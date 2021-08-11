Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»

Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми,...

Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми, работающими в рыбопромысловой отрасли.
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»
Обзорная экскурсия «Рыбный Мурман»

Что вы увидите 🤩

  • Центр города
  • Поющий памятник
  • Дом междурейсового отдыха моряков
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми, работающими в рыбопромысловой отрасли.

Во время экскурсии вы:

  • посетите легендарный флот Мурманска: "Севрыба", "Траловый флот", "Севрыбхолодфлот", "Мурмансельдь"
  • познакомитесь с людьми, работающими в рыбопромысловой отрасли
  • узнаете историю города и о том, как здесь принято праздновать "День рыбака".
  • совершите прогулку по центральной площади и старейшей части главного проспекта к первому в стране Дому междурейсового отдыха моряков
  • увидите "Поющий" памятник морякам тралового флота (Обелиск в честь рыбаков и кораблей Мурманского тралового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны)
  • историю газеты «Рыбный Мурман», которая тесно переплетается с историей морского города.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-10 человек
Пешая экскурсия "Рыбный Мурман"
2 500 ₽
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: пр. Ленина 82
Завершение: Шмидта, 35
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресениям
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По воскресениям

Элеонора Л.
Элеонора Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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