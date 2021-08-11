Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную...
Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную деревню саамов.
Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит Ловозерских тундр. Вы познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, прокатитесь на санях или в оленьей упряжке, а также проявить силу и ловкость в саамских играх.
Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит Ловозерских тундр. Вы познакомитесь с обычаями и традициями Кольских саамов, увидите и покормите оленей, прокатитесь на санях или в оленьей упряжке, а также проявить силу и ловкость в саамских играх.
Что вы увидите 🤩
- саамская деревня
- тундра
Этнографический комплекс располагается в Ловозерском районе и представляет собой воссозданную деревню саамов. Здесь вы можете окунуться в мир саамской культуры и почувствовать колорит Ловозерских тундр.
Во время экскурсии по поселению вы:
- увидите национальные строения: чумы и куваксы
- посетите аллеи идолов: четыре идола стихии (огонь, земля, вода, воздух) и пять идолов на любовь, на счастье, на удачу, на судьбу и на здоровье
- познакомитесь с животным миром: хаски, оленями, лисами, песцами и другими животными. Кормление оленей с рук и фотографии животных разрешено
- весело проведете время за саамскими играми: «перетягивание шеста», «олени и волки», «саамский футбол», для мужчин «метание «няртала» (аркана) на рога оленя, для женщин – метание ивовых колец.
- посетите священное саамское озеро
- покатаетесь на собачьих упряжках
- сфотографируйтесь в национальной одежде
- А после насыщенной программы вас ждет саамский обед в национальном кафе: «лим» (уха из сёмги), напиток «пакула» (национальный чай на травах), чай черный, сахар, ловозерский хлеб и другие блюда.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- транспортное обслуживание Мурманск-саамская деревня-Мурманск
- сопровождение гида
- питание по программе: уха, хлеб, чай
- 3х часовая экскурсионная программа в саамской деревне (игры, фото в нац. одежде, катание на оленях, снегоходах, банане)
- Что не входит
- дополнительное питание
- Где начинаем и завершаем
- Начало: пр. Ленина, 82Завершение: пр. Ленина, 82 остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Согласно расписанию в календаре
Элеонора Л.
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