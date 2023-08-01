Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского

Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив

5
10 отзывов
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В далёком прошлом полуостров был полностью покрыт ледником.

Когда он таял, лёд оставлял на земле глубокие царапины, которые затем превратились в бесчисленные реки и озёра.

Именно к ним мы и отправимся! Вы узнаете, какую рыбу можно поймать в водоёмах Мурманской области, посетите несколько смотровых площадок и выпьете чашечку ароматного чая с видом на водопад.
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
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Описание

Что вас ожидает

Подробная программа

9:00 — Встреча в Мурманске.

9:15 — Отправление. По пути рассказ о регионе.

9:35 — Набережная города Кола. Полюбуемся видами на Кольский залив, ведь именно здесь две мощные реки Кола и Тулома впадают в Баренцево море.

10:50 — Водопад на реке Лавна. Пройдём 1,5 км по лесу, послушаем пение птиц, рассмотрим местную растительность и, конечно же, полюбуемся водопадом. Его высота — около четырёх метров, а берега усыпаны камнями разного размера, покрытыми мхом и лишайником. Всё это делает место невероятно живописным: здесь мы фотографируемся и выдвигаемся обратно к машине.

11:30 — Смотровая площадка «Абрам-мыс». Она находится на западном побережье Кольского залива на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Во время Второй мировой войны они уничтожили 727 вражеских самолётов. С площадки открывается отличный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.

12:30 — Водопад на реке Малая Лавна. Также здесь есть родник, куда мы сможем спуститься и набрать водички.

13:10 — Башня береговой радиолокационной станции в Мишуково со смотровой площадкой на Кольский залив.

13:50 — Водопад на реке Ура — одной из живописнейших в Мурманской области. Чаепитие.

14:30 — Отправление в Мурманск.

Ловись, рыбка

Я расскажу, какие реки и озёра есть на полуострове. Также вы узнаете, кого можно поймать в местных водоемах. Ведь карельским рыбакам попадается не только сёмга и форель, но и камбала, корюшка, сиг, всего — 34 вида рыб!

Организационные детали

  • В стоимость входит чай и печенья. Дополнительных расходов нет.
  • Путешествие пройдёт с опытным гидом в комфортной группе до 7 человек на минивэне или пятиместном автомобиле
  • Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам. Желательно надеть трекинговую обувь.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
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1
О
1 авг 2023
Отличная экскурсия, замечательный гид Александр! Все очень понравилось, с погодой и компанией очень повезло! Данную экскурсию рекомендую!
Ольга
30 июля 2023
Не первый раз пользуюсь услугами этой компании. Интересные экскурсии, душевные гиды и минигруппы. Побывали в Коле, проехали к потрясающим водопадам, увидели плескающуюся рыбку, восхитились видами на залив и кольской набережной, старым маяком и ледоколами. Интересно было бы посмотреть на водопады весной. Рекомендую!
М
19 июля 2023
Экскурсия оказалась отличным дополнением к Териберке. После скачек аксакалом - тут можно было раслабиться и просто созерцать прекрасное.
Л
14 июля 2023
Это была отличная прогулка по заповедным местам Кольского п-ва. На водопадах мы увидели как рыба выпрыгивает из воды, не забываемое зрелище. Гид Сергей отличный рассказчик и знаток мест. На возникающие у нас вопросы про край он всегда подробно отвечал, чувствовалось, что человек провел здесь большую часть своей жизни. Мы все были в восторге от поездки, всем могу рекомендовать этот тур.
Это была отличная прогулка по заповедным местам Кольского п-ва. На водопадах мы увидели как рыба выпрыгиваетЭто была отличная прогулка по заповедным местам Кольского п-ва. На водопадах мы увидели как рыба выпрыгивает
Ю
12 июля 2023
Экскурсия прошла отлично, водопады очень живописные, глаз не оторвать! Большое спасибо гиду Виталию за интересные и подробные рассказы о природе и истории региона и о жизни его обитателей)
Экскурсия прошла отлично, водопады очень живописные, глаз не оторвать! Большое спасибо гиду Виталию за интересные иЭкскурсия прошла отлично, водопады очень живописные, глаз не оторвать! Большое спасибо гиду Виталию за интересные иЭкскурсия прошла отлично, водопады очень живописные, глаз не оторвать! Большое спасибо гиду Виталию за интересные и
Е
9 июля 2023
Очень понравилось. Отличный гид. Было все супер!
Е
5 июля 2023
Гид Влад замечательно провел экскурсию. Мы посетили три водопада. У каждого водопада была возможность сделать фотографии, Влад нас не торопил, помогал выбрать лучшие локации. Маршрут экскурсии продуман, не затянут. Рекомендую данную экскурсию.
Гид Влад замечательно провел экскурсию. Мы посетили три водопада. У каждого водопада была возможность сделать фотографии,
А
3 июля 2023
Добрый день! Были на экскурсии по рекам и озерам. Гид Артем просто супер!!! Интересно преподносит информацию, показывает красивые локации, клиентоориентирован. . В этот день был дождь, но это не помешало пройти весь маршрут и получить массу положительных эмоций! Спасибо за поездку! Анна и Ирина. Казань
М
2 июля 2023
Сегодня ездили с гидом Максимом. Поездка была
комфортной и познавательной. Посетили все заявленные локации. Нам всё очень понравилось. Спасибо Максиму за внимательное отношение и горячий чай с бутербродами. В дальнейшем воспользуюсь услугами этой команды и посоветую друзьям. А команде сайта процветания!
Р
29 июня 2023
Интересный маршрут с остановками и небольшими прогулками полюбоваться видами водопадов. Великолепный вид с сопки на ледоколы и авианосец. Без утомительных переездов и переходов. Спасибо гиду Сергею, познакомил с историей города. Рекомендую, хороший вариант познакомиться поближе с окрестностями Мурманска и самим городом.

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