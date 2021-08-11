Новогодние приключения в саамской деревне

Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную...

Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную деревню саамов.

Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит Ловозерских тундр. Вы познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, прокатитесь на санях или в оленьей упряжке, а также проявить силу и ловкость в саамских играх.
Новогодние приключения в саамской деревне
Новогодние приключения в саамской деревне
Новогодние приключения в саамской деревне
Новогодние приключения в саамской деревне
Новогодние приключения в саамской деревне
Новогодние приключения в саамской деревне

Что вы увидите 🤩

  • саамская деревня
  • тундра
Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную деревню саамов. Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит Ловозерских тундр.

Во время экскурсии по поселению вы:

  • увидите национальные строения: чумы и куваксы
  • посетите аллеи идолов: четыре идола стихии (огонь, земля, вода, воздух) и пять идолов на любовь, на счастье, на удачу, на судьбу и на здоровье
  • познакомитесь с животным миром: хаски, оленями, лисами, песцами и другими животными. Кормление оленей с рук и фотографии животных разрешено
  • весело проведете время за саамскими играми: «перетягивание шеста», «олени и волки», «саамский футбол», для мужчин «метание «няртала» (аркана) на рога оленя, для женщин – метание ивовых колец.
  • посетите священное саамское озеро
  • покатаетесь на собачьих упряжках
  • сфотографируйтесь в национальной одежде
  • А после насыщенной программы вас ждет саамский обед в национальном кафе: «лим» (уха из сёмги), напиток «пакула» (национальный чай на травах), чай черный, сахар, ловозерский хлеб и другие блюда.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-8 человекДля группы 1-5 человек
Взрослые
7 500 ₽
Дети до 14 лет
7 000 ₽
Дети до 6 лет
3 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание Мурманск-саамская деревня-Мурманск
  • сопровождение гида
  • питание по программе: уха, хлеб, чай
  • 3х часовая экскурсионная программа в саамской деревне (игры, фото в нац. одежде, катание на оленях, снегоходах, банане)
Что не входит
  • дополнительное питание
Где начинаем и завершаем
Начало: пр. Ленина, 82
Завершение: пр. Ленина, 82 остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Элеонора Л.
Элеонора Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей⚙️Необычные🌇Вечерние🏡Выездные#Саамская деревня

Еще несколько похожих предложений в Мурманске

Поездка в Саамскую Деревню
6 000
за 1 чел.
Поездка в Саамскую Деревню
Саамская деревня находится в глубине Кольского полуострова среди русской природы
Ежедневно по договоренности
День в саамской деревне
4.8
12
6 000
за 1 чел.
День в саамской деревне
Саамская деревня в окрестностях Ловозера - место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска,...
Каждый день
День в саамской деревне
4.8
12
6 500
за 1 чел.
День в саамской деревне
Познакомиться с жизнью оленеводов в окрестностях Ловозера на экскурсии в мини-группе
ежедневно в 08:30
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
4.3
6
6 500
за 1 чел.
Саамская деревня: путешествие к истокам Севера
Понаблюдать за жизнью северного народа, подружиться с оленями и услышать о древних обрядах
в понедельник в 14:00, во вторник и среду в 08:30, в четверг, субботу и воскресенье в 12:00, в пятни... ещё
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-3 чел.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Покорить гору Аллуайв и перевал Геологов, восхищаясь суровыми пейзажами
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
4 000
за 1 чел.
Фотопутешествие в нетуристическую деревню саамов
Погрузиться в аутентичный быт северного народа, увидеть оленей и побывать в местах силы
в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Деревня саамов, или Север изнутри
4.8
6
6 800
за 1 чел.
Деревня саамов, или Север изнутри
Побывать в гостях у коренного народа Кольского полуострова и покататься на оленьей упряжке
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Индивидуальная экскурсия
5
3
15 000
за 1-10 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Отправиться из Мурманска в центр полуострова и проникнуться сказочной атмосферой заснеженного города
В гости к кольским лапландцам — саамам
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
В гости к кольским лапландцам — саамам
Познакомиться с культурой и традициями коренного народа Севера в этнической деревне
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
14 000
за 1-15 чел.
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Индивидуальная экскурсия
4.4
18
6 000
за 1 чел.
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Познакомиться с традициями и бытом северного народа, попробовать местные блюда и приручить оленя
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
5
2
13ч
19 000
за 1 чел.
Через Ловозерские тундры — к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
ежедневно в 08:00

Элеонора Л. проводит ещё 6 экскурсий

Индивидуальное путешествие в Териберку
Индивидуальная экскурсия
10ч
18 500
за 1-4 чел.
Индивидуальное путешествие в Териберку
Териберка - это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря
Согласно расписанию в календаре
Знакомство с Мурманском
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 000
за 1-15 чел.
Знакомство с Мурманском
Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом, Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите...
Город в стиле Хюгге
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-14 чел.
Город в стиле Хюгге
каждый день, кроме дат с 19.07 по 11.08.2021
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1 чел.
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми,...
По воскресениям
Североморск - Столица Северного Флота
Индивидуальная экскурсия
5
1
15 500
за 1-4 чел.
Североморск - Столица Северного Флота
кроме вторника и среды, кроме дат с 19.07. по 11.08.2021
Путешествие к Белому морю
Индивидуальная экскурсия
20ч
12 000
за 1 чел.
Путешествие к Белому морю
02.10.2021, 09.10.2021
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
🇷🇺