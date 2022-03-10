Приглашаем Вас отправиться в путешествие по заповедным полуостровам крайнего Севера – Средний и Рыбачий в самую поэтичную пору! Осень за полярным кругом коротка, но от этого не менее красочна и вдохновенна! Солнце еще не закатывается за горизонт, но уже опускается довольно низко и окрашивает эти невероятные пейзажи мягким, красивым закатным светом. Тундра готовится к зиме.