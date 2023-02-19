1 день

Встреча. Отправление на Таганай. Подготовка к походу

Встречаемся в Челябинске в 12:50 у музея Южного Урала, первым делом изучим историю мест, которые планируем посетить.

После экскурсии садимся в трансфер и отправляемся на Таганай.

Пешком сегодня никуда идти не надо, приезжаем на Центральную усадьбу и здесь же остаёмся на ночь.

Это главные ворота парка, у которых берут свое начало все официальные маршруты.

Пройдём регистрацию и получим необходимые разрешения, затем заселение в домики, знакомство, первый совместный ужин и спать.

Завтра в поход!

Переезд на машине около 150 км. Высота 550 м.