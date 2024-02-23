Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и поедем в Териберку. По пути будем любоваться заснеженной тундрой. Добравшись, отправимся осматривать кладбище кораблей, прокатимся на санях до Батарейского водопада, прогуляемся по пляжу «драконьих яиц». Вы сможете пообедать в одном из ресторанов, расположенных на берегу Баренцева моря. Во время передвижений гид расскажет вам о селе.

Затем вернёмся в Мурманск и разместимся в отеле. Далее пройдёмся по главной площади города, а желающие отдохнут в номере. Около 21:00 поедем «ловить» северное сияние. Это займёт от 2-х до 4-х часов.