Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка

Полюбоваться яркими красками тунды, поймать северное сияние и насладиться волнами Баренцева моря

Одно из лучших времен года, когда стоит отправиться на Кольский полуостров — это ранняя осень.

Деревья покрываются золотой листвой и в сочетании с северной природой это дает очень мощный эффект: яркие желто-красные Хибинские горы, волнующееся осеннее море, живописные тропы, которые хочется фотографировать.

За пять дней вы увидите все самые популярные места Мурманской области, узнаете о саамах и их обычаях, покатаетесь на катере по озерам и, если повезет, даже сможете увидеть северное сияние. А еще отведаете вкуснейшую арктическую уху и побываете в самом большом чуме России.
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Осень на Кольском: Мурманск, Хибины, Ловозеро и Териберка
Ближайшие даты:
28
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 18:00.

Очередность экскурсий может быть изменена.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск
Завершение: Мурманск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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