Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Индивидуальный тур в Мурманске

Сбежать от цивилизации в Ловозеро, узнать тайны Сейдозера и покататься на снегоходах

Сбегаем от суеты в Заполярье, чтобы насладиться дикой природой и активным отдыхом.

Первым делом мы исследуем достопримечательности Териберки, а затем «затеряемся» в лесу и ощутим мистическую атмосферу Сейдозера. Вы увидите северных оленей и хаски, покатаетесь на санях и попробуете блюда северной кухни. Ночью будем выходить на фотоохоту и «ловить» северное сияние.
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Север зовёт: путешествие по знаковым локациям Кольского полуострова
Ближайшие даты:
23
фев
1
мар
15
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендованный рейс из Москвы — FV6373 (прилёт 09:40), из Санкт-Петербурга — рейс FV6341 (прилёт в 10:25).
Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 20:30.

Программа тура по дням

1 день

Из Мурманска в Териберку

Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и поедем в Териберку. По пути будем любоваться заснеженной тундрой. Добравшись, отправимся осматривать кладбище кораблей, прокатимся на санях до Батарейского водопада, прогуляемся по пляжу «драконьих яиц». Вы сможете пообедать в одном из ресторанов, расположенных на берегу Баренцева моря. Во время передвижений гид расскажет вам о селе.

Затем вернёмся в Мурманск и разместимся в отеле. Далее пройдёмся по главной площади города, а желающие отдохнут в номере. Около 21:00 поедем «ловить» северное сияние. Это займёт от 2-х до 4-х часов.

Из Мурманска в ТериберкуИз Мурманска в ТериберкуИз Мурманска в ТериберкуИз Мурманска в Териберку
2 день

Этнический парк (или парк «Северное сияние») и переезд в Ловозеро

После завтрака покидаем отель и едем в этнический парк*. Там вы не только пообщаетесь с хаски и оленями, но и узнаете о быте коренного народа Кольского полуострова, саамов.

Затем переместимся в посёлок Ловозеро. По прибытии утеплимся, сядем в сани и помчим в эко-отель «Юлинская Салма». Нас встретят вкусным ужином! Разместившись в комнатах, отправимся высматривать на небе разноцветные блики.

*В даты тура 23.02.2024-25.02.2024 мы посетим парк «Северное сияние», рядом с Мурманском.

Этнический парк (или парк «Северное сияние») и переезд в ЛовозероЭтнический парк (или парк «Северное сияние») и переезд в ЛовозероЭтнический парк (или парк «Северное сияние») и переезд в ЛовозероЭтнический парк (или парк «Северное сияние») и переезд в Ловозеро
3 день

Сейдозеро, возвращение в Мурманск

Позавтракав, поедем к священному Сейдозеру, одной из самых мистических достопримечательностей Кольского полуострова. Учёные пытаются раскрыть тайну его происхождения, а история водоёма покрыта множеством легенд. Сейдозеро имеет репутацию аномального места. Вы увидите Куйву — изображение на скале, похожее на человеческую фигуру. Перекусим, согреемся чаем и вернёмся в отель, где нас будет ждать обед.

Затем соберём вещи и направимся в Мурманск. Проводим вас до аэропорта. До новых встреч!

Сейдозеро, возвращение в МурманскСейдозеро, возвращение в МурманскСейдозеро, возвращение в МурманскСейдозеро, возвращение в Мурманск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, точное место встречи вы узнаете после бронирования. Время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Мурманск, после 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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