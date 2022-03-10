9.00 Выезд из Мурманска.
10.00 Прибытие на водохранилище.
11.00 Инструктаж, подгонка снаряжения, перекус, отплытие (движение в течение 2 часов расстояние примерно 8 км до острова).
13.00 Прибытие (на острове горячий обед).
14.30 Отплытие (движение 4 км в течение часа).
16.00 Прибытие на стоянку «Летняя», установка лагеря прогулка до озера Летнего.
Ужин.
Ночевка в палатках.
9.00 Подъем, завтрак, сбор лагеря.
11:00 Отплытие (движение 4 км движение в течение часа)
12.00 Прибытие на остров, обед.
13.30 Отплытие (движение в пути 2 часа расстояние 8 км).
15:30 Прибытие к финишу.
16.30-17.00 Сбор вещей и возвращение в Мурманск (в пути 1 час).
Тур предусматривает проживание на стоянке «Летняя» в палатках