Что вас ожидает

Приключения в Тундра парке

Утром мы отправимся в путь по Териберской дороге: наша цель — Tундра парк, где и начнется самая интересная часть маршрута. Я буду поочередно выезжать на снегоходе с каждым участников, а остальные с это время смогут перекусить в уютном кафе, заглянуть в питомник в гиперактивным и дружелюбным хаски и даже прокатиться на собачьих упряжках.

По бескрайнему Северу на снегоходе.

Вместе со мной за 50 минут вы совершите увлекательный трип длиной 15 км. Мы прокатимся к вершине горы Лисья, по пути поговорим с северным ветром, насладимся скоростью и суровой, но завораживающей красотой тундры — её просторами, скалами и снежными наростами. Наверху мы сделаем остановку, чтобы сохранить северные панорамы на фото и поговорить про жизнь этого края, его коренные народы, историю, флору и фауну. А затем вы сможете сами сесть за руль снегохода и проехать часть маршрута — ощущения непередаваемые.

Организационные детали