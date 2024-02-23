Сбежать от цивилизации в Ловозеро, узнать тайны Сейдозера и покататься на снегоходах
Первым делом мы исследуем достопримечательности Териберки, а затем «затеряемся» в лесу и ощутим мистическую атмосферу Сейдозера. Вы увидите северных оленей и хаски, покатаетесь на санях и попробуете блюда северной кухни. Ночью будем выходить на фотоохоту и «ловить» северное сияние.
фев
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|66 000 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендованный рейс из Москвы — FV6373 (прилёт 09:40), из Санкт-Петербурга — рейс FV6341 (прилёт в 10:25).
Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 20:30.
Программа тура по дням
Из Мурманска в Териберку
Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и поедем в Териберку. По пути будем любоваться заснеженной тундрой. Добравшись, отправимся осматривать кладбище кораблей, прокатимся на санях до Батарейского водопада, прогуляемся по пляжу «драконьих яиц». Вы сможете пообедать в одном из ресторанов, расположенных на берегу Баренцева моря. Во время передвижений гид расскажет вам о селе.
Затем вернёмся в Мурманск и разместимся в отеле. Далее пройдёмся по главной площади города, а желающие отдохнут в номере. Около 21:00 поедем «ловить» северное сияние. Это займёт от 2-х до 4-х часов.
Этнический парк (или парк «Северное сияние») и переезд в Ловозеро
После завтрака покидаем отель и едем в этнический парк*. Там вы не только пообщаетесь с хаски и оленями, но и узнаете о быте коренного народа Кольского полуострова, саамов.
Затем переместимся в посёлок Ловозеро. По прибытии утеплимся, сядем в сани и помчим в эко-отель «Юлинская Салма». Нас встретят вкусным ужином! Разместившись в комнатах, отправимся высматривать на небе разноцветные блики.
*В даты тура 23.02.2024-25.02.2024 мы посетим парк «Северное сияние», рядом с Мурманском.
Сейдозеро, возвращение в Мурманск
Позавтракав, поедем к священному Сейдозеру, одной из самых мистических достопримечательностей Кольского полуострова. Учёные пытаются раскрыть тайну его происхождения, а история водоёма покрыта множеством легенд. Сейдозеро имеет репутацию аномального места. Вы увидите Куйву — изображение на скале, похожее на человеческую фигуру. Перекусим, согреемся чаем и вернёмся в отель, где нас будет ждать обед.
Затем соберём вещи и направимся в Мурманск. Проводим вас до аэропорта. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, точное место встречи вы узнаете после бронирования. Время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Мурманск, после 20:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.