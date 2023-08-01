В далёком прошлом полуостров был полностью покрыт ледником. Когда он таял, лёд оставлял на земле глубокие царапины, которые затем превратились в бесчисленные реки и озёра. Именно к ним мы и отправимся! Вы узнаете, какую рыбу можно поймать в водоёмах Мурманской области, посетите несколько смотровых площадок и выпьете чашечку ароматного чая с видом на водопад.

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Описание

Что вас ожидает

Подробная программа

9:00 — Встреча в Мурманске.

9:15 — Отправление. По пути рассказ о регионе.

9:35 — Набережная города Кола. Полюбуемся видами на Кольский залив, ведь именно здесь две мощные реки Кола и Тулома впадают в Баренцево море.

10:50 — Водопад на реке Лавна. Пройдём 1,5 км по лесу, послушаем пение птиц, рассмотрим местную растительность и, конечно же, полюбуемся водопадом. Его высота — около четырёх метров, а берега усыпаны камнями разного размера, покрытыми мхом и лишайником. Всё это делает место невероятно живописным: здесь мы фотографируемся и выдвигаемся обратно к машине.

11:30 — Смотровая площадка «Абрам-мыс». Она находится на западном побережье Кольского залива на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Во время Второй мировой войны они уничтожили 727 вражеских самолётов. С площадки открывается отличный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.

12:30 — Водопад на реке Малая Лавна. Также здесь есть родник, куда мы сможем спуститься и набрать водички.

13:10 — Башня береговой радиолокационной станции в Мишуково со смотровой площадкой на Кольский залив.

13:50 — Водопад на реке Ура — одной из живописнейших в Мурманской области. Чаепитие.

14:30 — Отправление в Мурманск.

Ловись, рыбка

Я расскажу, какие реки и озёра есть на полуострове. Также вы узнаете, кого можно поймать в местных водоемах. Ведь карельским рыбакам попадается не только сёмга и форель, но и камбала, корюшка, сиг, всего — 34 вида рыб!

Организационные детали