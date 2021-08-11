Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по самому большому городу за Полярным кругом — Мурманску!
Что Вас ожидает:
викторины во время экскурсии по улицам, площадям, сопкам и другим интересным местам Мурманска. Вы узнаете его тайны, увидите полярную ночь в свете новогодних огней и сфотографируетесь у популярных туристических объектов;
посещение зеленого мыса, панорамы порта и величественного мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны";
прогулка по набережной, где вы уидите ледокол Ленин (без посещения), а также незамерзающий Кольский залив и знаменитый мост, который до 2009 года являлся самым длинным мостом за Полярным кругом.
А еще Вас будет ждать сюрпризы, но об этом Вы узнаете только посетив нашу экскурсию.
Цены на экскурсию
Для группы 1-35 человек
Для группы 1-4 человек
Взрослый билет
1 800 ₽
–
Пенсионный билет
–
1 500 ₽
Дети от 6 до 14 лет
–
1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание
Что не входит
посещение ледокола
питание
Где начинаем и завершаем
Начало: Отель "АЗИМУТ" со стороны парка и кафе "Дели"
Завершение: Центр города у отеля "Азимут"
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.