Полярный.. Екатерининская гавань... День ВМФ

Элеонора Л.
Элеонора Л. – Гид из Мурика
Полярный..

Екатерининская гавань...

День ВМФ
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Полярный.. Екатерининская гавань... День ВМФ
Полярный.. Екатерининская гавань... День ВМФ

Что вы увидите

  • Полярный
  • Екатерининскую гавань. Горячие Ручьи
Уникальная авторская экскурсия ⛳ в колыбель Северного Флота- город 🏙️ ПОЛЯРНЫЙ.
  • Парад.
  • Авторская экскурсия ⛳ по городу с посещением портовых амбаров.
  • Интерактивная квест-программа-игра - побываете в роли подводника
  • мастер-классы и викторина
  • БОНУС: наша уникальная новая экскурсия ⛳ "Реквием по белым кораблям" в Горячие Ручьи. И это будет не менее интересно!
Что входит
  • трансфер
  • работа гида и экскурсоводов
  • трассовая экскурсия
  • входная плата на объекты
  • свободное время для парада и посещения кораблей
  • авторская экскурсия в Полярном
  • квест-игра
  • мастер-класс
  • экскурсия по экспозиции военной техники
  • экскурсия -бонус "Реквием по белым кораблям"
  • викторина
Что не входит
  • питание (рекомендуем взять термос и бутерброды)
Начало и место завершения
🚩 пр. Ленина, 82
Полярный.. Екатерининская гавань... День ВМФ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Л.
Элеонора Л.
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