Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Саамы, Териберка и столица Арктики

Покататься на гигантских качелях у Баренцева моря и умчаться на снегоходах на край света

Это приключение для тех, кто за три дня хочет по максимуму познакомиться с Кольским полуостровом и прочувствовать, что такое Русский Север! Будем кататься на снегоходах в Териберке, пробовать традиционные саамские блюда, обниматься с оленями и хаски и охотиться на северное сияние. А еще полюбуемся Мурманском с высоты и потрогаем воду Северного Ледовитого океана.
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Саамы, Териберка и столица Арктики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

В один из вечеров будет организован выезд «Охота на Северное сияние». Вечер будем выбирать, исходя из прогноза погоды, чтобы вероятность увидеть это чудо природы была как можно выше. У нас будет три дня, чтобы выбрать лучшее время — в какой-то из дней нам точно должно повезти!

Не забудьте взять с собой теплую одежду, в Мурманской области в это время года может быть довольно холодно. Теплая куртка, ветрозащитные непродуваемые штаны, шапка с перчатками и варежками — очень важно, чтобы северная погода не испортила впечатления.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пяти углов, 8:30
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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