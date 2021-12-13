полуостров Средний с его природными красотами и заброшенными военными объектами
мыс Немецкий — самая северная оконечность Европейской части России
мыс Кекурский — нагромождение острых, как бритва чёрных скал.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полуостров Рыбачий
Полуостров Рыбачий — одно из самых интересных мест Мурманской области. Голая тундра и острые, как бритва, скалы; широченные пляжи и неприступные утёсы; горные ручьи и множество озёр; десятки километров морского побережья… И просторы, просторы, просторы! Словами и не опишешь красоту и величие этих мест.
На полуострове Рыбачий находится крайняя северная точка Европейской части России — мыс Немецкий, и его величественный сосед — мыс Кекурский. Северное побережье Рыбачьего — лучшее место для созерцания Полярного Дня. Солнце висит в полночь над водами Баренцева моря.
Особенности экскурсии:
Мы можем смещать фокус экскурсии от максимально военно-исторического, с погружением в военную атмосферу 40-х годов прошлого века, до философско-созерцательного, растворяясь в первозданной красоте природы и размышляя о вечном. Дорог в этих местах нет, кроме тех, что остались со времён войны, поэтому экскурсия проходит на полноценных внедорожниках, подготовленных для такого рода приключений.
Подробности смотрите ниже в разделе «Программа»
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Услуги гида
Питание во всей поездке (кроме кафе)
Аренда снаряжения
Что не входит
Перекус в кафе в Титовке
Место начала и завершения?
проспект Ленина 82, парковка отеля Азимут
Когда и сколько длится
Когда: Каждый четверг, начиная с 17 июня. Возвращение в субботу.
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 9 человек.
Важная информация
Спасибо
что решили поехать с нами! Это суровое место
с суровым климатом. Возьмите с собой одежду потеплее - непромокаемую куртку
запасной свитер
бельё
носки. Об остальном позаботимся мы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый четверг, начиная с 17 июня. Возвращение в субботу.
Ю.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них