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Обзорная экскурсия по Мурманску + посещение ледокола.

4
1 отзыв
М-ТУР
М-ТУР – Гид из Мурманска
Двухчасовая автобусная экскурсия ⛳ по ключевым достопримечательностям Мурманска.

После обзорной экскурсии 🧭 по городу, Вас довезут до атомного ледокола "Ленин", где экскурсия продолжится.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 138 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Мурманску + посещение ледокола.
Обзорная экскурсия по Мурманску + посещение ледокола.

Что вы увидите

  • Храм Спаса на Водах
  • мемориал АПЛ «КУРСК»
  • Памятник Защитникам Заполярья
  • аллея городов-героев
  • Памятник «Ждущая»
  • Стела Мурманск-город за полярным кругом
  • ​Мурманская миля
09. 30 Оправление от отеля.

Вы увидите:

  • Храм СПАСА на ВОДАХ, мемориал АПЛ «КУРСК»;
  • Памятник Защитникам Заполярья, аллея городов-героев;
  • Смотровая площадка, Мурманск с высоты птичьего полета;
  • Памятник «Ждущая» смотровая площадка, корабли на рейде;
  • 12. 00 Морской вокзал. Начало экскурсии 🧭 на атомный ледокол «Ленин».
  • 13. 00 Окончание экскурсии. Возвращение в отель 🏨 Экскурсия ⛳ проводиться только при наборе группы от 3-х человек!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия по Мурманску + посещение ледокола.
Обзорная экскурсия по Мурманску + посещение ледокола.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
М-ТУР
М-ТУР
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