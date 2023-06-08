Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»

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Мы покажем вам наш родной город Мурманск, посетим все важные места. Воспоминания о городе Мурманск останутся в вашем сердце тёплой частичкой этого путешествия на Север. По желанию можно продегустировать морских ежей, гребешков и устриц.
Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
Ближайшие даты:
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Пяти углов
  • Мемориал защитникам Заполярья (Алёша)
  • Памятник печной трубе
  • Ледокол Ленин
  • Мост через Кольский полуостров
  • Абрам-мыс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Многие туристы, приезжающие в Мурманск, стремятся посетить такие популярные локации, как Териберка, Хибины, Саамская деревня, и совсем забывают познакомиться с самим городом, в котором также много интересного, красивого и вкусного.

Вы увидите:

  • Площадь Пяти углов.
  • Мемориал защитникам Заполярья (Алёша).
  • Памятник печной трубе.
  • Ледокол Ленин.
  • Мост через Кольский полуостров.
  • Абрам-мыс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация морских ежей, гребешков, устриц
  • Билет на атомный ледокол Ленин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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