Новогодний калейдоскоп в Мурманске

Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по самому большому городу за Полярным кругом - Мурманску

Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по самому большому городу за Полярным кругом — Мурманску!
Новогодний калейдоскоп в Мурманске
Новогодний калейдоскоп в Мурманске
Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по самому большому городу за Полярным кругом — Мурманску!

Что Вас ожидает:

  • викторины во время экскурсии по улицам, площадям, сопкам и другим интересным местам Мурманска. Вы узнаете его тайны, увидите полярную ночь в свете новогодних огней и сфотографируетесь у популярных туристических объектов;
  • посещение зеленого мыса, панорамы порта и величественного мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны";
  • прогулка по набережной, где вы уидите ледокол Ленин (без посещения), а также незамерзающий Кольский залив и знаменитый мост, который до 2009 года являлся самым длинным мостом за Полярным кругом.
  • А еще Вас будет ждать сюрпризы, но об этом Вы узнаете только посетив нашу экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человекДля группы 1-4 человек
Взрослый билет
1 800 ₽
Пенсионный билет
1 500 ₽
Дети от 6 до 14 лет
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • посещение ледокола
  • питание
Где начинаем и завершаем
Начало: Отель "АЗИМУТ" со стороны парка и кафе "Дели"
Завершение: Центр города у отеля "Азимут"
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Элеонора Л.
Элеонора Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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