Преимущества этого путешествия:
Встреча на ж/д вокзале г. Оленегорска или аэропорту Мурманска до 10:30.
Трансфер в село Ловозеро, обед, экипировка (совики (национальная одежда, которую надевают поверх курток), валенки, шубенки/рукавицы), инструктаж, выезд на маршрут в село Краснощелье в санях (по 2-3 чел.) за снегоходом.
Переезд в Краснощелье – 5-6 часов.
По прибытии в село Краснощелье – размещение, ужин в гостиной, баня, чай.
9:30 Завтрак.
10:30 Экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея «Важья олом» (Жизнь старины).
14:00 Обед.
После обеда подготовка к бане.
Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и доставки воды на санях из проруби.
Чай в общей гостиной с просмотром познавательных фильмов о Кольском.
18:00 Баня с березовыми и можжевеловыми вениками и брусничным морсом.
20:00 «Рыбный» ужин – блюда исключительно из рыбы реки Поной.
9:00 Завтрак.
Выезд на подледную рыбалку на окуня с удочкой.
14:00 Обед «Лесная сказка» в куваксе с шашлыками, рыбой на углях и чаем из северного разнотравья из самовара на углях.
Свободное время.
18:00 Экскурсия в изьва керку (крестьянскую коми избу).
20:00 Блинные посиделки «В ночь накануне Рождества».
9:30 Завтрак.
10:30 Посещение Школы православия, строящейся православной церкви Святого Серафима Саровского, прогулка по селу.
14:00 Обед.
17:00 Рождественская встреча с коми народным фольклорным коллективом «Рытья кыа» (Вечерняя заря) в этнокультурном центре, выставка "Краснощельские умельцы", где возможно приобрести изделия из рога, кости, вязание, мягкую игрушку, разносолы.
21:00 Праздничный ужин из блюд национальной кухни.
Чаепитие с рождественской выпечкой при свечах.
9:00 Завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек, выезд в село Ловозеро, где возможно посетить краеведческий музей, приобрести сувенирные и меховые изделия, копчености из оленины.
Обратный билет необходимо брать не раньше 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Краснощелье.
Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Встреча гостей происходит в Мурманске и Оленегорске до 10:30 утра. Соответственно, необходимо подбирать рейсы самолетов и поезда, прибывающие до этого времени. Обратный билет необходимо брать не раньше 20:00.
Несмотря на то, что одеться нужно тепло и нужны теплые дополнительные вещи, – не берите ничего лишнего. Багаж должен состоять из сумки весом не больше 10-15 килограмм. Если вы едете с чемоданом, то его размер не должен превышать размера чемодана, с которым пускают в салон самолета. Не везите с собой еду – в Краснощелье кормят «ну убой». Разумное количество спиртного приветствуется. В Краснощелье можно купить алкоголь, но не самого лучшего качества.
Оптимальный набор одежды – теплое термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, маска ветрозащитная на лицо, горнолыжные очки, теплые варежки (не вязаные, а меховые или пуховые или синтетические) на ноги унты или валенки. Возьмите 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки (продаются в магазинах типа Спортмастер). Организаторы дадут вам на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но изначально вы должны быть одеты очень тепло. Для защиты лица в мороз возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».