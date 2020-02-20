4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В один прекрасный момент я поняла, что мне больше неинтересно ездить в курортные места, жариться под солнцем и маяться от лени на песчаных пляжах. Хотелось иных впечатлений, новых мест и таких троп, где еще не все напрочь вытоптано массовым туризмом. И вот - поездка в Мурманск, город, в который я бы ни за что не поехала еще год назад) Конечно же, основной целью поездки было Северное сияние, и тут мне повезло - Игорь, организатор этой экскурсии, на 1000% выполнил задачу) начиная от просмотра прогнозов, выбора лучшего дня для экскурсии, заканчивая наличием горячего вкуснейшего чая с собой)

Северное сияние - это незабываемое явление природы... это правда, очень красиво. Невероятно красиво! Вот стоишь посреди темной ночи, холодно, тишина, луна светит ярко-ярко, на небе Полярная звезда, созвездие Большой медведицы, и вдруг в небе видишь красивейшие переливы зеленого, розового, фиолетового сияния... это не передать словами, это нужно видеть! Оно становится ярче, смешивает цвета, меняет формы, исчезает и появляется снова) и наблюдать его можно, пока оно не закончится - никто не будет торопить и говорить, что пора уезжать. Вместо этого вам нальют горячего чая и предложат сделать еще пару фото)

Кстати, наличие фотоаппарата со штативом - приятный и необходимый бонус для неподготовленных и гарантия того, что лучшие фото на фоне сияния останутся на память)



Я бесконечно довольна поездкой и благодарна Игорю и его команде за уйму положительных эмоций, за знакомство с севером, за безопасность в поездках, за неравнодушие и теплый приём, а это в наше время большая редкость)))

Спасибо!