Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Маршрут экстремальный — нас ждет очень суровая переправа по Баренцеву морю. Обязательно возьмите с собой очень теплые вещи с защитой от ветра — на переправе будет очень холодно.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Апатиты, приезд в любое время. Заселение в гостиницу с 14:00
Завершение: Город Мурманск - ж / д вокзал или аэропорт, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Мурманске
Провела 23 экскурсии для 0 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим туры от эконом до ВИП уровня. У нас более 50 авторских туров. Мы постоянно расширяем выбор туров.
В нашей команде работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.