Сбор участников в 13:00 на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в уютный глэмпинг.
Наш комплекс будет состоять из 10 комфортабельных иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.
После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние.
После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).
По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!
Приготовьте маски и термосы!
Позавтракав, мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
А по возвращении на базу, после ужина в гастропабе, снова будем ждать северное сияние.
Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.
Далее оставим вещи и пообедаем на базе.
После обеда отправимся на экскурсию на первый в мире атомный ледокол “Ленин”.
А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их на базе.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить с рук кроликов!
А также покататься на банане и на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи с базы и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!
В глэмпинге «Аврора Вилладж» 4-х местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике.
В Териберке база «45 причал», 2-х и 4-х местное размещение в номерах, удобства на этаже, есть кухня.
В Мурманске база «Баренц», размещение в доме на 12 мест, комнаты по 3 человека, 3 душевых в доме, оборудованная кухня.
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно (не обязательно):
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