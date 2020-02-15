2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Незабываемые красоты хибинских долин и озёр

Из Мурманска вы поедете в Кировск — город у подножия Хибинских гор, и уже здесь приготовитесь к главному приключению. Опытный инструктор научит управлять снегоходом и выдаст снаряжение. Вместе вы отправитесь в захватывающее путешествие в сердце Хибин по несложному радиальному маршруту (около 25 км за 1,5 часа). Путь лежит через ледниковую долину на Кукисвумчоррский перевал, соединяющий Южную и Северную части гор: всю дорогу вас будут окружать величественные вершины. Вы доедете до кристальных ледяных столбов и незамерзающих гейзеров, а также почувствуете скорость, проехав по льду озера Малый Вудъявр.

Истории Хибин, снежные скульптуры и самоцветы

Мы расскажем об освоении Хибин, основании и развитии градообразующих предприятий, об отношении местного населения к этим землям, которые они окружают легендами. Продолжится экскурсия в Снежной деревне — известном туристическом центре. Здесь вы полюбуетесь скульптурами изо льда и снега (тематика меняется каждый год) и пройдёте по снежному лабиринту. В конце насыщенного дня заедем в Кировский музей камня, где вы узнаете об истории города и рассмотрите образцы минералов и самоцветов из недр Кольской земли.

Перед возвращением в Мурманск вы сможете поужинать в одном из местных заведений.