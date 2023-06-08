Мы покажем вам наш родной город Мурманск, посетим все важные места. Воспоминания о городе Мурманск останутся в вашем сердце тёплой частичкой этого путешествия на Север. По желанию можно продегустировать морских ежей, гребешков и устриц.
Ближайшие даты:
8
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июн
9
июн
июн
10
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даты
Что вас ожидает:
- Площадь Пяти углов
- Мемориал защитникам Заполярья (Алёша)
- Памятник печной трубе
- Ледокол Ленин
- Мост через Кольский полуостров
- Абрам-мыс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Многие туристы, приезжающие в Мурманск, стремятся посетить такие популярные локации, как Териберка, Хибины, Саамская деревня, и совсем забывают познакомиться с самим городом, в котором также много интересного, красивого и вкусного.
Вы увидите:
- Площадь Пяти углов.
- Мемориал защитникам Заполярья (Алёша).
- Памятник печной трубе.
- Ледокол Ленин.
- Мост через Кольский полуостров.
- Абрам-мыс.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Дегустация морских ежей, гребешков, устриц
- Билет на атомный ледокол Ленин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего проживанияЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании