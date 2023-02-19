Встречаемся в Челябинске в 12:50 у музея Южного Урала, первым делом изучим историю мест, которые планируем посетить.
После экскурсии садимся в трансфер и отправляемся на Таганай.
Пешком сегодня никуда идти не надо, приезжаем на Центральную усадьбу и здесь же остаёмся на ночь.
Это главные ворота парка, у которых берут свое начало все официальные маршруты.
Пройдём регистрацию и получим необходимые разрешения, затем заселение в домики, знакомство, первый совместный ужин и спать.
Завтра в поход!
Переезд на машине около 150 км. Высота 550 м.
Первый переход под рюкзаком и встреча Нового Года (для группы на новогодние даты).
По пути заглянем к приюту "Белый Ключ", где находится самый известный Таганайский источник “Белый Ключ” с чистейшей прозрачной и очень вкусной водой.
Говорят, вода обладает исцеляющими свойствами.
Рядом с источником удобно расположена железная лестница (200 ступеней), рядом с которой мы оставим рюкзаки и налегке начнем восхождение на гору Двуглавая сопка.
Сквозь верхушки деревьев словно вырывающиеся из горы перья птиц проглядывают скалы.
Именно поэтому южную вершину сопки называют "Перья" (1034 м).
Налюбовавшись видами, спускаемся к рюкзачкам, по которым уже соскучились, и продолжаем путь.
Наша цель – туристический приют "Таганай", который находится в живописном месте у подножия горы Круглица.
Туда мы отправимся завтра, а сегодня – отдыхаем и готовимся к Новому Году!
Здесь в горах никакого электричества, связи и интернета.
На столе свечи, в печи – дрова, мы готовы к праздничному ужину, чтобы встретить 2023 в компании новых друзей.
Переход 14 км. Высота 769 м.
Неспешный подъем и завтрак!
В качестве разминки налегке отправимся штурмовать вершину горы Круглица (1178м).
Тропа в одну сторону всего 3 км, набор высоты 400 м, но в зимний период подняться наверх не так-то просто, ведь у подножия тропу заметает снегом, а подниматься по склону приходится по осыпающемуся курумнику, скрытому под снегом.
Но под руководством опытного инструктора мы с ним легко справимся!
На вершине отдыхаем, пьем чай из термосов и возвращаемся в приют "Таганай", собираем вещи и уходим к Киалимскому кордону на ночевку.
После заселения сходим налегке на гору Ицыл.
У нее две вершины, наиболее высокая находится на отметке 1068 метров над уровнем моря – сюда мы и отправимся, набор высоты составит 470 м.
Именно здесь проходит граница национального парка Таганай, а заодно и граница Европы с Азией.
Вы когда-нибудь стояли так, чтобы справа от вас была одна часть света, а слева другая?)
Сегодня будет именно так!
С вершины открывается потрясающий вид: в центре характерный пик Откликного Гребня, левее Двуглавая сопка, правее высшая точка горной системы – гора Круглица, на которой мы были совсем недавно.
Название "Ицыл" в переводе с башкирского языка означает «вечный ветер».
И действительно, здесь довольно ветрено, поэтому отдыхаем недолго и скорей возвращаемся в приют на ночевку.
Вечером нас ждет жаркая баня, самые смелые смогут окунуться в прорубь или нырнуть в сугроб.
Переход под рюкзаком 10 км. Высота 600 м.
Сегодня самый короткий переход и самый большой набор высоты под рюкзаком.
Наша цель – вершина Дальний Таганай, самая северная и наиболее обширная по площади вершина одноименного хребта.
В центре вершины расположена высокогорная метеостанция “Таганай-гора”, открытая 20 августа 1932 года и закрытая в 2005 г., теперь здесь находится туристический приют.
С набором высоты мы увидим, как меняется лес: сосны и березы становятся все более малорослыми, а к вершине исчезают вовсе.
На Дальнем Таганае из-за отсутствия высокой растительности потрясающие виды неба, закаты и восходы.
После заселения налегке прогуляемся на гребень "Драконова гора", своей зазубренной вершиной напоминающий спину чудовища.
Переход 5 км. Высота 1146 м, набор 550м.
Начинаем возвращение, сегодня у нас несложный переход к уже знакомому приюту “Таганай”.
Гуляем, играем в активные игры.
Вечером готовим ужин, поём песни под гитару.
Зима в горах очень красивая, а ночью, когда чистое небо усыпано звёздами – просто бесподобная!
Высота 769 м., переход 11 км, спуск 380м.
Собираем вещи и отправляемся в путь.
Сегодня нас ждет покорение, наверное, самой красивой вершины Таганая, которая называется Откликной гребень (1155м).
Это название гора получила за громкое, многократное эхо, которое отражается от почти вертикальной скалистой стены.
Наверх поднимаемся налегке (набор 80 м), а затем под рюкзаками продолжаем путь к уже знакомой Центральной Усадьбе.
Последний уютный вечер, чаи и посиделки до утра.
Высота 550 м. . Переход 14 км.
Утром посетим Музей Природы и магазин сувениров, а затем на заказном трансфере едем в Челябинск, прибытие примерно в 11 часов по местному времени.
По желанию можно остаться в городе Златоуст и уехать на поезде оттуда.
Тур предусматривает проживание на территории Нац. Парка в отапливаемых домах/шатрах/приютах.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить:
В зимнем походе особенно внимательно нужно подойти к подбору снаряжения! Берем по-минимуму, но очень продуманно. Ночуем в отапливаемых домиках, поэтому пенка не нужна, а спальника достаточно весенне-осеннего. Не забывайте, что вам еще нести часть общественного снаряжения и еду, поэтому личные вещи должны занимать не более 70% рюкзака. Средний объем общественного модуля - полный большой пакет из Пятерочки, он должен легко помещаться в ваш рюкзак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча группы в 12:50 в Челябинске у исторического музея по адресу ул. Труда, 100.
Чтобы добраться на самолете:
Прилететь нужно в аэропорт Челябинска (30 декабря,2 января) до 12-00, улетать можно (6 января, 8 января) начиная с 14-00;
При покупке билетов обращайте внимание на багаж, он должен быть не меньше 10 кг!
На поезде:
Приехать в Челябинск нужно (30 декабря, 2 января) не позднее 12-30
Если поезд проходит станцию Златоуст и вы готовы пропустить экскурсию в музей, можно брать билеты до Златоуста и присоединиться к группе там в 16:00 (30 декабря, 2 января).
Уезжать из Челябинска можно с 12:00 (6 января, 8 января).
Скидка 1 000 рублей – для компаний от 4х человек, скидка каждому (не суммируется с другими скидками);
Скидка для доноров 1 000 рублей (необходимо предоставить подтверждающие документы);
Детям от 13 до 17 лет – стоимость 38 600 рублей (не суммируется с другими скидками).