Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

В один из вечеров будет организован выезд «Охота на Северное сияние». Вечер будем выбирать, исходя из прогноза погоды, чтобы вероятность увидеть это чудо природы была как можно выше. У нас будет три дня, чтобы выбрать лучшее время — в какой-то из дней нам точно должно повезти!
Не забудьте взять с собой теплую одежду, в Мурманской области в это время года может быть довольно холодно. Теплая куртка, ветрозащитные непродуваемые штаны, шапка с перчатками и варежками — очень важно, чтобы северная погода не испортила впечатления.