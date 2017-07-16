Рождество в Краснощелье

Встреча Рождества и Нового года в центре Кольского полуострова

5
3 отзыва
Встреча Рождества и Нового года в центре Кольского полуострова в селе Краснощелье! Это маленький поселок в Мурманской области, который необычен тем, что здесь нет сухопутного сообщения с другими населенными пунктами. Основной транспортной артерией служит река.

Возможно, именно поэтому здесь сохранилась первозданная природа и самобытный быт жителей села – ненцев. Кстати, об этом селе даже сняли целый документальный фильм «Хранители тундры»!
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Рождество в Краснощелье
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с самобытным укладом села;
  • порыбачим с удочкой на окуня;
  • увидим настоящую крестьянскую коми избу;
  • попаримся в бане;
  • попробуем блюда национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день
Трансфер. Переезд в село Краснощелье в санях

Встреча на ж/д вокзале г. Оленегорска или аэропорту Мурманска до 10:30.

Трансфер в село Ловозеро, обед, экипировка (совики (национальная одежда, которую надевают поверх курток), валенки, шубенки/рукавицы), инструктаж, выезд на маршрут в село Краснощелье в санях (по 2-3 чел.) за снегоходом.

Переезд в Краснощелье – 5-6 часов.

По прибытии в село Краснощелье – размещение, ужин в гостиной, баня, чай.

2 день
Экскурсия по окрестностям села. Баня. Рыбный ужин

9:30 Завтрак.
10:30 Экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея «Важья олом» (Жизнь старины).

14:00 Обед.

После обеда подготовка к бане.

Желающие могут принять участие в подготовке дров для растопки печей и доставки воды на санях из проруби.

Чай в общей гостиной с просмотром познавательных фильмов о Кольском.

18:00 Баня с березовыми и можжевеловыми вениками и брусничным морсом.

20:00 «Рыбный» ужин – блюда исключительно из рыбы реки Поной.

3 день
Подледная рыбалка. Экскурсия в крестьянскую коми избу

9:00 Завтрак.

Выезд на подледную рыбалку на окуня с удочкой.

14:00 Обед «Лесная сказка» в куваксе с шашлыками, рыбой на углях и чаем из северного разнотравья из самовара на углях.

Свободное время.

18:00 Экскурсия в изьва керку (крестьянскую коми избу).

20:00 Блинные посиделки «В ночь накануне Рождества». 

4 день
Рождественская встреча с фольклорным коллективом. Праздничный ужин

9:30 Завтрак.

10:30 Посещение Школы православия, строящейся православной церкви Святого Серафима Саровского, прогулка по селу.

14:00 Обед.

17:00 Рождественская встреча с коми народным фольклорным коллективом «Рытья кыа» (Вечерняя заря) в этнокультурном центре, выставка  "Краснощельские умельцы", где возможно приобрести изделия из рога, кости, вязание, мягкую игрушку, разносолы.

21:00 Праздничный ужин из блюд национальной кухни.

Чаепитие с рождественской выпечкой при свечах.

5 день
Выезд в село Ловозеро

9:00 Завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек, выезд в село Ловозеро, где возможно посетить краеведческий музей, приобрести сувенирные и меховые изделия, копчености из оленины. 

Обратный билет необходимо брать не раньше 20:00. 

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Краснощелье.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостиницах
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Оплата трансфера в/из аэропорта г. Мурманска – 1 700 руб. /чел.
  • Спиртные напитки
  • Обед в Ловозере
  • Посещение краеведческого музея Ловозера
Место начала и завершения?
г. Оленегорск, г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Футболки, нижнее белье, х. б. носки
  • Термобелье из тонкого полартека
  • Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер
  • Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон
  • Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах
  • Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые
  • Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые
  • Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем.
  • Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.
  • Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем, тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное.
  • Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка
  • Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.)
  • Крем для лица от холода.
  • Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах)
  • Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе)
  • Солнцезащитные очки
  • Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы
  • Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте
  • Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними

Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.

Как проходит встреча группы?

Встреча гостей происходит в Мурманске и Оленегорске до 10:30 утра. Соответственно, необходимо подбирать рейсы самолетов и поезда, прибывающие до этого времени. Обратный билет необходимо брать не раньше 20:00.

Что из вещей необходимо взять?

Несмотря на то, что одеться нужно тепло и нужны теплые дополнительные вещи, – не берите ничего лишнего. Багаж должен состоять из сумки весом не больше 10-15 килограмм. Если вы едете с чемоданом, то его размер не должен превышать размера чемодана, с которым пускают в салон самолета. Не везите с собой еду – в Краснощелье кормят «ну убой». Разумное количество спиртного приветствуется. В Краснощелье можно купить алкоголь, но не самого лучшего качества.
Оптимальный набор одежды – теплое термобелье, теплые штаны, свитер, пуховка, теплая шапка, маска ветрозащитная на лицо, горнолыжные очки, теплые варежки (не вязаные, а меховые или пуховые или синтетические) на ноги унты или валенки. Возьмите 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки (продаются в магазинах типа Спортмастер). Организаторы дадут вам на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но изначально вы должны быть одеты очень тепло. Для защиты лица в мороз возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какое снаряжение предоставляется?
  • Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона
  • 2 подшлемника – тонкий и толстый
  • шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!
  • ботинки снегоходные с вкладышем из войлока,
  • варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Р
16 июля 2017
Сергей, огромное спасибо! Мужики вышли из зоны комфорта - немного смущены, удивлены и очень довольны нашим приключением. В хорошем смысле слова "зашло" в душу. Саше огромный привет и благодарность! Надеюсь мы были хорошими гостями. Ждите зимой
К
15 янв 2018
Здравствуйте!
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!

Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!

Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!

Ребята - Вы молодцы!
Н
23 июня 2018
Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

С признательностью, Надежда Зубакова

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