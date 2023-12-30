Загадать желание у саамских идолов, подышать океаном в Териберке и погулять по столице Заполярья
Мы посетим самые отдалённые места Кольского полуострова: побываем на краю света в Териберке и узнаем о тайне появления пляжа с крупными круглыми камнями. Погостим у саамов и познакомимся с их легендами и сказаниями. Посмотрим на нарядный Мурманск и прогуляемся по самым известным местам города. А новогодние желания загадаем не у ёлки, а у заговорённых идолов и проверим, чья магия сильнее.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
С собой вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобная непромокаемая обувь, в идеале — треккинговые ботинки или кроссовки.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием
Встречаемся в 14:30 в холле отеля «Меридиан» и отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску. Вы узнаете происхождение названия города и познакомитесь с его значимыми архитектурными достопримечательностями. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Затем побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк и храм Спас-на-Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».
Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алеша») — белоснежная фигура солдата, высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалеку, олицетворяющий собирательный образ всех женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
После экскурсии у вас будет свободное время на отдых, заселение в отель и ужин. А в 21:00 выезжаем охотиться с фотоаппаратами и телефонами на северное сияние. Уедем подальше от городских огней, чтобы они не мешали наблюдать цветные переливы на ночном небе. «Охота» может занять от 2 до 5 часов. Во время поиска гид не только поделится секретами и правилами фотосъёмки, но и поведает о чудесах, связанных с сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах этого явления. После вернёмся в Мурманск. Не волнуйтесь: если сегодня мы не застанем это природное явление, завтра будет ещё одна попытка!
Экскурсия по Териберке и местам съёмок «Левиафана»
В этот день снова встречаемся в холле отеля и ориентировочно в 08:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану! Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края.
По приезде сначала познакомимся со старой частью посёлка, напоминающей те самые традиционные рыболовецкие деревни, которых когда-то было множество по всему Кольскому полуострову. Вы увидите «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы. Затем посетим природный парк, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. В период снежной зимы воспользуемся снегоходными санями, чтобы добраться до этих достопримечательностей.
Вторая часть экскурсии пройдёт в Лодейном с относительно новыми домами советской постройки. Здесь вы сможете насладиться видами отвесных скал и шумом океана, и пройтись по местам съёмок фильма «Левиафан», подарившего Териберке новую жизнь.
Вернувшись, пообедаем, и продолжим гулять: пройдёмся по песчаному пляжу, покачаемся на самых северных качелях, посмотрим на огромный скелет чудо-рыбы и корабль, выброшенный на берег. Вечером, около 21:00, вернёмся в Мурманск.
В случае неудачной поездки за северным сиянием в первый день, сегодня совершим повторный выезд при благоприятном прогнозе погоды. В даты тура 30-2 января второй выезд будет организован в ночь с 1-го на 2-е января.
Этнодеревня: быт, культура и кухня саамов
После завтрака, ориентировочно в 12:00, отправляемся в этническую деревню, где вы сможете погрузиться
в историю народов крайнего севера и узнаете много интересного о жизни и быте коренного населения. (В пути — 2-2,5 часа).
Вы увидите национальные постройки саамов и посмотрите на животных Кольского полуострова: оленей, хаски, песцов и кроликов. Загадаем желания у заговорённых идолов — возьмите с собой 5 монеток, чтобы их задобрить. Вас ждут и весёлые развлечения: «саамский футбол», перетягивание шеста, метание ивовых колец и другие. А ещё прокатимся в настоящей оленьей упряжке и на банане, закрепленном за снегоходом.
Пообедаем традиционными саамскими блюдами: ухой, котлетой из оленины или рыбой с гарниром и напитком из местных трав. К вечеру вернёмся в Мурманск.
Свободное время, отъезд
Сегодня свободный день. После завтрака, если до вашего обратного рейса ещё будет время, вы можете самостоятельно прогуляться по городу, зайти в кафе арктической кухни и купить сувениры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, 13:00-14:00Завершение: Мурманск, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.