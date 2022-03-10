Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу

Водный двухдневный поход на каяке к необитаемому острову с ночевкойВырваться на весь уик-энд из городской суеты

5
3 отзыва
Водный двухдневный поход на каяке к необитаемому острову с ночевкойВырваться на весь уик-энд из городской суеты и душного офиса, освоить каяк, ночевать в палатке и засыпать под крики чаек и шум волны, утром пить кофе и любоваться рассветом, пообедать на настоящем необитаемом острове и сделать множество впечатляющих снимков.
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Поход на морских каяках по Верхнетуломскому водохранилищу
Ближайшие даты:
2
июл
30
июл

Что вас ожидает 🤩

Отель "Тысяча звёзд"
Отель "Тысяча звёзд"
Почувствуйте всю прелесть походной романтики, проведя великолепную ночь под звёздами
Вдали от шумных городов
Вдали от шумных городов
Сможем надышаться свежим воздухом и получить заряд бодрости от умеренной физической нагрузки
Компания единомышленников
Компания единомышленников
Отдохнем от трудовых будней в компании единомышленников

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на водохранилище. Отплытие

9.00 Выезд из Мурманска.

10.00 Прибытие на водохранилище.

11.00 Инструктаж, подгонка снаряжения, перекус, отплытие (движение в течение 2 часов расстояние примерно 8 км до острова).

13.00 Прибытие (на острове горячий обед).

14.30 Отплытие (движение 4 км в течение часа).

16.00 Прибытие на стоянку «Летняя», установка лагеря прогулка до озера Летнего. 

Ужин. 

Ночевка в палатках.

Прибытие на водохранилище. ОтплытиеПрибытие на водохранилище. ОтплытиеПрибытие на водохранилище. ОтплытиеПрибытие на водохранилище. ОтплытиеПрибытие на водохранилище. Отплытие
2 день

На каяках к острову

9.00 Подъем, завтрак, сбор лагеря.

11:00 Отплытие (движение 4 км движение в течение часа)

12.00 Прибытие на остров, обед.

13.30 Отплытие (движение в пути 2 часа расстояние 8 км).

15:30 Прибытие к финишу.

16.30-17.00 Сбор вещей и возвращение в Мурманск (в пути 1 час).

На каяках к островуНа каяках к островуНа каяках к островуНа каяках к островуНа каяках к острову

Проживание

Тур предусматривает проживание на стоянке «Летняя» в палатках

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора-проводника
  • Питание на маршруте
  • Групповая аптечка
  • Трансфер и перевозка каяков
  • Прокат каяков
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Мурманска
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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