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Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний 1 день, программа А

М-ТУР
М-ТУР – Гид из Мурманска
Маршрут для тех, кто хочет насладиться настоящей северной природой.

Путешествие по тундре: водопады, Северно-Ледовитый океан и невероятные пейзажи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 750 ₽ за экскурсию

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Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний 1 день, программа А
Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний 1 день, программа А

Что вы увидите

  • мыс Коровий
  • Кийская литораль
  • мыс Немецкий
  • мыс Кекурский
  • гарнизон Скорбеевка
  • Кийская литораль
  • мыс Коровий
  • перевал Муста - Тунтури
  • мемориальный комплекс «Долина Славы»

Маршрут:

  • выезд из г. Мурманска
  • мемориальный комплекс «Долина Славы»
  • водопад ТРИ СЕСТРЫ
  • «Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом, ланч
  • перевал Муста-Тунтури
  • посещение места памяти боевой славы "Высота Яйцо"
  • переезд по п-ву Средний, Рыбачий
  • мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр финских ДОТов
  • мыс Немецкий, старый маяк, новый маяк, колодец "викингов", Вайда губа, ланч
  • мыс Кекурский, самое красивое 🤩 место Рыбачьего!!!
  • гарнизон Скорбеевка, "мертвый город"
  • Кийская литораль, мыс Коровий
  • перевал Муста - Тунтури
  • река Титовка
  • Приезд в г. Мурманск.
ВНИМАНИЕ! Экскурсия ⛳ проводится в случае набора группы от 3-х человек!
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний 1 день, программа А
Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний 1 день, программа А

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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М-ТУР
М-ТУР
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