Увидеть редкое явление природы, побывать в Териберке и послушать шум Северного Ледовитого океана
Мы покажем вам знаковые локации этого «края Земли», познакомим с культурой саамов и историей Мурманска и Кандалакши.
А каждый вечер будем выезжать за северным сиянием, которое, по одной из легенд, появилось из-за лисы, бегающей по заснеженным холмам и посылающей снежные искры в тёмное небо своим хвостом. У вас также будет возможность порыбачить в открытом море и попробовать морские деликатесы.
дек
янв
фев
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Чтобы увидеть северное сияние, требуется совпадение нескольких факторов. Первый — это солнечная активность. Она правдиво прогнозируется за несколько дней, и велик шанс, что может быть несколько дней подряд без сильных вспышек. А они — основной фактор появления северного сияния. Второй — это погода. На севере погода очень нестабильная, может быть несколько дней плотная низкая облачность, из-за которой сияние не будет видно. Соответственно, чем больше дней быть на месте, тем больше шансов, что все условия совпадут и можно будет нормально наблюдать за сиянием.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Териберку, выезд за северным сиянием
Встречаемся и едем в гостиницу в Териберке. Разместимся, поужинаем и познакомимся друг с другом поближе, а вечером отправимся на охоту за северным сиянием.
Водопад и пляж с «яйцами динозавра», поездка за сиянием
Сегодня будем гулять по берегу Баренцева моря. Вы подышите бодрящим солёным воздухом, увидите водопад, струи которого летят прямо в море, и знаменитый пляж с огромными круглыми камнями, прозванными «яйцами дракона». Вечером снова отправимся ловить красочные вспышки на тёмном небе.
Старая часть Териберки, «кладбище кораблей», охота на сияние
В этот день исследуем старую часть посёлка и посмотрим на «кладбище кораблей» — место, где на мели покоятся остатки деревянных судов. Вы сможете проникнуться пронзительной и гипнотической атмосферой Териберки и узнаете её историю. После, уже по традиции, едем искать Аврору.
Переезд в Кандалакшу, поездка за сиянием
После завтрака выселяемся из гостиницы и едем в город Кандалакшу на берегу Белого моря, бывшую до конца 16-го века центром Кольского края, а непродолжительное время в 20-м веке принадлежавшую Карелии. Вечером совершим ещё одну попытку понаблюдать за полярным сиянием.
Знакомство с бытом саамов, размещение в Мурманске
После завтрака отправляемся в Мурманск. По пути заедем в саамскую деревню, где воссозданы жизнь и быт северного народа. Вы познакомитесь с его традициями, послушаете увлекательные легенды и посмотрите на северных оленей.
По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Экскурсия по Мурманску, отъезд
Утром вас ждёт небольшая прогулка по центру Мурманска. Вы посмотрите на легендарный ледокол «Ленин» (экскурсия на ледокол состоится, если музей будет работать). В 12:00 — окончание программы и трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, ж. - д. вокзал, 14:30 / аэропорт, 15:30-16:00Завершение: Мурманск, аэропорт, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.