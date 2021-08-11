Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную деревню саамов.



Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит Ловозерских тундр. Вы познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, прокатитесь на санях или в оленьей упряжке, а также проявить силу и ловкость в саамских играх.