Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Что вас ожидает

Охота с профессионалом

Одна из черт северной Авроры — ее непостоянность: нет 100% гарантии, что эта красавица явится на встречу. Поэтому в поездке на Кольский полуостров 🏝️ для нее лучше выделить несколько свободных вечеров. А я помогу увеличить шансы: благодаря большому опыту в прогнозировании 9 из 10 моих выездов успешны. Активность солнца и время появления дуги, чистое небо и отсутствие огней населенных пунктов — мы учтем все детали!

Факты, домыслы, легенды

По дороге вы услышите о природе этого явления и принципах охоты на северное сияние. Я разоблачу некоторые мифы, с ним связанные, и раскрою удивительные сказания о северной Авторе. А чтобы вы не замерзли в ожидании сияния, напою горячим чаем!

Лучшее фото из поездки

Нельзя просто так увидеть северное сияние и не запечатлеть его на фото. Я помогу настроить ваш фотоаппарат для съемки — и, конечно, сделаю несколько кадров с вами на фоне ярких сполохов.

Организационные детали