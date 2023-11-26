Экскурсии по Мурманску и Белому морю: тур на Кольский полуостров на снегоступах
Тур на Кольский полуостров зимой — лучшее, что можно подарить себе и друзьям! Это настоящее путешествие, насыщенное интересными и романтическими моментами.
Позвольте себе увлечься суровым очарованием севера и окунуться в его морозные, но гостеприимные объятия. Северные туры в Мурманск невероятно популярны!
Позвольте себе увлечься суровым очарованием севера и окунуться в его морозные, но гостеприимные объятия. Северные туры в Мурманск невероятно популярны!
Ближайшие даты:
26
ноя
ноя
5
фев
фев
25
фев
фев
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нитка маршрута тура на Кольский полуостров:
г. Мурманск, экскурсия по Мурманску, ледокол Ленин — г. Кандалакша, Белое море, прогулка на снегоступах — с. Териберка, качели, скелет кашалота, арт-объект лодки, кладбище кораблей, ледяной водопад, пляж драконов — г. Кировск, катание на снегоходах, Снежная деревня, канатная дорога, Таинственный лес — Экскурсия в саамскую деревню — г. Мурманск.
Самые интересные локации Мурманска:
- Площадь Пяти Углов — центр и сердце города.
- Забавный памятник треске. Ей нужно обязательно потереть носик.
- Арт-объект «На севере жить» — любимая локация наших туристов.
- Скульптура Ждущая. Верная девушка, которая ждет своего моряка.
- Комплекс «Маяк» — красивый маяк, возле которого находится огромный якорь. А еще здесь отличная смотровая площадка.
- Монумент Алёша — 42-метровый богатырь, защитник города.
- Атомный ледокол Ленин. Это достопримечательность из разряда must seen. Ничего подобного в своей жизни Вы еще не видели.
- И, конечно, Северное сияние.
- Важно знать: Чтобы увидеть Северное сияние на Кольском полуострове, нужно, чтобы совпала ясная погода и еще ряд хитрых факторов. Наш инструктор тщательно следит за погодой и в самый лучший день выезжаем ловить сияние. Если в первую поездку мы не увидим сияние, то поедем его искать в следующий удачный по погоде день.
- В Кандалакше.
- В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое море и Баренцево моря. Начнем с Белого.
- Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом! Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фоточек с этими волшебными ёлочками.
- Поднимемся чуть выше – и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним.
Поднявшись чуть выше, нас ждет новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже, они полностью укутаны снегом. Снег пригибает их к земле и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!!
Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой!
Чем займемся в Териберке? Наши планы:
•Покатаемся на качелях, которые стоят на берегу моря-океана. Сделаем здесь эффектные фото!:
- Увидим огромный скелет кашалота, который был использован во время съемок фильма «Левиафан».
- Посмотрим на выброшенный на берег Териберки старый корабль.
- Посетим арт-объект лодки, кладбище кораблей.
- Сфотографируем замерзший Батарейный водопад.
- И погуляем по пляжу Драконьих яиц.
Ах, да! И постоянно будем любоваться Баренцевым морем, сразу за которым Северный Ледовитый океан!
Териберка всегда славилась своими рыбными промыслами. Поэтому на обед заглянем в уютное, местное кафе с видом на северные пейзажи. И уж здесь отведаем настоящие местные лакомства;))
Важно знать: Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает снегом, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура наш инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать Вам Териберку.
Снежный город Кировск
Горный массив, который окружает Кировск, называется Хибины.
И именно в Хибинах мы будем кататься на снегоходах. Нам выдадут специальные костюмы, перчатки, шлем. Инструктор быстро научит управлять этим железным конём. И поехалиии! Трасса проходит по очень красивому ущелью, которое со всех сторон окружают горы!
На одном снегоходе едет 2 человека, активность (инструктаж + поездка) занимают около 1-1,5 часа.
Снежная деревня
Этот огромный комплекс занимает более 2000 кв. м. и является самым крупным снежным сооружением в России! Здесь изо льда созданы фигуры, сделана красивая подсветка. Залы и стены зданий украшены ледяными барельефами и кружевными орнаментами.
Важно знать: Снежная деревня начинается свою работу с конца декабря, поэтому посещаем ее только в турах с января по март.
Дальше поднимемся по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр. Не смогли прочесть это название с первого раза – не беда, не расстраиваемся))
Эту гору очень любят горнолыжники, здесь масса комфортных трасс! Нас, в первую очередь, интересуют виды. Посмотрим сверху на город Кировск и сфотографируем Хибины.
Таинственный лес
Далее по пути заглянем на старый жд вокзал. Наш инструктор расскажет Вам его любопытную историю.
И в завершении дня, когда немного стемнеет, отправляемся в самую волшебную локацию, она так и называется – «Таинственный лес». Хозяева этой локации очень красиво украсили лес подсветкой, сделали снежные скульптуры. Здесь настоящие лабиринты, которые ходить – не переходить)). Идешь, любуешься, фотографируешь. В лесу всегда гораздо теплее, чем на открытом воздухе. Поэтому здесь можно долго и комфортно гулять!
Экскурсия в саамскую деревню
Саамы – это коренные жители Кольского полуострова. Чтобы немного познакомиться с бытом этого народа и получить массу положительных эмоций от общения с животными, отравляемся в гости к саамам!
На территории деревни мы погладим и пообнимаем дружелюбных хаски, покормим северных оленей. Увидим национальные строения саамов и отведаем потрясающий обед!
И, конечно, посетим сувенирную лавку. Здесь найдете магические обереги, амулеты, горный чай, магнитики с северным сиянием – одним словом, всё, что Вашей туристической душе угодно!
Важно знать:
- В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура в Мурманск и на Кольский полуостров может быть изменен.
- Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
- Уровень сложности маршрута: умеренный (90% маршрута), средний (10% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков.
- После бронирования мы вышлем вам список необходимого снаряжения.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проживание в г. Мурманск в гостинице: двух-, трехместные номера. Удобства в номере.
- Завтраки. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
- Катание на снегоходах. На одном снегоходе едет 2 человека
- Прокат снегоступов.
- Посещение Саамской деревни.
- Входные билеты в Снежную деревню (только в турах с января по март).
- Входные билеты в Таинственный лес.
- Входные билеты на атомный ледокол «Ленин».
- Подъем по канатной дороге в г. Кировск.
- Один выезд на охоту за Северным сиянием.
- Второй выезд на охоту за Северным сиянием (в случае, если в первый раз окажется неудачным)
- Услуги инструктора-проводника.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Что не входит
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Мурманск).
- Обеды, ужины. Стоимость обеда / ужина в кафе: 450-600 руб.
- Страховка (не обязательно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. МурманскЗавершение: 10:00-11:00 - прибытие в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Мурманская область.
- Старт маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 16:00 МСК.
- Финиш маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 11:00 МСК.
- Часовой пояс: московское время.
- Денежная единица: российский рубль.
- Общая информация по маршруту.
- Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке.
- Проживание: гостиница.
- Питание: завтраки.
- Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн).
- Инфраструктура. В городе Мурманск есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.
- Описание сложности маршрута.
- Уровень сложности маршрута: умеренный (90% маршрута), средний (10% маршрута). Маршрут рекомендован для новичков. Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба. Маршрут является экскурсионным с элементами треккинга. Треккинг – это передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. В один день тура будет подъем и спуск около 250 м (примерно, как подъем на 80 этажей).
- Маршрут проходит по снежным тропам, асфальту.
- Список снаряжения
- Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха может колебаться в пределах: -5… -20С. Может быть ветер.
- Флиска
- Шапка
- Перчатки (2 пары). Поскольку на улице холодно, рекомендуем иметь сенсорные перчатки (чтобы иметь возможность фотографировать, не снимая перчатки).
- Теплые, ходовые брюки
- Футболка
- Нижнее белье
- Термобелье, носки
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
- Подпопник
- Спортивные штаны, шлепки для ходьбы в гостинице
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расческа
- Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза.
- Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (20-25 литров)
- Туалетная бумага (пригодится днем на маршруте)
- Термос (объем 0,5-0,75 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку.
- Штатив для телефона. Съемка северного сияния происходит ночью. Снимаем на ночном режиме, с выдержкой. Штатив поможет Вам сделать качественные фото.
- Гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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