Что вы увидите
- Полярный
- Екатерининскую гавань. Горячие Ручьи
Уникальная авторская экскурсия ⛳ в колыбель Северного Флота- город 🏙️ ПОЛЯРНЫЙ.
- Парад.
- Авторская экскурсия ⛳ по городу с посещением портовых амбаров.
- Интерактивная квест-программа-игра - побываете в роли подводника
- мастер-классы и викторина
- БОНУС: наша уникальная новая экскурсия ⛳ "Реквием по белым кораблям" в Горячие Ручьи. И это будет не менее интересно!
Что входит
- трансфер
- работа гида и экскурсоводов
- трассовая экскурсия
- входная плата на объекты
- свободное время для парада и посещения кораблей
- авторская экскурсия в Полярном
- квест-игра
- мастер-класс
- экскурсия по экспозиции военной техники
- экскурсия -бонус "Реквием по белым кораблям"
- викторина
Что не входит
- питание (рекомендуем взять термос и бутерброды)
Начало и место завершения
🚩 пр. Ленина, 82
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Элеонора Л.
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