Что вас ожидает

Мистическая красота полуострова Средний

На Среднем вас встретит шепот незамерзающего моря, лоскутный ковер из разноцветных лишайников и каменные пустыни, поднимающиеся ступенями из воды. Это загадочное место сейдов — древних мегалитов или «летучих камней Лапландии», проникнуть в тайну которых ещё не удавалось никому. На берегу моря вас встретят гигантские скалы-столбы «Два брата» — наследие саамов и культовые камни для жертвоприношений. Чем бы ни были нойды — творением природы или человеческих рук, — это завораживающее зрелище и место с сильнейшей энергетикой. Через несколько минут пейзаж сменится — и вы окажетесь на «Пляже рыжих камней». Яркие скалы у линии прибоя, принимающие формы людей и животных, поражают воображение. Здесь вы почувствуете мощь стихии и вкус океанического воздуха, а если повезет, увидите, косаток или нерп.

Урбанизм и «исландские» ландшафты Рыбачьего

За инопланетными пейзажами и первозданной природой мы отправимся на полуостров Рыбачий. Вы побываете в военном поселке Большое Озерко и прогуляетесь среди заброшенных пятиэтажек, создающих постапокалиптичную атмосферу. Окажетесь в самой северной точке европейской России — на мысе Немецком, пронзающем Северный Ледовитый океан. Навестите действующий алый Вайдагубский маяк, который зажигает огонь на краю земли, и мыс Кекурский с его хребтами причудливой формы. А по пути — увидите, как яркий ковер тундры, прозрачные ручьи и угольные скалы создают космические пейзажи.

Отголоски Великой Отечественной войны

На этих суровых северных землях, где ощущается размеренное дыхание истории, сохранилось немало напоминаний о военных годах. Вы побываете в Долине Славы, в которой в 1941 году было остановлено немецкое наступление, а сейчас воздвигнут мемориал с восстановленными и вырубленными в граните записками погибших солдат. Пройдете по хребту Муста-Тунтури — «черной горе», мрачно-красивой и погруженной в звенящую тишину. Здесь всё еще хрустят под ногами осколки и гильзы, а природа медленно залечивает глубокие шрамы от снарядов в монолитном граните.