Осеннее очарование Рыбачьего

Приглашаем Вас отправиться в путешествие по заповедным полуостровам крайнего Севера - Средний

5
3 отзыва
Приглашаем Вас отправиться в путешествие по заповедным полуостровам крайнего Севера – Средний и Рыбачий в самую поэтичную пору! Осень за полярным кругом коротка, но от этого не менее красочна и вдохновенна! Солнце еще не закатывается за горизонт, но уже опускается довольно низко и окрашивает эти невероятные пейзажи мягким, красивым закатным светом. Тундра готовится к зиме.
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемое путешествие – необычные природные ландшафты, Северный ледовитый океан, разноцветная тундра;
  • невероятный природный феномен – в небе уже начинает зажигать свои огни волшебное Северное сияние;
  • заповедные места – единение с природой на самом краю земли.

Программа тура по дням

1 день
Осмотр достопримечательностей

Выезд в 8:00.

Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Горячий обед в пути.

Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки, осмотр достопримечательностей, фотографирование.

Переезд к домикам.

Ужин.

Ночевка в домиках.

Осмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностей
2 день
Полуостров Рыбачий

Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.

Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Возвращение в г. Мурманск.

Полуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров Рыбачий

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках.

Размещение в 2х и 3х-местных номерах. Сан-узел – отдельное здание. В нем есть души с горячей водой, туалеты (кабинки с унитазами), умывальники. В номерах кровати с постельным бельем.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (3-хразовое на маршруте)
  • Проживание, указанное в программе
  • Прокат общегруппового снаряжения
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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