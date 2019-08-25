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Провести несколько дней наедине с суровой и вдохновляющей природой русского севера

Артур
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Артур – ваш гид
Строгий север забирает место в душе постепенно — с каждым вздохом Баренцева моря, с молчанием загадочных сейдов, с могучими сопками, черными мысами и изумрудными долинами.

Путешествие на Рыбачий и Средний позволит вам ненадолго забыть о цивилизации, почувствовать мощь и красоту здешней суровой и лаконичной природы.

Вы встретите священные скалы саамов, каменные кряжи первых поселенцев, эхо времен войны и железного занавеса.

И конечно, навсегда полюбите край, где время остановилось среди фантастических северных ландшафтов и шума гордого моря.
21950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний

Что вас ожидает

Мистическая красота полуострова Средний
На Среднем вас встретит шепот незамерзающего моря, лоскутный ковер из разноцветных лишайников и каменные пустыни, поднимающиеся ступенями из воды. Это загадочное место сейдов — древних мегалитов или «летучих камней Лапландии», проникнуть в тайну которых ещё не удавалось никому. На берегу моря вас встретят гигантские скалы-столбы «Два брата» — наследие саамов и культовые камни для жертвоприношений. Чем бы ни были нойды — творением природы или человеческих рук, — это завораживающее зрелище и место с сильнейшей энергетикой. Через несколько минут пейзаж сменится — и вы окажетесь на «Пляже рыжих камней». Яркие скалы у линии прибоя, принимающие формы людей и животных, поражают воображение. Здесь вы почувствуете мощь стихии и вкус океанического воздуха, а если повезет, увидите, косаток или нерп.

Урбанизм и «исландские» ландшафты Рыбачьего
За инопланетными пейзажами и первозданной природой мы отправимся на полуостров Рыбачий. Вы побываете в военном поселке Большое Озерко и прогуляетесь среди заброшенных пятиэтажек, создающих постапокалиптичную атмосферу. Окажетесь в самой северной точке европейской России — на мысе Немецком, пронзающем Северный Ледовитый океан. Навестите действующий алый Вайдагубский маяк, который зажигает огонь на краю земли, и мыс Кекурский с его хребтами причудливой формы. А по пути — увидите, как яркий ковер тундры, прозрачные ручьи и угольные скалы создают космические пейзажи.

Отголоски Великой Отечественной войны
На этих суровых северных землях, где ощущается размеренное дыхание истории, сохранилось немало напоминаний о военных годах. Вы побываете в Долине Славы, в которой в 1941 году было остановлено немецкое наступление, а сейчас воздвигнут мемориал с восстановленными и вырубленными в граните записками погибших солдат. Пройдете по хребту Муста-Тунтури — «черной горе», мрачно-красивой и погруженной в звенящую тишину. Здесь всё еще хрустят под ногами осколки и гильзы, а природа медленно залечивает глубокие шрамы от снарядов в монолитном граните.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана за 1 день для группы от 1 до 3 человек, программа тура разрабатывается на 2 — 5 дней. Обозначенные в описании локации можно объехать за 3 дня: на каждый раздел маршрута обычно уходит 1 день.
  • Поездка начинается и заканчивается в Мурманске у вашего отеля.
  • Сезонность экскурсии: июнь — октябрь.
  • В стоимость включено: передвижение на комфортабельном внедорожнике (внедорожники от 1 до 3 мест); сопровождение гида; разрешение на въезд в пограничную зону; трехразовое походное питание; снаряжение — палатки, спальные мешки, стол походный, стулья, костровое оборудование, теплоизолирующие коврики, походная баня, посуда, кемпинговый тент от дождя, газовая плита/горелка, аптечка и т.д.
  • Дополнительные услуги (по желанию): трансфер из аэропорта; питание в кафе турбазы «Большое Озерко»; ночлег на турбазе «Большое Озерко»; катание на снегоходах/квадроциклах; морская прогулка на катере и рыбалка.
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Путешествие на полуострова Рыбачий и Средний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артур
Артур
Здравствуйте! Кольский край — это моя родина. Путешествую по родному краю уже более 10 лет, увлекаюсь дайвингом, парашютным спортом, зимней/летней рыбалкой и подводной охотой. На протяжении 4 лет занимаюсь организацией и проведением туров и путешествий по Заполярью. На севере полуостров омывается водами Баренцева моря, на юге и востоке — Белого моря, а на Западе и в центральной части — окружен горными массивами Хибин и Ловозерскими тундрами.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 августа 2019
Теперь моя жизнь никогда не будут прежней! Спасибо огромное гиду Артуру! Спасибо за сделанные открытия, за постоянное пребывание в одном из двух состояний: "ВАУ!!!" или "Ух ты!!!" Спасибо за искреннюю заботу, за удивительное бережное отношение к окружающей природе, за чувство юмора. К сожалению, была ограничена во времени и не удалось посмотреть все. Но! Это значит, что приеду обязательно еще раз. Север - это лучшее в моей жизни

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