Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Это приключение для тех, кто за три дня хочет по максимуму познакомиться с Кольским полуостровом и прочувствовать, что такое Русский Север! Будем кататься на снегоходах в Териберке, пробовать традиционные саамские блюда, обниматься с оленями и хаски и охотиться на северное сияние. А еще полюбуемся Мурманском с высоты и потрогаем воду Северного Ледовитого океана.

Описание

Организационные детали

В один из вечеров будет организован выезд «Охота на Северное сияние». Вечер будем выбирать, исходя из прогноза погоды, чтобы вероятность увидеть это чудо природы была как можно выше. У нас будет три дня, чтобы выбрать лучшее время — в какой-то из дней нам точно должно повезти!

Не забудьте взять с собой теплую одежду, в Мурманской области в это время года может быть довольно холодно. Теплая куртка, ветрозащитные непродуваемые штаны, шапка с перчатками и варежками — очень важно, чтобы северная погода не испортила впечатления.