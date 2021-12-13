Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня

Полуостров Рыбачий - одно из самых интересных мест Мурманской области: голая тундра

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Полуостров Рыбачий — одно из самых интересных мест Мурманской области: голая тундра и острые, как бритва, скалы; широченные пляжи и неприступные утёсы… На нашей трехдневной экскурсии мы можем смещать фокус экскурсии от максимально военно-исторического, с погружением в военную атмосферу 40-х годов прошлого века, до философско-созерцательного, растворяясь в первозданной красоте природы и размышляя о вечном.
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня
Северное джип-сафари: полуостров Рыбачий и Муста Тунтури за 3 дня

Что вы увидите 🤩

  • Немецкие укрепления времён ВОВ
  • Река Титовка с её водопадами
  • Хребет Муста Тунтури
  • полуостров Средний с его природными красотами и заброшенными военными объектами
  • мыс Немецкий — самая северная оконечность Европейской части России
  • мыс Кекурский — нагромождение острых, как бритва чёрных скал.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Полуостров Рыбачий

Полуостров Рыбачий — одно из самых интересных мест Мурманской области. Голая тундра и острые, как бритва, скалы; широченные пляжи и неприступные утёсы; горные ручьи и множество озёр; десятки километров морского побережья… И просторы, просторы, просторы! Словами и не опишешь красоту и величие этих мест.
На полуострове Рыбачий находится крайняя северная точка Европейской части России — мыс Немецкий, и его величественный сосед — мыс Кекурский. Северное побережье Рыбачьего — лучшее место для созерцания Полярного Дня. Солнце висит в полночь над водами Баренцева моря.

Особенности экскурсии:

  • Мы можем смещать фокус экскурсии от максимально военно-исторического, с погружением в военную атмосферу 40-х годов прошлого века, до философско-созерцательного, растворяясь в первозданной красоте природы и размышляя о вечном. Дорог в этих местах нет, кроме тех, что остались со времён войны, поэтому экскурсия проходит на полноценных внедорожниках, подготовленных для такого рода приключений.
Подробности смотрите ниже в разделе «Программа»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание во всей поездке (кроме кафе)
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Перекус в кафе в Титовке
Место начала и завершения?
проспект Ленина 82, парковка отеля Азимут
Когда и сколько длится
Когда: Каждый четверг, начиная с 17 июня. Возвращение в субботу.
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Спасибо
  • что решили поехать с нами! Это суровое место
  • с суровым климатом. Возьмите с собой одежду потеплее - непромокаемую куртку
  • запасной свитер
  • бельё
  • носки. Об остальном позаботимся мы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый четверг, начиная с 17 июня. Возвращение в субботу.

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