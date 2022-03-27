Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова

Узнать «фишки» подледной рыбалки и погостить у саамов

Авторский тур
В этом путешествии мы отправимся на снегоходах на отдаленную базу отдыха среди леса — туда, где нет дорог и городского шума.

Будем отдыхать в живописном месте среди снежного леса, ловить рыбу, кататься на оленях и разгадывать тайны древней Гипербореи.

И, конечно, вдоволь наедимся северной рыбы и узнаем, как здесь живут саамы — коренные северные народы — и почему эти места они не променяют ни на что.
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Рыбалка, олени и дикие места Кольского полуострова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В Мурманской области в это время года довольно холодно — обязательно берите с собой теплую непродуваемую куртку и ветрозащитные штаны (подойдет горнолыжный костюм).

Еще стоит захватить солнечные очки и крем для загара. Не смотрите, что на улице зима — обгореть тут можно не меньше, чем летом, солнечные лучи отражаются от снега и льда и могут сильно навредить коже и сетчатке глаз.

Положите к вещам небольшое полотенце для умывания и полотенце побольше для бани — в номерах полотенца будут, но в бане лучше иметь свое.

Еще незаменимая вещь — это пенка-сидушка. С ней можно будет устроить привалы и присесть на любое заснеженное дерево, не боясь простудиться. А для того, чтобы привалы прошли веселее, можно захватить термос с горячим чаем.

Не забудьте также документы: паспорт и медицинский полис. И захватите немного наличных — в зимней тундре среди леса с банкоматами могут быть сложности, вдруг вам захочется приобрести на память какой-нибудь местный сувенир.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 10:00. Старт экспедиции в г. Мурманск. Мы встретим вас от аэропорта, жд вокзала или гостиницы
Завершение: Мурманск, около 22:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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