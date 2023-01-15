Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Путешествие к самой северной точке России

Покататься на снегоходах по Хибинам и научиться готовить морские деликатесы

Это приключение для тех, кто хочет увидеть настоящий Север и исследовать самые отдаленные места Кольского полуострова.

Нас ждут прогулки на снегоходах, живописные виды Хибинских гор и экстремальная морская переправа по Баренцеву морю. Мы узнаем, как выглядит «край земли» и отправимся в те места, куда мало кто добирается.
Путешествие к самой северной точке России
Путешествие к самой северной точке России
Путешествие к самой северной точке России
Путешествие к самой северной точке России
Путешествие к самой северной точке России
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Маршрут экстремальный — нас ждет очень суровая переправа по Баренцеву морю. Обязательно возьмите с собой очень теплые вещи с защитой от ветра — на переправе будет очень холодно.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Апатиты, приезд в любое время. Заселение в гостиницу с 14:00
Завершение: Город Мурманск - ж / д вокзал или аэропорт, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚗На машине🧳Многодневные туры❄️На снегоходах6-дневные туры

Похожие туры в Мурманске

Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Попробовать морских ежей и прокатиться на собачьей упряжке
Аэропорт Мурманска, в 10:00-10:30
35 900 за 1 человека
Северное сияние - чудо Севера
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
Нет отзывов
Северное сияние - чудо Севера
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния
трансфер из любой точки Мурманска
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
от 12 000 за всё до 2 чел.
На снегоходах по Кольскому полуострову
3 дня
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
На снегоходах по Кольскому полуострову
Поймать северное сияние и попробовать морских ежей
Аэропорт Мурманска
56 900 за 1 человека
Налегке в Хибины - электрический ток в атмосфере
16 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Налегке в Хибины - электрический ток в атмосфере
Незабываемое путешествие в Хибины! Вы поднимитесь на вершину горы Айкуайвенчорр
По договоренности
Завтра
17 янв
18 янв
19 янв
12 000 за 1 человека
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
3 дня
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием
Мурманск, площадь 5 углов
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
69 900 за 1 человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск, Ленина 82 пр-кт
29 янв
30 янв
31 янв
1 фев
36 000 за 1 человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
2 дня
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Мурманск, 9:00
78 000 за 1 человека
Катание на снегоходах в Териберке
8 часов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Катание на снегоходах в Териберке
Катаясь на снегоходах, вы сможете полюбоваться шикарными пейзажами суровой
просп. Ленина, 82, Мурманск
Завтра
17 янв
18 янв
19 янв
30 900 за всё до 2 чел.
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
13 дней
Авторский тур
до 124 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Экскурсионный тур "На ледоколе"50 лет Победы " на Северный полюс к вершине планеты" на 13 дней
г. Мурманск
11 июля
от 25300002 200 000 за 1 человека
Они покрыты золотом - осенний бриз в Хибинах
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Они покрыты золотом - осенний бриз в Хибинах
Вы побываете в Кировске и Хибинах
По договоренности
6 500 за 1 человека
Северное сияние - путешествие в мир волшебства
5 часов
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.5
8 отзывов
Северное сияние - путешествие в мир волшебства
Отправиться на охоту за чудом природы и насладиться заполярными красотами
Отель Меридиан
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
50004 500 за 1 человека
Путешествие в Саамскую деревню «Самь-Сыйт»
7 часов
🚗 На машине
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Путешествие в Саамскую деревню «Самь-Сыйт»
Вас ждет путешествие в одно из немногих мест проживания коренных народов Севера
Место Вашего проживания
Завтра
17 янв
18 янв
19 янв
6 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ