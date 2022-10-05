Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 3 лет в сопровождении взрослых.
Вам понадобятся: паспорт, деньги, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, хоба (сидушка на резинке для сидения на камнях или снегу), термобельё, тёплые кофта и штаны, носки (несколько пар тёплых и тонких), водолазка, шапка, шарф, утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик, варежки и флисовые перчатки, футболки, маленький рюкзак для радиальных выходов, индивидуальная аптечка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск. Встретим вас в аэропорту или на ж. - д. вокзале
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела 21 экскурсию для 0 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим туры от эконом до ВИП уровня. У нас более 50 авторских туров. Мы постоянно расширяем выбор туров.
В нашей команде работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.