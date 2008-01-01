Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть

Сделать потрясающие снимки на фоне разноцвеченного неба и узнать о природе явления

Павел
Павел – Гид из Мурманска
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Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть

Что вас ожидает

Охота с профессионалом
Одна из черт северной Авроры — ее непостоянность: нет 100% гарантии, что эта красавица явится на встречу. Поэтому в поездке на Кольский полуостров 🏝️ для нее лучше выделить несколько свободных вечеров. А я помогу увеличить шансы: благодаря большому опыту в прогнозировании 9 из 10 моих выездов успешны. Активность солнца и время появления дуги, чистое небо и отсутствие огней населенных пунктов — мы учтем все детали!

Факты, домыслы, легенды
По дороге вы услышите о природе этого явления и принципах охоты на северное сияние. Я разоблачу некоторые мифы, с ним связанные, и раскрою удивительные сказания о северной Авторе. А чтобы вы не замерзли в ожидании сияния, напою горячим чаем!

Лучшее фото из поездки
Нельзя просто так увидеть северное сияние и не запечатлеть его на фото. Я помогу настроить ваш фотоаппарат для съемки — и, конечно, сделаю несколько кадров с вами на фоне ярких сполохов.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно, фотосъемка и горячий чай входят в стоимость экскурсии 🧭
  • Экскурсия ⛳ может быть отменена или перенесена по погодным условиям или если вероятность поймать сияние будет невысока
Начало и место завершения
🚩 в Мурманске
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть
Северное сияние: трудно поймать и невозможно забыть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Павел
Павел
Меня зовут Павел, я организую и провожу туры и джип-туры по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время провел больше 50 туров (только за 2019 год), организовывал 8-дневные экспедиции по северу России и корпоративные туры для компаний Теле 2, Сбербанк и «Красное и белое». Буду рад познакомить вас с суровым и загадочным северным краем!
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Павел проводит ещё 1 экскурсию

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