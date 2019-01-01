По бескрайней тундре на снегоходе!

Прочувствовать суровую красоту Севера, доехать до вершины горы Лисья и пообщаться с хаски

Отправляемся в погоню за духом настоящей тундры — её суровыми ветрами, снежными просторами и лаконичной красотой.

Вы проведете целый день в увлекательном Тундра парке: на снегоходе покорите вершину горы Лисья, познакомитесь с жизнью коренных народов и сделаете невероятные фото.

А желающие отдохнут в местном кафе и пообщаются с веселыми хаски.
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!
По бескрайней тундре на снегоходе!

Что вас ожидает

Приключения в Тундра парке

Утром мы отправимся в путь по Териберской дороге: наша цель — Tундра парк, где и начнется самая интересная часть маршрута. Я буду поочередно выезжать на снегоходе с каждым участников, а остальные с это время смогут перекусить в уютном кафе, заглянуть в питомник в гиперактивным и дружелюбным хаски и даже прокатиться на собачьих упряжках.

По бескрайнему Северу на снегоходе.

Вместе со мной за 50 минут вы совершите увлекательный трип длиной 15 км. Мы прокатимся к вершине горы Лисья, по пути поговорим с северным ветром, насладимся скоростью и суровой, но завораживающей красотой тундры — её просторами, скалами и снежными наростами. Наверху мы сделаем остановку, чтобы сохранить северные панорамы на фото и поговорить про жизнь этого края, его коренные народы, историю, флору и фауну. А затем вы сможете сами сесть за руль снегохода и проехать часть маршрута — ощущения непередаваемые.

Организационные детали

  • Собираясь на встречу с тундрой, обязательно позаботьтесь об одежде, которая защитит от ледяного ветра, снега, метели. Теплые куртки, рукавицы, балаклавы, шарфы, обувь — всё это важно, иначе поездка превратится в тяжелое испытание.
  • В зависимости от количества членов нашей команды путешествие по тундре на снегоходе может быть увеличено
  • Отдельно по желанию оплачивается посещение питомника хаски, катание на собачьих упряжках, еда в кафе
  • После экскурсии я привезу вас обратно к месту вашего пребывания в Мурманске

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Добро пожаловать на Кольский полуостров! Меня зовут Алексей, я опытный путешественник и гид-проводник. Родился и вырос в Мурманске, объездил Кольский вдоль и поперек, поэтому знаю о его жизни не понаслышке. С радостью покажу вам красоту Севера и расскажу о нем нескучные факты.
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