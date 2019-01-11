Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию

Попробовать морских ежей и прокатиться на собачьей упряжке

На три дня мы окажемся в Арктике, среди бескрайних северных пейзажей.

Будем пробовать северную кухню, поедим морских ежей с гребешками, покатаемся на огромных качелях с видом на Баренцево море и окажемся внутри настоящего атомного ледокола. Максимально разнообразно и насыщенно — после такого приключения вы точно полюбите Север!
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Путешествие в Заполярье - к саамам, хаски и северному сиянию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Чтобы путешествие удалось, мы собираем команду единомышленников — тех, кто будет на одной волне и с кем будет хорошо и комфортно. Перед поездкой мы общаемся с каждым путешественником и убеждаемся, что у нас получится отличная команда, разделяющая одни ценности.

Путешествие подойдет тем, кто ценит комфорт и безопасность, при этом хочет получить насыщенную, но не перегруженную программу. Если вы мечтаете не просто поставить отметку на карте, что видели Кольский полуостров, а хотите отправиться в приключение с людьми со схожими интересами, то вам сюда.

Перед путешествием мы создаем общий чат, где знакомимся друг с другом и обсуждаем предстоящее путешествие. Наши гиды делятся лайфхаками и формируют чек-лист, что из вещей стоит взять с собой. А также проводим общий видео-звонок в ZOOM для знакомства с участниками и гидом-проводником.

Мы путешествуем в небольших группах и делаем страховку от COVID-19 каждому участнику. Наше путешествие спланировано так, чтобы избежать толп и не пересекаться с другими туристическими группами. Если путешествие не состоится из-за ограничений правительства, мы возвращаем полную стоимость тура.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в 10:00-10:30
Завершение: Аэропорт Мурманска или ж / д - вылеты обратно не раньше 20:30 для Санкт-Петербурга и не раньше 21:30 для Москвы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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