Что вы увидите
- мыс Коровий
- Кийская литораль
- мыс Немецкий
- мыс Кекурский
- гарнизон Скорбеевка
- Кийская литораль
- мыс Коровий
- перевал Муста - Тунтури
- мемориальный комплекс «Долина Славы»
Маршрут:
- выезд из г. Мурманска
- мемориальный комплекс «Долина Славы»
- водопад ТРИ СЕСТРЫ
- «Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом, ланч
- перевал Муста-Тунтури
- посещение места памяти боевой славы "Высота Яйцо"
- переезд по п-ву Средний, Рыбачий
- мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр финских ДОТов
- мыс Немецкий, старый маяк, новый маяк, колодец "викингов", Вайда губа, ланч
- мыс Кекурский, самое красивое 🤩 место Рыбачьего!!!
- гарнизон Скорбеевка, "мертвый город"
- Кийская литораль, мыс Коровий
- перевал Муста - Тунтури
- река Титовка
- Приезд в г. Мурманск.
ВНИМАНИЕ! Экскурсия ⛳ проводится в случае набора группы от 3-х человек!
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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М-ТУР
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