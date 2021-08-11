Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми, работающими в рыбопромысловой отрасли.
Во время экскурсии вы:
- посетите легендарный флот Мурманска: "Севрыба", "Траловый флот", "Севрыбхолодфлот", "Мурмансельдь"
- познакомитесь с людьми, работающими в рыбопромысловой отрасли
- узнаете историю города и о том, как здесь принято праздновать "День рыбака".
- совершите прогулку по центральной площади и старейшей части главного проспекта к первому в стране Дому междурейсового отдыха моряков
- увидите "Поющий" памятник морякам тралового флота (Обелиск в честь рыбаков и кораблей Мурманского тралового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны)
- историю газеты «Рыбный Мурман», которая тесно переплетается с историей морского города.