М-ТУР – Гид из Мурманска

Двухчасовая автобусная экскурсия ⛳ по ключевым достопримечательностям Мурманска.



После обзорной экскурсии 🧭 по городу, Вас довезут до атомного ледокола "Ленин", где экскурсия продолжится.