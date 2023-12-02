Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием

Увидеть редкое явление природы, побывать в Териберке и послушать шум Северного Ледовитого океана

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Отправляемся на берег Баренцева моря, в посёлок Териберка — суровое, но притягательное место, где гуляют северные ветра и пахнет океаном.

Мы покажем вам знаковые локации этого «края Земли», познакомим с культурой саамов и историей Мурманска и Кандалакши.

А каждый вечер будем выезжать за северным сиянием, которое, по одной из легенд, появилось из-за лисы, бегающей по заснеженным холмам и посылающей снежные искры в тёмное небо своим хвостом. У вас также будет возможность порыбачить в открытом море и попробовать морские деликатесы.
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Поймать нельзя пропустить: в погоне за северным сиянием
Ближайшие даты:
2
дек
27
янв
24
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Чтобы увидеть северное сияние, требуется совпадение нескольких факторов. Первый — это солнечная активность. Она правдиво прогнозируется за несколько дней, и велик шанс, что может быть несколько дней подряд без сильных вспышек. А они — основной фактор появления северного сияния. Второй — это погода. На севере погода очень нестабильная, может быть несколько дней плотная низкая облачность, из-за которой сияние не будет видно. Соответственно, чем больше дней быть на месте, тем больше шансов, что все условия совпадут и можно будет нормально наблюдать за сиянием.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Териберку, выезд за северным сиянием

Встречаемся и едем в гостиницу в Териберке. Разместимся, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе, а вечером отправимся на охоту за северным сиянием.

Встреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сияниемВстреча, переезд в Териберку, выезд за северным сиянием
2 день

Водопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сиянием

Сегодня будем гулять по берегу Баренцева моря. Вы подышите бодрящим солёным воздухом, увидите водопад, струи которого летят прямо в море, и знаменитый пляж с огромными круглыми камнями, прозванными «яйцами дракона». Вечером снова отправимся ловить красочные вспышки на тёмном небе.

Водопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сияниемВодопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сияниемВодопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сияниемВодопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сияниемВодопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сияниемВодопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сиянием
3 день

Старая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияние

В этот день исследуем старую часть посёлка и посмотрим на «кладбище кораблей» — место, где на мели покоятся остатки деревянных судов. Вы сможете проникнуться пронзительной и гипнотической атмосферой Териберки и узнаете её историю. После, уже по традиции, едем искать Аврору.

Старая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияниеСтарая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияниеСтарая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияниеСтарая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияниеСтарая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияние
4 день

Переезд в Кандалакшу, поездка за сиянием

После завтрака выселяемся из гостиницы и едем в город Кандалакшу на берегу Белого моря, бывшую до конца 16-го века центром Кольского края, а непродолжительное время в 20-м веке принадлежавшую Карелии. Вечером совершим ещё одну попытку понаблюдать за полярным сиянием.

Переезд в Кандалакшу, поездка за сияниемПереезд в Кандалакшу, поездка за сияниемПереезд в Кандалакшу, поездка за сияниемПереезд в Кандалакшу, поездка за сиянием
5 день

Знакомство с бытом саамов, размещение в Мурманске

После завтрака отправляемся в Мурманск. По пути заедем в саамскую деревню, где воссозданы жизнь и быт северного народа. Вы познакомитесь с его традициями, послушаете увлекательные легенды и посмотрите на северных оленей.

По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Знакомство с бытом саамов, размещение в МурманскеЗнакомство с бытом саамов, размещение в МурманскеЗнакомство с бытом саамов, размещение в МурманскеЗнакомство с бытом саамов, размещение в МурманскеЗнакомство с бытом саамов, размещение в Мурманске
6 день

Экскурсия по Мурманску, отъезд

Утром вас ждёт небольшая прогулка по центру Мурманска. Вы посмотрите на легендарный ледокол «Ленин» (экскурсия на ледокол состоится, если музей будет работать). В 12:00 — окончание программы и трансфер в аэропорт.

Экскурсия по Мурманску, отъездЭкскурсия по Мурманску, отъездЭкскурсия по Мурманску, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ж. - д. вокзал, 14:30 / аэропорт, 15:30-16:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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