Организационные детали

В Мурманской области в это время года довольно холодно — обязательно берите с собой теплую непродуваемую куртку и ветрозащитные штаны (подойдет горнолыжный костюм).

Еще стоит захватить солнечные очки и крем для загара. Не смотрите, что на улице зима — обгореть тут можно не меньше, чем летом, солнечные лучи отражаются от снега и льда и могут сильно навредить коже и сетчатке глаз.

Положите к вещам небольшое полотенце для умывания и полотенце побольше для бани — в номерах полотенца будут, но в бане лучше иметь свое.

Еще незаменимая вещь — это пенка-сидушка. С ней можно будет устроить привалы и присесть на любое заснеженное дерево, не боясь простудиться. А для того, чтобы привалы прошли веселее, можно захватить термос с горячим чаем.

Не забудьте также документы: паспорт и медицинский полис. И захватите немного наличных — в зимней тундре среди леса с банкоматами могут быть сложности, вдруг вам захочется приобрести на память какой-нибудь местный сувенир.