Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Когда он таял, лёд оставлял на земле глубокие царапины, которые затем превратились в бесчисленные реки и озёра.
Именно к ним мы и отправимся! Вы узнаете, какую рыбу можно поймать в водоёмах Мурманской области, посетите несколько смотровых площадок и выпьете чашечку ароматного чая с видом на водопад.
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Подробная программа
9:00 — Встреча в Мурманске.
9:15 — Отправление. По пути рассказ о регионе.
9:35 — Набережная города Кола. Полюбуемся видами на Кольский залив, ведь именно здесь две мощные реки Кола и Тулома впадают в Баренцево море.
10:50 — Водопад на реке Лавна. Пройдём 1,5 км по лесу, послушаем пение птиц, рассмотрим местную растительность и, конечно же, полюбуемся водопадом. Его высота — около четырёх метров, а берега усыпаны камнями разного размера, покрытыми мхом и лишайником. Всё это делает место невероятно живописным: здесь мы фотографируемся и выдвигаемся обратно к машине.
11:30 — Смотровая площадка «Абрам-мыс». Она находится на западном побережье Кольского залива на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Во время Второй мировой войны они уничтожили 727 вражеских самолётов. С площадки открывается отличный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.
12:30 — Водопад на реке Малая Лавна. Также здесь есть родник, куда мы сможем спуститься и набрать водички.
13:10 — Башня береговой радиолокационной станции в Мишуково со смотровой площадкой на Кольский залив.
13:50 — Водопад на реке Ура — одной из живописнейших в Мурманской области. Чаепитие.
14:30 — Отправление в Мурманск.
Ловись, рыбка
Я расскажу, какие реки и озёра есть на полуострове. Также вы узнаете, кого можно поймать в местных водоемах. Ведь карельским рыбакам попадается не только сёмга и форель, но и камбала, корюшка, сиг, всего — 34 вида рыб!
Организационные детали
- В стоимость входит чай и печенья. Дополнительных расходов нет.
- Путешествие пройдёт с опытным гидом в комфортной группе до 7 человек на минивэне или пятиместном автомобиле
- Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам. Желательно надеть трекинговую обувь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пяти углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
комфортной и познавательной. Посетили все заявленные локации. Нам всё очень понравилось. Спасибо Максиму за внимательное отношение и горячий чай с бутербродами. В дальнейшем воспользуюсь услугами этой команды и посоветую друзьям. А команде сайта процветания!