Что вы увидите
- Храм Спаса на Водах
- мемориал АПЛ «КУРСК»
- Памятник Защитникам Заполярья
- аллея городов-героев
- Памятник «Ждущая»
- Стела Мурманск-город за полярным кругом
- Мурманская миля
09. 30 Оправление от отеля.
Вы увидите:
- Храм СПАСА на ВОДАХ, мемориал АПЛ «КУРСК»;
- Памятник Защитникам Заполярья, аллея городов-героев;
- Смотровая площадка, Мурманск с высоты птичьего полета;
- Памятник «Ждущая» смотровая площадка, корабли на рейде;
- 12. 00 Морской вокзал. Начало экскурсии 🧭 на атомный ледокол «Ленин».
- 13. 00 Окончание экскурсии. Возвращение в отель 🏨 Экскурсия ⛳ проводиться только при наборе группы от 3-х человек!
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
М-ТУР
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
М-ТУР проводит ещё 3 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске