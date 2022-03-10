Преимущества этого путешествия:
Выезд в 8:00.
Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Горячий обед в пути.
Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки, осмотр достопримечательностей, фотографирование.
Переезд к домикам.
Ужин.
Ночевка в домиках.
Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.
Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.
Возвращение в г. Мурманск.
Тур предусматривает проживание в домиках.
Размещение в 2х и 3х-местных номерах. Сан-узел – отдельное здание. В нем есть души с горячей водой, туалеты (кабинки с унитазами), умывальники. В номерах кровати с постельным бельем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.