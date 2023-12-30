Встречаемся в 14:30 в холле отеля «Меридиан» и отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете происхождение названия города и познакомитесь с его значимыми архитектурными достопримечательностями. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Затем побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк и храм Спас-на-Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».

Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алеша») — белоснежная фигура солдата, высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалеку, олицетворяющий собирательный образ всех женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

После экскурсии у вас будет свободное время на отдых, заселение в отель и ужин. А в 21:00 выезжаем охотиться с фотоаппаратами и телефонами на северное сияние. Уедем подальше от городских огней, чтобы они не мешали наблюдать цветные переливы на ночном небе. «Охота» может занять от 2 до 5 часов. Во время поиска гид не только поделится секретами и правилами фотосъёмки, но и поведает о чудесах, связанных с сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах этого явления. После вернёмся в Мурманск. Не волнуйтесь: если сегодня мы не застанем это природное явление, завтра будет ещё одна попытка!