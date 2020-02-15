2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать дыхание Севера в сердце гор и оказаться в царстве льда в Снежной деревне

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Путешествие по Хибинским горам откроет вам потрясающие пейзажи Кольского полуострова.

Величественные вершины, озеро, укрытое толстым льдом, снежные склоны, прозрачные ледяные столбы — всё это вы увидите, отправившись в поездку на снегоходах.

Кроме того, в программе приключения Снежная деревня с ледяными скульптурами, рассказы об освоении этих земель и кольские самоцветы в музее.

Приготовьтесь почувствовать свободу и скорость!
18190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!

Что вас ожидает

Незабываемые красоты хибинских долин и озёр
Из Мурманска вы поедете в Кировск — город у подножия Хибинских гор, и уже здесь приготовитесь к главному приключению. Опытный инструктор научит управлять снегоходом и выдаст снаряжение. Вместе вы отправитесь в захватывающее путешествие в сердце Хибин по несложному радиальному маршруту (около 25 км за 1,5 часа). Путь лежит через ледниковую долину на Кукисвумчоррский перевал, соединяющий Южную и Северную части гор: всю дорогу вас будут окружать величественные вершины. Вы доедете до кристальных ледяных столбов и незамерзающих гейзеров, а также почувствуете скорость, проехав по льду озера Малый Вудъявр.

Истории Хибин, снежные скульптуры и самоцветы
Мы расскажем об освоении Хибин, основании и развитии градообразующих предприятий, об отношении местного населения к этим землям, которые они окружают легендами. Продолжится экскурсия в Снежной деревне — известном туристическом центре. Здесь вы полюбуетесь скульптурами изо льда и снега (тематика меняется каждый год) и пройдёте по снежному лабиринту. В конце насыщенного дня заедем в Кировский музей камня, где вы узнаете об истории города и рассмотрите образцы минералов и самоцветов из недр Кольской земли.

Перед возвращением в Мурманск вы сможете поужинать в одном из местных заведений.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с ноября по апрель.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Мурманске.
  • Транспортные расходы и посещение Музея камня включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билет в Снежную деревню (600 руб. с человека), оплата снегохода (3000 руб. с человека), питание.
  • Снаряжение, одежда, шлем и маска включены в стоимость и выдаются на базе снегоходов. Вы можете путешествовать за рулём снегохода или в качестве пассажира.
  • По вашему желанию возможна замена маршрута на более продолжительный.
  • Инструктор вправе менять маршрут, вплоть до его отмены (в зависимости от погодных условий).
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!
По Хибинам на снегоходе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Музей камня, снегоходы, горы, русская лапландия - зимняя сказка. Спасибо за экскурсию, было здорово.
5 мая 2019
Катался на снегоходах впервые в жизни, повезло что в таком месие, вокруг неописуемой красоты горы! Спасибо Владимиру! Рекомендую!

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