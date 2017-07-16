В 9:00 встреча гостей в Мурманске.
Переезд на микроавтобусе до пос. Титовка (около 1.5 часов в пути по асфальту).
Экипировка, инструктаж, сборы, старт маршрута.
В первый день мы проедем вдоль реки Титовки в сторону океана, радиально заедем под хребет Муста Тунтури, осмотрим немецкие фортификации, затем вернемся на основную дорогу, по которой попадем на полуостров Средний.
Здесь наш маршрут пройдет по одной из военных дорожек через центр полуострова.
Осмотрим систему водопадов, братские захоронения русских воинов, и конечно же, фантастические виды с возвышенностей Среднего на Мотовский залив и океан.
Прибытие в глэмпинг, размещение, ужин.
После завтрака выдвигаемся в сторону мыса Немецкий.
Осмотрим маяк, выходы черных сланцев, скалы мыса Кекурский, доедем до системы водопадов на реке Майке.
Возвращение в лагерь через середину полуострова Рыбачий.
Маршрут по полуострову Рыбачий в районе г. Эйна.
Подъем на вершину горы Эйна, осмотр остатков воинских частей, наблюдения за китами в заливе.
Пеший маршрут по цепочке красивейших водопадов, осмотр залива Эйна, посещение подземного бункера, откуда велось управление всеми боевыми действиями на полуостровах Средний и Рыбачий.
Осмотр скал "Два Брата", берега рыжих камней (выходов желтоцветных пестрых песчаников в прибойной полосе), эпичный проезд по древним береговым террасам вдоль западного побережья полуострова Средний.
Возвращение в пос. Титовка.
Сборы, отъезд на микроавтобусе в г. Мурманск.
Общий километраж экспедиции около 400 км.
Тур предусматривает проживание в глэмпинге в комфортных купольных шатрах в районе перешейка между полуостровами Средний и Рыбачий.
Размещение по 2-3 человека в шатре.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
Дополнительная рекомендация:
Маршрут непростой, но не потребует от Вас специальных навыков управления багги и определенной физической подготовки.
Экспедиция проводится на комфортных двухместных туристических багги BRP Maverick Trail 800.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.