этого места на краю Земли, полюбоваться океанскими просторами и чистейшей прозрачной водой, узнать историю и познакомиться с современным укладом жизни. К вечеру вернёмся в Мурманск.

Экскурсия по ТериберкеЭкскурсия по ТериберкеЭкскурсия по ТериберкеЭкскурсия по Териберке
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. Можно приобретать обратные билеты с вылетом 8 января в любое время.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Зимние
Летние
Активный отдых
Выездные
Обзорные
Териберка
Северное сияние
Многодневные туры
6-дневные туры
Вечерние
Новогодние 2024
К оленям
Животные

Похожие туры из Мурманска

Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Увидеть редкое явление природы, побывать в Териберке и послушать шум Северного Ледовитого океана
Мурманск, ж. - д. вокзал, 14:30 / аэропорт, 15:30-...
2 дек
27 янв
24 фев
4200037 800 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
9 ноя
16 ноя
23 ноя
30 ноя
34 900 за человека
Навстречу сиянию и косаткам: экскурсии по Териберке и Мурманску и фотоохота на китов и Аврору
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Навстречу сиянию и косаткам: экскурсии по Териберке и Мурманску и фотоохота на китов и Аврору
Посетить самые красивые места области и половить в объективы северное сияние и морских обитателей
Мурманск, холл отеля «Меридиан», 15:00
27 окт
33 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ