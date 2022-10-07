Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг

Это будет твоё незабываемое Рождество на краю света

5
3 отзыва
Это будет твоё незабываемое Рождество на краю света! Приглашаем перешагнуть Полярный круг и провести праздничные выходные в Арктике.

Тебя ждут нереальные пейзажи Териберки, лёгкие треккинги к знаменитым локациям и проживание в комфортных глэмпингах, прямо из которых можно любоваться холодным и чарующим зимним небом.
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Рождество на Кольском. Териберка и глэмпинг
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Осуществи мечту
Осуществи мечту
Увидеть северное сияние под куполом уютного глэмпинга с чашечкой горячего чая
Саамы, хаски и олени
Саамы, хаски и олени
Отправимся в Саамскую деревню, покатаемся на оленьей упряжке и полакомимся ухой из саамской рыбы
Суровая красота Севера
Суровая красота Севера
Нас ждут знаменитые места Териберки, соленый морской воздух, тишина и бескрайний океан

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияние

Сбор участников в 13:00 на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в уютный глэмпинг.

Наш комплекс будет состоять из 10 комфортабельных иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.

После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние.

  • Проживание: купольные домики.
  • Автобус: 65 км.
  • Питание: обед и ужин.
Встреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияниеВстреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияниеВстреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияниеВстреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияниеВстреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияниеВстреча, дорога и размещение в глэмпинге, северное сияние
2 день

Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка

После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).

По приезду мы оставим вещи на базе и доедем до посёлка Старая Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан». Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу. Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до базы мы пойдем пешком (5 км), по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей. Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!

  • Проживание: база.
  • Автобус: 70 км.
  • Пешком: 5 км.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Дорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая ТериберкаДорога в Териберку. Кладбище кораблей, северные качели, Старая Териберка
3 день

Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы!

Позавтракав, мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации, достойные книг Стивена Кинга. И, конечно же, нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние.

  • Проживание: база.
  • Пешком 12 км.
  • Питание: завтрак, обед, ужин.
Пляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра, Батарейский водопад
4 день

Дорога в Мурманск. Экскурсия по городу

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9.00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

В Мурманске посетим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярья.

Далее оставим вещи и пообедаем в хостеле.

После обеда отправимся в порт, посмотрим на первый в мире атомный ледокол «Ленин», при наличии возможности сходим на экскурсию.

А на ужин сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

  • Проживание: хостел.
  • Автобус: 131 км.
  • Пешком: около 5 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Дорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городуДорога в Мурманск. Экскурсия по городу
5 день

Саамская деревня

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню. Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов!

А также покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из саамской рыбы "сиг" и национальным саамским напитком"пакула".

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся по домам. Но частичка этого удивительного путешествия останется с нами навсегда!

Важно: из-за непредсказуемой погоды, а также риска несвоевременно выезда из Териберки, необходимо приобретать возвратные билеты или билеты на рейсы из Мурманска не ранее 22.00. При наличии возможности — на следующий день после дня окончания тура.

  • Автобус: 200 км.
  • Питание: завтрак и обед.
Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в глэмпинге “Аврора Вилладж” 4-х местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике;
  • в Териберке база “45 причал”, 2-х и 4-х местное размещение в номерах, удобства на этаже, есть кухня;
  • в Мурманске хостел “Ягель”, 4-х местное размещение (двухъярусные кровати), удобства на этаже, есть кухня, бесплатный wi-fi. Расположен в центре города.

Варианты проживания

Глэмпинг «Аврора Вилладж»

1 ночь

В глэмпинге «Аврора Вилладж» 4-х местное размещение в купольных домиках, душ и туалет в домике.

Глэмпинг «Аврора Вилладж»Глэмпинг «Аврора Вилладж»Глэмпинг «Аврора Вилладж»

База «45 причал»

2 ночи

В Териберке база «45 причал», 2-х и 4-х местное размещение в номерах, удобства на этаже, есть кухня.

База «45 причал»База «45 причал»База «45 причал»

Хостел «Ягель»

1 ночь

В Мурманске мы живем в хостеле «Ягель».

Условия:

  • 4-х местное размещение (двухъярусные кровати),
  • удобства на этаже,
  • есть кухня,
  • бесплатный wi-fi.

Расположен в центре города.

Хостел «Ягель»Хостел «Ягель»Хостел «Ягель»Хостел «Ягель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск – Аврора Вилладж – поселок Териберка – Мурманск Мурманск – Саамская деревня – Мурманск
  • Проживание в купольных домиках Аврора Вилладж, 4-х местное размещение (1 ночь)
  • Проживание на базе “45 причал” в Териберке, 2-х и 3-х местное размещение (2 ночи)
  • Проживание в хостеле “Ягель” в Мурманске, 4-х местное размещение (1 ночь)
  • Питание (кроме ужина в ресторане в Мурманске на 4 день): обед, ужин и завтрак в Авроре Вилладж, обед в ресторане “Териберский берег”, 2 ужина и 2 завтрака на базе “45 причал” (готовит гид), перекус во время прогулки, обед и завтрак в хостеле (готовит гид), обед в Саамской деревне
  • Экскурсия на ледокол “Ленин”
  • Посещение Саамской деревни
  • Сопровождение гидом
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Ужин в Мурманске в 4 день
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • рюкзак 15-20 л для прогулок;
  • хоба (тур. пенка) сидеть и смотреть на море;
  • химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

  • ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из эва;
  • куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
  • штаны ветрозащитные, утепленные (возможно, комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик);
  • шапка утеплённая, теплый бафф;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (синтетика);
  • носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
  • балаклава (возможно, маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные + перчатки флисовые.

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (1 литр);
  • маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом);
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (не обязательно);
  • деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Мурманске

Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
2 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Незабываемое путешествие на Кольский для двоих. Териберка
Вы увидите всю красоту Кольского края за 2 дня
Аэропорт Мурманск
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
60 550 за 1 человека
Териберка - незабываемое приключение
8 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
5
8 отзывов
Териберка - незабываемое приключение
Териберка - настоящее приключение и путешествие к краю земли
Место Вашего проживания в Мурманске
5 500 за 1 человека
Незабываемая Териберка
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
5
4 отзыва
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
по договоренности
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
от 14 100 за всё до 3 чел.
Териберка или путешествие на край Земли
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Териберка или путешествие на край Земли
По версии National Geographic, Териберка входит в ТОП-20 лучших мест для посещения туристами
по согласованию с гидом
12 000 за всё до 10 чел.
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск, Ленина 82 пр-кт
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
36 000 за 1 человека
Териберка с выходом в Баренцево море
12 часов
🚗 На машине
Групповая
до 14 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
5 отзывов
Териберка с выходом в Баренцево море
Давайте отправимся на край света! Не зря журнал National Geographic включил это место в свой топ-20
в месте вашего проживания
12 500 за 1 человека
Териберка - край земли
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
4.9
17 отзывов
Териберка - край земли
Териберка - небольшое село на берегу Баренцева моря
В месте вашего проживания
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
от 9 000 за всё до 2 чел.
Путешествие на Край Земли! Териберка
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Путешествие на Край Земли! Териберка
Не забываемые красоты Териберки и её окрестности
Мурманск Ленинградская 22
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
4 500 за 1 человека
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
9 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.8
25 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
в г. Мурманск
21 дек
11 янв
12 янв
13 янв
6 000 за 1 человека
Один день «На краю земли». Сказочная Териберка
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
13 отзывов
Один день «На краю земли». Сказочная Териберка
Приглашаю вас в путешествие на край земли
Место Вашего проживания
4 000 за 1 человека
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
3 дня
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием
Мурманск, площадь 5 углов
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
69 900 за 1 человека
Впечатляющая Териберка
11 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
4.9
29 отзывов
Впечатляющая Териберка
Предлагаем вам отправиться на край света, в необыкновенный поселок на берегу Баренцева моря
В месте вашего проживания
4 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ