Полуостров Рыбачий

Полуостров Рыбачий — одно из самых интересных мест Мурманской области. Голая тундра и острые, как бритва, скалы; широченные пляжи и неприступные утёсы; горные ручьи и множество озёр; десятки километров морского побережья… И просторы, просторы, просторы! Словами и не опишешь красоту и величие этих мест.

На полуострове Рыбачий находится крайняя северная точка Европейской части России — мыс Немецкий, и его величественный сосед — мыс Кекурский. Северное побережье Рыбачьего — лучшее место для созерцания Полярного Дня. Солнце висит в полночь над водами Баренцева моря.

Особенности экскурсии:

Мы можем смещать фокус экскурсии от максимально военно-исторического, с погружением в военную атмосферу 40-х годов прошлого века, до философско-созерцательного, растворяясь в первозданной красоте природы и размышляя о вечном. Дорог в этих местах нет, кроме тех, что остались со времён войны, поэтому экскурсия проходит на полноценных внедорожниках, подготовленных для такого рода приключений.

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